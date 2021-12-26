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https://arabic.sputniknews.com/20211226/العراق-يعلن-تنفيذ-قواته-الجوية-14-ضربة-على-أوكار-الإرهابيين-1054577692.html
العراق يعلن تنفيذ قواته الجوية 14 ضربة على أوكار الإرهابيين
العراق يعلن تنفيذ قواته الجوية 14 ضربة على أوكار الإرهابيين
أعلنت السلطات العراقية قيام القوات الجوية بتنفيذ 14 ضربة جوية وصفتها بالدقيقة، اليوم الأحد، على أوكار الإرهابيين. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T12:58+0000
2021-12-26T12:58+0000
2021-12-26T12:58+0000
إرهاب
أخبار العراق اليوم
داعش
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وحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، فقد قامت القوات الجوية بتدمير كهوف وأوكار للإرهابيين في 14 ضربة في جبال حمرين.وقال البيان: "لإسناد القطعات الأرضية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى والتي باشرت، اليوم الأحد، بعملية أمنية واسعة، نفذ سلاح القوة الجوية 14 ضربة جوية دقيقة بواسطة طائراتL_159 وF_16".وقال إن "القوات الأمنية عازمة على مطاردة العناصر الإرهابية وفي مختلف الضروف والمناطق".وتوعد البيان باستمرار هذه الملاحقات، قائلا: "سيكون هناك عمليات استباقية أخرى وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لدك أوكار الإرهابيين بناء على خطة مكثفة معدة لهذا الغرض".وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/العراق-انطلاق-عملية-أمنية-بحثا-عن-فلول-داعش-في-حاوي-العظيم-1053912938.html
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إرهاب, أخبار العراق اليوم, داعش
العراق يعلن تنفيذ قواته الجوية 14 ضربة على أوكار الإرهابيين
أعلنت السلطات العراقية قيام القوات الجوية بتنفيذ 14 ضربة جوية وصفتها بالدقيقة، اليوم الأحد، على أوكار الإرهابيين.
وحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، فقد قامت القوات الجوية بتدمير كهوف وأوكار للإرهابيين في 14 ضربة في جبال حمرين.
وقال البيان: "لإسناد القطعات الأرضية
ضمن قاطع
قيادة عمليات ديالى والتي باشرت، اليوم الأحد، بعملية أمنية واسعة، نفذ سلاح القوة الجوية 14 ضربة جوية دقيقة بواسطة طائراتL_159 وF_16".
وأوضح البيان نتائج العملية مؤكدا أنها أسفرت عن "تدمير مجموعة من الكهوف والاوكار للإرهابيين في جبال حمرين".
وقال إن "القوات الأمنية عازمة على
مطاردة العناصر
الإرهابية وفي مختلف الضروف والمناطق".
وتوعد البيان باستمرار هذه الملاحقات، قائلا: "سيكون هناك عمليات استباقية أخرى وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لدك أوكار الإرهابيين بناء على خطة مكثفة معدة لهذا الغرض".
وكانت وتيرة
هجمات
"داعش" (محظور في روسيا) قد تزايدت خلال الآونة الأخيرة لاسيما في محافظة صلاح الدين وكركوك شمالي البلاد ومحافظة ديالى (شرق).
وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر
التنظيم الإرهابي
وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا.