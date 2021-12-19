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https://arabic.sputniknews.com/20211219/محمد-رمضان-يشكر-شرطة-دبي-بعد-تعرضه-لموقف-خلال-حفله-بمعرض-إكسبو-2020-فيديو-1054325387.html
محمد رمضان يشكر شرطة دبي بعد تعرضه لموقف خلال حفله بمعرض "إكسبو 2020"... فيديو
محمد رمضان يشكر شرطة دبي بعد تعرضه لموقف خلال حفله بمعرض "إكسبو 2020"... فيديو
تعرض الفنان المصري، محمد رمضان، لموقف على خشبة المسرح أثناء إحياء حفله الغنائي، مساء أمس ‏السبت، في معرض "دبي إكسبو 2020".‏ 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T07:14+0000
2021-12-19T07:14+0000
مجتمع
منوعات
محمد رمضان
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وقام أحد الحاضرين للحفل بإلقاء ساعة على محمد رمضان، ليعلق باندهاش مازحا: "ما هذا تليفون هدية؟".ونشر رمضان فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي للحظة التقاطه الهاتف على المسرح، وأشار إلى أن شرطة دبي أعادت الهاتف إلى صاحبه.وكتب محمد رمضان في منشوره: "شكرا شرطة دبي أعادت الهاتف إلى صاحبه بعد الحفل.. الرجل الطيب ألقى تليفونه بصوره وڤيديوهاته وستوريهاته".يشار إلى أن محمد رمضان تعرض لموقف مماثل أثناء إحياء حفله الغنائي الأول في العاصمة العراقية بغداد الأسبوع الماضي، عندما فوجئ بإمطاره بالعديد من الساعات والهدايا الثمينة على المسرح.من ناحية أخرى، علق محمد رمضان مؤخرا وبسخرية على إجراءه مقابلة تلفزيونية في العراق وهو يدخن الشيشة، فشارك مقطعا مصورا من الحوار عبر "إنستغرام"، وأشار إلى أن "كان يعتقد أنه بتدخينه الشيشة خلال اللقاء سيكون قادرا على رص الكلام"، ويقصد رص حجر الشيشة.يشار إلى أن "إكسبو دبي" هو أول معرض دولي ينظم في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسياـ وتستمر فعالياته حتى نهاية مارس/ آذار 2022 بمشاركة 190 دولة.
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مجتمع, منوعات, محمد رمضان

محمد رمضان يشكر شرطة دبي بعد تعرضه لموقف خلال حفله بمعرض "إكسبو 2020"... فيديو

07:14 GMT 19.12.2021
© AFP 2021 / -الفنان المصري، محمد رمضان، أثناء إحياء حفله الغنائي في معرض "دبي إكسبو 2020"، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2021
الفنان المصري، محمد رمضان، أثناء إحياء حفله الغنائي في معرض دبي إكسبو 2020، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
الفنان المصري، محمد رمضان، أثناء إحياء حفله الغنائي في معرض "دبي إكسبو 2020"، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2021
© AFP 2021 / -
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تعرض الفنان المصري، محمد رمضان، لموقف على خشبة المسرح أثناء إحياء حفله الغنائي، مساء أمس ‏السبت، في معرض "دبي إكسبو 2020".‏
وقام أحد الحاضرين للحفل بإلقاء ساعة على محمد رمضان، ليعلق باندهاش مازحا: "ما هذا تليفون هدية؟".
ونشر رمضان فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي للحظة التقاطه الهاتف على المسرح، وأشار إلى أن شرطة دبي أعادت الهاتف إلى صاحبه.
وكتب محمد رمضان في منشوره: "شكرا شرطة دبي أعادت الهاتف إلى صاحبه بعد الحفل.. الرجل الطيب ألقى تليفونه بصوره وڤيديوهاته وستوريهاته".
يشار إلى أن محمد رمضان تعرض لموقف مماثل أثناء إحياء حفله الغنائي الأول في العاصمة العراقية بغداد الأسبوع الماضي، عندما فوجئ بإمطاره بالعديد من الساعات والهدايا الثمينة على المسرح.
من ناحية أخرى، علق محمد رمضان مؤخرا وبسخرية على إجراءه مقابلة تلفزيونية في العراق وهو يدخن الشيشة، فشارك مقطعا مصورا من الحوار عبر "إنستغرام"، وأشار إلى أن "كان يعتقد أنه بتدخينه الشيشة خلال اللقاء سيكون قادرا على رص الكلام"، ويقصد رص حجر الشيشة.
يشار إلى أن "إكسبو دبي" هو أول معرض دولي ينظم في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسياـ وتستمر فعالياته حتى نهاية مارس/ آذار 2022 بمشاركة 190 دولة.
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