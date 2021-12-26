تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211226/أمريكا-تحذر-من-تكدس-المرضى-في-المستشفيات-بسبب-أوميكرون-1054589420.html
أمريكا تحذر من تكدس المرضى في المستشفيات بسبب "أوميكرون"
أمريكا تحذر من تكدس المرضى في المستشفيات بسبب "أوميكرون"
قال كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن على المواطنين أن يظلوا يقظين ضد متحور "أوميكرون" رغم الأدلة على أن أعراضه قد تكون أقل... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T17:04+0000
2021-12-26T17:04+0000
العالم
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048841619_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_24378492e44f71b76b39ffd0b4057b78.jpg
وفي مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" قال فاوتشي: "المشكلة التي لا نريد أن نشعر بالرضا عنها، هي أنه عندما يكون لديك مثل هذا الحجم الكبير من الإصابات الجديدة، فقد يتجاوز هذا انخفاض حدة المرض".وأضاف رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية: "إذا كان لديك الكثير والكثير من الأشخاص بمستوى أقل من الخطورة، فقد يؤدي ذلك إلى تحييد الأثر الإيجابي لظهور أعرض أقل حدة"، في إشارة إلى زيادة معدل دخول المستشفيات.تظهر البيانات الأولية من اسكتلندا أن أوميكرون مرتبط بانخفاض بنسبة الثلثين في خطر دخول المستشفى مقارنة بمتحور دلتا. ومع ذلك، أظهرت نفس الدراسة أنه من المحتمل 10 مرات أكثر من دلتا أن يصيب الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بكوفيد.ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الإصابات اليومية الجديدة بأوميكرون في الولايات المتحدة تجاوزت تلك الموجودة في موجة دلتا، وألغت شركات الطيران الأمريكية ما يقرب من 1900 رحلة جوية في عطلة نهاية الأسبوع بسبب نقص الموظفين المرتبط بارتفاع عدد الحالات.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/بعد-عامين-من-ظهوره-دراسة-أمريكية-تكشف-حقائق-جديدة-ومثيرة-للقلق-حول-فيروس-كورونا-1054575240.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048841619_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_4d52a82f248da2e2e44e1c6ac8b5f802.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

أمريكا تحذر من تكدس المرضى في المستشفيات بسبب "أوميكرون"

17:04 GMT 26.12.2021
© Sputnik . Idrees Mohammed / الذهاب إلى بنك الصوركارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الطاقم الطبي لمعالجة مرضى كورونا بمشفى في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021
كارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الطاقم الطبي لمعالجة مرضى كورونا بمشفى في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© Sputnik . Idrees Mohammed
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن على المواطنين أن يظلوا يقظين ضد متحور "أوميكرون" رغم الأدلة على أن أعراضه قد تكون أقل حدة.
وفي مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" قال فاوتشي: "المشكلة التي لا نريد أن نشعر بالرضا عنها، هي أنه عندما يكون لديك مثل هذا الحجم الكبير من الإصابات الجديدة، فقد يتجاوز هذا انخفاض حدة المرض".
وأضاف رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية: "إذا كان لديك الكثير والكثير من الأشخاص بمستوى أقل من الخطورة، فقد يؤدي ذلك إلى تحييد الأثر الإيجابي لظهور أعرض أقل حدة"، في إشارة إلى زيادة معدل دخول المستشفيات.
عامل طبي يمر أمام شاشة مراقبة مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19) في وحدة العناية المركزة في مستشفى باجاي في بيونغتايك، كوريا الجنوبية، 29 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
بعد عامين من ظهوره... دراسة أمريكية تكشف حقائق جديدة ومثيرة للقلق حول فيروس كورونا
12:07 GMT
تظهر البيانات الأولية من اسكتلندا أن أوميكرون مرتبط بانخفاض بنسبة الثلثين في خطر دخول المستشفى مقارنة بمتحور دلتا. ومع ذلك، أظهرت نفس الدراسة أنه من المحتمل 10 مرات أكثر من دلتا أن يصيب الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بكوفيد.
ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الإصابات اليومية الجديدة بأوميكرون في الولايات المتحدة تجاوزت تلك الموجودة في موجة دلتا، وألغت شركات الطيران الأمريكية ما يقرب من 1900 رحلة جوية في عطلة نهاية الأسبوع بسبب نقص الموظفين المرتبط بارتفاع عدد الحالات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:04 GMTالنيابة العامة الجزائرية تطالب بسجن معارض 3 سنوات بتهمة "إهانة الرئيس"
18:03 GMTرئيس الأركان الجزائري عن فوز بلاده بكأس العرب: رد قوي على أعداء الأمس واليوم
18:00 GMTحسن الرداد يرد لأول مرة على أنباء انفصاله عن الفنانة إيمي سمير غانم
17:57 GMTزلزال يضرب البحر المتوسط بقوة 4.9
17:55 GMTتونس: تواتر التضييق على الصحفيين وانتهاكات في حق المدونين والحقوقيين
17:32 GMTرئيسي يحذر من محاولات "مضمري السوء" لتدمير العلاقات بين ايران وجيرانها
17:28 GMTأطباء مصريون يجرون 19 عملية معقدة لمرضى فلسطينيين في غزة
17:20 GMTلجنة أطباء السودان المركزية: 235 مصابا خلال مليونية 25 ديسمبر
17:16 GMTوزير الخارجية العراقي يؤكد لإيران ضرورة تغليب لغة الحوار لخلق بيئة آمنة ومستقرة
17:14 GMTالصحة الإسرائيلية توافق على الاستخدام الطارئ لأقراص فايزر
17:10 GMT"هيئات المحامين" في المغرب ترفض الالتزام بإظهار جواز التلقيح كشرط لدخول المحاكم
17:06 GMTالفنان عمرو محمود ياسين يكشف ملابسات تعرضه لحادث سير
17:05 GMTمعلومات عن القوات الجوية السعودية والأمريكية بعد ختام تمرين "الجاهزية القتالية"
17:04 GMTأمريكا تحذر من تكدس المرضى في المستشفيات بسبب "أوميكرون"
17:02 GMTدراسة تكشف عن حمية فعالة ولا تحرمك من وجباتك المفضلة
16:59 GMT"النسخة السائدة"... الأردن يعلن تسجيل 295 إصابة جديدة بأوميكرون
16:58 GMTبوتين مازحا عن كيف سيقضي ليلة رأس السنة: سأستمع إلى تهنئة الرئيس
16:55 GMTقبل الجولة الخامسة... هذه أبرز نقاط الخلاف بين الرياض وطهران حول جدول المحادثات
16:52 GMTإلغاء 656 رحلة طيران في أمريكا بسبب أوميكرون
16:49 GMTفيدرا تتصدر محركات البحث بعدما هاجمتها الراقصة دينا… فمن هي؟