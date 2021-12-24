إغلاق مطعم ياباني في "إكسبو دبي" بسبب كورونا

وألغى المنظمون بعض الفعاليات المتعلقة بالقسم، واكثفوا بإجراء اختبار "بي سي آر" PCR للموظفين العاملين في المكان، وزيادة اليقظة بشأن انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة. قال المكتب الإعلامي في "إكسبو 2020 دبي"، تعليقا على هذه الأنباء، ببيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "ضمن التزامنا المستمر بإجراءات الصحة والسلامة، نواصل تقديم دعمنا للمشاركين الدوليين ليتمكنوا من تطبيق كل التدابير الصارمة المتخذة للوقاية من "كوفيد- 19" والالتزام بها".وأضاف البيان: "أكد جناح اليابان في إكسبو دبي 2020 أن مطعم "سوشيرو" أغلق بشكل مؤقت، وسيتم الإعلان عن موعد إعادة افتتاحه في الوقت المناسب. فيما تستمر بقية المطاعم والأجنحة في إكسبو 2020 دبي في استقبال الزوار."وكان المطعم الياباني قد اختار معرض "إكسبو 2020 دبي" ليكون بداية انطلاقته في الشرق الأوسط للترويج لثقافة الطعام الياباني في المعرض.
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن 10 موظفين في مطعم السوشي الياباني "سوشيرو" الملحق بجناح اليابان في إكسبو دبي 2020، أصيبوا بفيروس كورونا الجديد.
وألغى المنظمون بعض الفعاليات المتعلقة بالقسم، واكثفوا بإجراء اختبار "بي سي آر" PCR للموظفين العاملين في المكان، وزيادة اليقظة بشأن انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة.
قال المكتب الإعلامي في "إكسبو 2020 دبي"، تعليقا على هذه الأنباء، ببيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "ضمن التزامنا المستمر بإجراءات الصحة والسلامة، نواصل تقديم دعمنا للمشاركين الدوليين ليتمكنوا من تطبيق كل التدابير الصارمة المتخذة للوقاية من "كوفيد- 19" والالتزام بها".
وأضاف البيان: "أكد جناح اليابان في إكسبو دبي 2020 أن مطعم "سوشيرو" أغلق بشكل مؤقت، وسيتم الإعلان عن موعد إعادة افتتاحه في الوقت المناسب. فيما تستمر بقية المطاعم والأجنحة في إكسبو 2020 دبي في استقبال الزوار."
وكان المطعم الياباني قد اختار معرض "إكسبو 2020 دبي" ليكون بداية انطلاقته في الشرق الأوسط للترويج لثقافة الطعام الياباني في المعرض.