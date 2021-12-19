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https://arabic.sputniknews.com/20211219/الأرصاد-المصرية-الحرارة-في-بعض-المناطق-ستنخفض-إلى-درجتين-تحت-الصفر-1054341552.html
الأرصاد المصرية: الحرارة في بعض المناطق ستنخفض إلى درجتين تحت الصفر
الأرصاد المصرية: الحرارة في بعض المناطق ستنخفض إلى درجتين تحت الصفر
أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن البلاد تتأثر في الفترة الحالية بمنخفض جوي قادم من البحر المتوسط. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T14:15+0000
2021-12-19T14:15+0000
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منخفض
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وحسب تصريحات نقلها موقع مصراوي، أكدت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إيمان شاكر، أن هذا المنخفض سيؤثر على أغلب محافظات الجمهورية.وعن درجات الحرارة المتوقعة في ظل هذا المنخفض أوضحت شاكر انها ستصل على القاهرة إلى 7 درجات في الصغرى، و15 في الكبرى، لافتة إلى أن بعض المناطق ستصل فيها الدرجات الصغرى إلى 7 درجات.وأشارت إلى أن بعض مناطق مصر سوف تصل فيها درجات الحرارة إلى 2 تحت الصفر، وهي مرتفعات سانت كاترين، الأمر الذي يمكن معه تكون الثلوج.وبخصوص التأثيرات الأخرى للمنخفض الجوي القادم من البحر المتوسط أكدت مديرة مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد المصرية، أنه سيتسبب في "نشاط للرياح تعمل على جلب رمال مثارة من الصحراء الغربية بسرعات من 40 إلى 70 كيلومترا في الساعة، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية في الطرق الصحراوية، والإحساس بمزيد من انخفاض درجات الحرارة".ولفتت إلى تعرض "العديد من محافظات السواحل الشمالية لأمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، وتقل تدريجيا مع مساء اليوم ويمتد تأثيرها على القاهرة والوجه البحري وتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة".
https://arabic.sputniknews.com/20211212/الأرصاد-المصرية-تعلن-انخفاضا-في-درجات-الحرارة-الأيام-المقبلة-1053867172.html
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درجات الحرارة اليوم, أخبار مصر الآن, منخفض

الأرصاد المصرية: الحرارة في بعض المناطق ستنخفض إلى درجتين تحت الصفر

14:15 GMT 19.12.2021
© Sputnik . KHALED DESOUKIأمطار غزيرة في مصر
أمطار غزيرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Sputnik . KHALED DESOUKI
تابعنا عبر
أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن البلاد تتأثر في الفترة الحالية بمنخفض جوي قادم من البحر المتوسط.
وحسب تصريحات نقلها موقع مصراوي، أكدت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إيمان شاكر، أن هذا المنخفض سيؤثر على أغلب محافظات الجمهورية.
جسر قصر النيل، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
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وعن درجات الحرارة المتوقعة في ظل هذا المنخفض أوضحت شاكر انها ستصل على القاهرة إلى 7 درجات في الصغرى، و15 في الكبرى، لافتة إلى أن بعض المناطق ستصل فيها الدرجات الصغرى إلى 7 درجات.
وأشارت إلى أن بعض مناطق مصر سوف تصل فيها درجات الحرارة إلى 2 تحت الصفر، وهي مرتفعات سانت كاترين، الأمر الذي يمكن معه تكون الثلوج.
وبخصوص التأثيرات الأخرى للمنخفض الجوي القادم من البحر المتوسط أكدت مديرة مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد المصرية، أنه سيتسبب في "نشاط للرياح تعمل على جلب رمال مثارة من الصحراء الغربية بسرعات من 40 إلى 70 كيلومترا في الساعة، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية في الطرق الصحراوية، والإحساس بمزيد من انخفاض درجات الحرارة".
ولفتت إلى تعرض "العديد من محافظات السواحل الشمالية لأمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، وتقل تدريجيا مع مساء اليوم ويمتد تأثيرها على القاهرة والوجه البحري وتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة".
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