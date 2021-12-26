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إلغاء 656 رحلة طيران في أمريكا بسبب أوميكرون
إلغاء 656 رحلة طيران في أمريكا بسبب أوميكرون
ألغت شركات الطيران الأمريكية، اليوم الأحد، عدة مئات من الرحلات لليوم الثالث على التوالي. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T16:52+0000
2021-12-26T16:52+0000
أمريكا
طيران
أوميكرون
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ووفقا لـ"رويترز"، فقد ألغت الشركات 656 رحلة محلية ودولية اليوم، وذلك بسبب تأثر عشرات الطيارين وأفراد الطواقم بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".وأوضح أنه تم إلغاء ما يقرب من 1000 رحلة في يوم عيد الميلاد، وفي ليلة رأس السنة الجديدة، تم إلغاء نحو 700 رحلة.وتوقع الموقع المتخصص في بيانات الرحلات الجوية أنه من المحتمل أن يتم إلغاء المزيد من الرحلات، لافتا إلى تأخير أكثر من 920 رحلة.يشار إلى أن شركات عالمية كثيرة قد تعرضت لإلغاء رحلات كثيرة بها، عقب تزايد الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون.وحسب تصريحات لرئيس مجلس إدارة الشركة التي تعتبر أكبر شركة طيران ألمانية، كارستن سبور، أكد أن "لوفتهانزا" تخطط لإلغاء 33 ألف رحلة طيران من جدولها الشتوي بسبب انتشار نوع أوميكرون من فيروس كورونا.وقال: "من منتصف يناير/كانون الثاني وحتى فبراير/شباط، نتوقع انخفاضًا حادًا في الحجوزات"، مضيفًا أن 33 "ألف رحلة ملغاة تتوافق مع نحو 10% من جدول رحلات الشتاء".
أمريكا
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أمريكا, طيران, أوميكرون

إلغاء 656 رحلة طيران في أمريكا بسبب أوميكرون

16:52 GMT 26.12.2021
© REUTERS / HAYDEN SMITH/@speedbird5280رحلة طيران خطوط "يونايتد" الأمريكية "UA328" تعود إلى مطار دنفر الدولي بعد اشتعال النيران أثناء التحليق فوق دنفر، كولورادو، أمريكا، 20 فبراير/ شباط 2021
رحلة طيران خطوط يونايتد الأمريكية UA328 تعود إلى مطار دنفر الدولي بعد اشتعال النيران أثناء التحليق فوق دنفر، كولورادو، أمريكا، 20 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / HAYDEN SMITH/@speedbird5280
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ألغت شركات الطيران الأمريكية، اليوم الأحد، عدة مئات من الرحلات لليوم الثالث على التوالي.
ووفقا لـ"رويترز"، فقد ألغت الشركات 656 رحلة محلية ودولية اليوم، وذلك بسبب تأثر عشرات الطيارين وأفراد الطواقم بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".
ووفقا لبيانات موقع "فلاي أوير"، فإن هذا الرقم هو أقل قليلاً من الإلغاءات في اليوم السابق.
وأوضح أنه تم إلغاء ما يقرب من 1000 رحلة في يوم عيد الميلاد، وفي ليلة رأس السنة الجديدة، تم إلغاء نحو 700 رحلة.
وتوقع الموقع المتخصص في بيانات الرحلات الجوية أنه من المحتمل أن يتم إلغاء المزيد من الرحلات، لافتا إلى تأخير أكثر من 920 رحلة.
يشار إلى أن شركات عالمية كثيرة قد تعرضت لإلغاء رحلات كثيرة بها، عقب تزايد الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية عن نيتها إلغاء قرابة 33 ألف رحلة طيران، بسبب متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وحسب تصريحات لرئيس مجلس إدارة الشركة التي تعتبر أكبر شركة طيران ألمانية، كارستن سبور، أكد أن "لوفتهانزا" تخطط لإلغاء 33 ألف رحلة طيران من جدولها الشتوي بسبب انتشار نوع أوميكرون من فيروس كورونا.
وقال: "من منتصف يناير/كانون الثاني وحتى فبراير/شباط، نتوقع انخفاضًا حادًا في الحجوزات"، مضيفًا أن 33 "ألف رحلة ملغاة تتوافق مع نحو 10% من جدول رحلات الشتاء".
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