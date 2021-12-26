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https://arabic.sputniknews.com/20211226/السعودية-وأمريكا-تختتمان-التمرين-الثنائي-الجاهزية-القتالية-1054585879.html
السعودية وأمريكا تختتمان التمرين الثنائي "الجاهزية القتالية"
السعودية وأمريكا تختتمان التمرين الثنائي "الجاهزية القتالية"
اختتمت السعودية تمرين ثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية، تم إقامته في إحدى القواعد الجوية في المملكة بمشاركة طائرات حربية من الدولتين. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T15:54+0000
2021-12-26T15:54+0000
2021-12-26T15:54+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السعودية اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن التمرين الثنائي تم اختتامه يوم الأربعاء الماضي، ويحمل اسم "الجاهزية القتالية".وأقيم التمرين في قاعدة الملك عبد الله الجوية في القطاع الغربي، بمشاركة القوات الجوية السعودية والقوات الجوية الأمريكية، ونشرت وزارة الدفاع السعودية صورا ترصد جانبا من فعالياته.ويأتي التمرين ضمن خطط التمارين العسكرية المشتركة بين الجيشين السعودي والأمريكي وفي إطار تبادل الخبرات والتعاون العسكري والتنسيق بين البلدين.وتهدف المناورات العسكرية إلى تعزيز الروابط العسكرية ورفع الجاهزية القتالية حيث تم تنفيذ سيناريو التمرين وفقا للخطة المسبقة.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم
السعودية وأمريكا تختتمان التمرين الثنائي "الجاهزية القتالية"
اختتمت السعودية تمرين ثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية، تم إقامته في إحدى القواعد الجوية في المملكة بمشاركة طائرات حربية من الدولتين.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن التمرين الثنائي تم اختتامه يوم الأربعاء الماضي، ويحمل اسم "الجاهزية القتالية".
وأقيم التمرين في قاعدة الملك عبد الله الجوية في القطاع الغربي، بمشاركة
القوات الجوية السعودية
والقوات الجوية الأمريكية، ونشرت وزارة الدفاع السعودية صورا ترصد جانبا من فعالياته.
ويأتي التمرين ضمن خطط التمارين العسكرية المشتركة بين الجيشين السعودي والأمريكي وفي إطار تبادل الخبرات
والتعاون العسكري
والتنسيق بين البلدين.
وتهدف المناورات العسكرية إلى تعزيز الروابط العسكرية
ورفع الجاهزية القتالية
حيث تم تنفيذ سيناريو التمرين وفقا للخطة المسبقة.