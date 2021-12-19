محمد رمضان يشكر شرطة دبي بعد تعرضه لموقف خلال حفله بمعرض "إكسبو 2020"... فيديو

وقام أحد الحاضرين للحفل بإلقاء ساعة على محمد رمضان، ليعلق باندهاش مازحا: "ما هذا تليفون هدية؟".ونشر رمضان فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي للحظة التقاطه الهاتف على المسرح، وأشار إلى أن شرطة دبي أعادت الهاتف إلى صاحبه.وكتب محمد رمضان في منشوره: "شكرا شرطة دبي أعادت الهاتف إلى صاحبه بعد الحفل.. الرجل الطيب ألقى تليفونه بصوره وڤيديوهاته وستوريهاته".يشار إلى أن محمد رمضان تعرض لموقف مماثل أثناء إحياء حفله الغنائي الأول في العاصمة العراقية بغداد الأسبوع الماضي، عندما فوجئ بإمطاره بالعديد من الساعات والهدايا الثمينة على المسرح.من ناحية أخرى، علق محمد رمضان مؤخرا وبسخرية على إجراءه مقابلة تلفزيونية في العراق وهو يدخن الشيشة، فشارك مقطعا مصورا من الحوار عبر "إنستغرام"، وأشار إلى أن "كان يعتقد أنه بتدخينه الشيشة خلال اللقاء سيكون قادرا على رص الكلام"، ويقصد رص حجر الشيشة.يشار إلى أن "إكسبو دبي" هو أول معرض دولي ينظم في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسياـ وتستمر فعالياته حتى نهاية مارس/ آذار 2022 بمشاركة 190 دولة.
من ناحية أخرى، علق محمد رمضان مؤخرا وبسخرية على إجراءه مقابلة تلفزيونية في العراق وهو يدخن الشيشة، فشارك مقطعا مصورا من الحوار عبر "إنستغرام"، وأشار إلى أن "كان يعتقد أنه بتدخينه الشيشة خلال اللقاء سيكون قادرا على رص الكلام"، ويقصد رص حجر الشيشة.