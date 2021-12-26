تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211226/العراق-يعلن-تنفيذ-قواته-الجوية-14-ضربة-على-أوكار-الإرهابيين-1054577692.html
العراق يعلن تنفيذ قواته الجوية 14 ضربة على أوكار الإرهابيين
العراق يعلن تنفيذ قواته الجوية 14 ضربة على أوكار الإرهابيين
أعلنت السلطات العراقية قيام القوات الجوية بتنفيذ 14 ضربة جوية وصفتها بالدقيقة، اليوم الأحد، على أوكار الإرهابيين. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T12:58+0000
2021-12-26T12:58+0000
إرهاب
أخبار العراق اليوم
داعش
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1e/1047018453_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4c59a0c6cf3df789f186c7504dedb770.jpg
وحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، فقد قامت القوات الجوية بتدمير كهوف وأوكار للإرهابيين في 14 ضربة في جبال حمرين.وقال البيان: "لإسناد القطعات الأرضية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى والتي باشرت، اليوم الأحد، بعملية أمنية واسعة، نفذ سلاح القوة الجوية 14 ضربة جوية دقيقة بواسطة طائراتL_159 وF_16".وقال إن "القوات الأمنية عازمة على مطاردة العناصر الإرهابية وفي مختلف الضروف والمناطق".وتوعد البيان باستمرار هذه الملاحقات، قائلا: "سيكون هناك عمليات استباقية أخرى وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لدك أوكار الإرهابيين بناء على خطة مكثفة معدة لهذا الغرض".وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/العراق-انطلاق-عملية-أمنية-بحثا-عن-فلول-داعش-في-حاوي-العظيم-1053912938.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1e/1047018453_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f826b4319cf4d62c59d164a59e1a6205.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إرهاب, أخبار العراق اليوم, داعش

العراق يعلن تنفيذ قواته الجوية 14 ضربة على أوكار الإرهابيين

12:58 GMT 26.12.2021
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© Photo / Iraqi Security Cell
تابعنا عبر
أعلنت السلطات العراقية قيام القوات الجوية بتنفيذ 14 ضربة جوية وصفتها بالدقيقة، اليوم الأحد، على أوكار الإرهابيين.
وحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، فقد قامت القوات الجوية بتدمير كهوف وأوكار للإرهابيين في 14 ضربة في جبال حمرين.
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
العراق... انطلاق عملية أمنية بحثا عن فلول "داعش" في "حاوي العظيم"
14 ديسمبر, 08:06 GMT
وقال البيان: "لإسناد القطعات الأرضية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى والتي باشرت، اليوم الأحد، بعملية أمنية واسعة، نفذ سلاح القوة الجوية 14 ضربة جوية دقيقة بواسطة طائراتL_159 وF_16".
وأوضح البيان نتائج العملية مؤكدا أنها أسفرت عن "تدمير مجموعة من الكهوف والاوكار للإرهابيين في جبال حمرين".
وقال إن "القوات الأمنية عازمة على مطاردة العناصر الإرهابية وفي مختلف الضروف والمناطق".
وتوعد البيان باستمرار هذه الملاحقات، قائلا: "سيكون هناك عمليات استباقية أخرى وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لدك أوكار الإرهابيين بناء على خطة مكثفة معدة لهذا الغرض".
وكانت وتيرة هجمات "داعش" (محظور في روسيا) قد تزايدت خلال الآونة الأخيرة لاسيما في محافظة صلاح الدين وكركوك شمالي البلاد ومحافظة ديالى (شرق).
وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:30 GMTبابا الفاتيكان يصف انخفاض معدل المواليد في إيطاليا بـ"المأساة"
13:19 GMTليبيا بين مطرقة التدخلات الخارجية وسندان الخلافات الداخلية المحتدمة
13:16 GMTرئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البحريني: نتطلع لتعزيز كافة أوجه التعاون مع روسيا
13:09 GMTانهيار مفاجئ لسد في البرازيل بعد هطول أمطار غزيرة
13:04 GMTباحثون: العالم يحقق إنجازا غير مسبوق في 2022 لكنه يواجه خطرا داهما في 2023
13:02 GMTروسيا والصين تجريان مشاورات حول المقترحات الأمنية المقدمة للولايات المتحدة
13:01 GMTالأمن السوري يضبط كميات ضخمة ومتنوعة من الأسلحة في ريف درعا
12:59 GMTوفاة ابنة آخر ملوك أفغانستان
12:58 GMTالعراق يعلن تنفيذ قواته الجوية 14 ضربة على أوكار الإرهابيين
12:57 GMTبوركينا فاسو تعلن الحداد بعد مقتل 41 شخصا بهجوم إرهابي
12:54 GMTبينيت يغادر جلسة الحكومة الإسرائيلية في الجولان لإصابة ابنته بكورونا
12:50 GMTالسماح للاعبين الأفارقة بالبقاء مع أنديتهم حتى 3 يناير
12:48 GMTطالبان: لن يسمح للنساء بالسفر مسافات بعيدة دون محرم
12:44 GMTالكرملين: روسيا تدرك أن بايدن لن يلغي العقوبات ضد موسكو بل فرضها لتستمر
12:41 GMTالجامعة العربية تعلن مدينة مسقط عاصمة رقمية عربية لعام 2022
12:39 GMTماذا تفعل عندما تجد نفسك محاطا بأشخاص لا يرتدون الكمامات؟
12:32 GMTالحكومة الأردنية: نسبة التطعيم في المملكة غير مرضية
12:29 GMTبوتين: الضمانات الأمنية موضوعة في إطار معين ومن المهم التوصل إلى اتفاقات
12:25 GMTسفير إسرائيل في دولة الإمارات يزور حاكم رأس الخيمة
12:21 GMTخبير: ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية العراقية إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية