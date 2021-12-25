فرخ بطريق ينجو من الاختطاف من قبل عصابة بطاريق "عقيمة"...فيديو

وأثبتت الطبيعة أن هذه المشاعر ليست حكرا على الإنسان فحسب، حيث أن معظم الكائنات تمتلك هذه المزايا التي درج أن نقول عنها إنسانية، رغم أننا نتشاركها مع الكثير من المخلوقات.وأظهر فيديو نشرته شبكة "بي بي سي إيرث" اليوم السبت، نجاة فرخ بطريق حديث الولادة من عملية خطف، ولكن على عكس الخطف الاعتيادي، فلا فدية لعملية الخطف هذه.حيث أن أزواج البطريق، وخصوصا الإناث اللاتي لم ينجحن في الإنجاب أو "العاقرات"، يحاولن اختطاف صغار البطاريق الأخرى، مندفعين بحس الأمومة الطاغي لديهن.وهجم زوج من البطاريق على الأب الذي كان يقوم بالعناية بالصغير ريثما تعود الأنثى من صيد السمك.وعند محاولة الأب التخلص منهما تبعهما بطريق آخر، ومن ثم أدخلوا الفرخ في مجموعة البطاريق وسدوا طريق الأب عنه، وجرت معركة بين المختطفين على الأحقية بملكية الفرخ.وفي النهاية، وبعد أن لحق الأب بمصدر الضجة، تلقف فرصة سانحة بينما كان الخاطفون يتقاتلون فيما بينهم، فأبى القدر إلا أن يعيد له صغيره.وتنمو طيور البطريق الإمبراطور خلال فصل الشتاء في أحد أبرد الأماكن على وجه الأرض (القطب الجنوبي)، حيث الظروف القاسية، ويجب أن تتحمل الصغار درجات حرارة تقل عن 60 درجة مئوية وعواصف ثلجية مرعبة.
اعتبرت مشاعر الأمومة والأبوة من أقوى الروابط بين الكائنات منذ بدء الخليقة، وحاول الكثير تفسير ذلك روحيا عبر الخوارق وحتى علميا حيث تم ربط مشاعر الأمومة والأبوة بإفراز نوع محدد من الهرمونات يزيد الاهتمام بالمواليد الجدد.
وأثبتت الطبيعة أن هذه المشاعر ليست حكرا على الإنسان فحسب، حيث أن معظم الكائنات تمتلك هذه المزايا التي درج أن نقول عنها إنسانية، رغم أننا نتشاركها مع الكثير من المخلوقات.
وأظهر فيديو نشرته شبكة "بي بي سي إيرث" اليوم السبت، نجاة فرخ بطريق حديث الولادة من عملية خطف، ولكن على عكس الخطف الاعتيادي، فلا فدية لعملية الخطف هذه.
حيث أن أزواج البطريق، وخصوصا الإناث اللاتي لم ينجحن في الإنجاب أو "العاقرات"، يحاولن اختطاف صغار البطاريق الأخرى، مندفعين بحس الأمومة الطاغي لديهن.
وهجم زوج من البطاريق على الأب الذي كان يقوم بالعناية بالصغير ريثما تعود الأنثى من صيد السمك.
وعند محاولة الأب التخلص منهما تبعهما بطريق آخر، ومن ثم أدخلوا الفرخ في مجموعة البطاريق وسدوا طريق الأب عنه، وجرت معركة بين المختطفين على الأحقية بملكية الفرخ.