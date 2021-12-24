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https://arabic.sputniknews.com/20211224/إغلاق-مطعم-ياباني-في-إكسبو-دبي-بسبب-كورونا-1054526204.html
إغلاق مطعم ياباني في "إكسبو دبي" بسبب كورونا
إغلاق مطعم ياباني في "إكسبو دبي" بسبب كورونا
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن 10 موظفين في مطعم السوشي الياباني "سوشيرو" الملحق بجناح اليابان في إكسبو دبي 2020، أصيبوا بفيروس كورونا... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T15:02+0000
2021-12-24T15:02+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وألغى المنظمون بعض الفعاليات المتعلقة بالقسم، واكثفوا بإجراء اختبار "بي سي آر" PCR للموظفين العاملين في المكان، وزيادة اليقظة بشأن انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة. قال المكتب الإعلامي في "إكسبو 2020 دبي"، تعليقا على هذه الأنباء، ببيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "ضمن التزامنا المستمر بإجراءات الصحة والسلامة، نواصل تقديم دعمنا للمشاركين الدوليين ليتمكنوا من تطبيق كل التدابير الصارمة المتخذة للوقاية من "كوفيد- 19" والالتزام بها".وأضاف البيان: "أكد جناح اليابان في إكسبو دبي 2020 أن مطعم "سوشيرو" أغلق بشكل مؤقت، وسيتم الإعلان عن موعد إعادة افتتاحه في الوقت المناسب. فيما تستمر بقية المطاعم والأجنحة في إكسبو 2020 دبي في استقبال الزوار."وكان المطعم الياباني قد اختار معرض "إكسبو 2020 دبي" ليكون بداية انطلاقته في الشرق الأوسط للترويج لثقافة الطعام الياباني في المعرض.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/محمد-رمضان-يشكر-شرطة-دبي-بعد-تعرضه-لموقف-خلال-حفله-بمعرض-إكسبو-2020-فيديو-1054325387.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

إغلاق مطعم ياباني في "إكسبو دبي" بسبب كورونا

15:02 GMT 24.12.2021
© AFP 2021 / -الجناح المصري في معرض دبي إكسبو 2020
الجناح المصري في معرض دبي إكسبو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© AFP 2021 / -
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أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن 10 موظفين في مطعم السوشي الياباني "سوشيرو" الملحق بجناح اليابان في إكسبو دبي 2020، أصيبوا بفيروس كورونا الجديد.
وألغى المنظمون بعض الفعاليات المتعلقة بالقسم، واكثفوا بإجراء اختبار "بي سي آر" PCR للموظفين العاملين في المكان، وزيادة اليقظة بشأن انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة.
قال المكتب الإعلامي في "إكسبو 2020 دبي"، تعليقا على هذه الأنباء، ببيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "ضمن التزامنا المستمر بإجراءات الصحة والسلامة، نواصل تقديم دعمنا للمشاركين الدوليين ليتمكنوا من تطبيق كل التدابير الصارمة المتخذة للوقاية من "كوفيد- 19" والالتزام بها".
وأضاف البيان: "أكد جناح اليابان في إكسبو دبي 2020 أن مطعم "سوشيرو" أغلق بشكل مؤقت، وسيتم الإعلان عن موعد إعادة افتتاحه في الوقت المناسب. فيما تستمر بقية المطاعم والأجنحة في إكسبو 2020 دبي في استقبال الزوار."
وكان المطعم الياباني قد اختار معرض "إكسبو 2020 دبي" ليكون بداية انطلاقته في الشرق الأوسط للترويج لثقافة الطعام الياباني في المعرض.
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