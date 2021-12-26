إلغاء 656 رحلة طيران في أمريكا بسبب أوميكرون

ووفقا لـ"رويترز"، فقد ألغت الشركات 656 رحلة محلية ودولية اليوم، وذلك بسبب تأثر عشرات الطيارين وأفراد الطواقم بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".وأوضح أنه تم إلغاء ما يقرب من 1000 رحلة في يوم عيد الميلاد، وفي ليلة رأس السنة الجديدة، تم إلغاء نحو 700 رحلة.وتوقع الموقع المتخصص في بيانات الرحلات الجوية أنه من المحتمل أن يتم إلغاء المزيد من الرحلات، لافتا إلى تأخير أكثر من 920 رحلة.يشار إلى أن شركات عالمية كثيرة قد تعرضت لإلغاء رحلات كثيرة بها، عقب تزايد الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون.وحسب تصريحات لرئيس مجلس إدارة الشركة التي تعتبر أكبر شركة طيران ألمانية، كارستن سبور، أكد أن "لوفتهانزا" تخطط لإلغاء 33 ألف رحلة طيران من جدولها الشتوي بسبب انتشار نوع أوميكرون من فيروس كورونا.وقال: "من منتصف يناير/كانون الثاني وحتى فبراير/شباط، نتوقع انخفاضًا حادًا في الحجوزات"، مضيفًا أن 33 "ألف رحلة ملغاة تتوافق مع نحو 10% من جدول رحلات الشتاء".