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https://arabic.sputniknews.com/20211226/عامر-حسين-يتحدث-عن-موعد-انطلاق-كأس-الرابطة-المصرية-وأسباب-التأجيل-1054596844.html
عامر حسين يتحدث عن موعد انطلاق كأس الرابطة المصرية وأسباب التأجيل
عامر حسين يتحدث عن موعد انطلاق كأس الرابطة المصرية وأسباب التأجيل
تحدث عضو رابطة الأندية المصرية والمشرف العام على المسابقات، عامر حسين، عن أسباب تأجيل قرعة كأس الرابطة التي ستقام خلال الفترة المقبلة تحت مظلة الاتحاد المصري... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T22:02+0000
2021-12-26T22:02+0000
2021-12-26T22:02+0000
منتخب مصر الوطني
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وقال عامر حسين في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق"، إن كأس الرابطة من المقرر إقامته خلال فترة كأس الأمم الأفريقية.وأشار إلى أن أسباب التأجيل تعود إلى الارتباك الذي حدث بسبب كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي، وأن رابطة الأندية تأخرت في بعض القرارات.وأكد عضو رابطة الأندية المصرية أن أحد أهم أسباب التأجيل بسبب انتظار تحديد الموعد النهائي لبطولة الأمم الأفريقية.من المقرر أن تلعب مباريات كأس الرابطة المصرية خلال مشاركة منتخب مصر في فعاليات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام بالكاميرون الشهر المقبل.وتقام قرعة النسخة الأولى من مسابقة كأس الرابطة يوم الاثنين الموافق 3 يناير/كانون الثاني 2022، على أن تنطلق المباريات الأربعاء الموافق 12 يناير 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/كيروش-يؤجل-معسكر-منتخب-مصر-الخاص-بأمم-أفريقيا-1054417937.html
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منتخب مصر الوطني
عامر حسين يتحدث عن موعد انطلاق كأس الرابطة المصرية وأسباب التأجيل
تحدث عضو رابطة الأندية المصرية والمشرف العام على المسابقات، عامر حسين، عن أسباب تأجيل قرعة كأس الرابطة التي ستقام خلال الفترة المقبلة تحت مظلة الاتحاد المصري لكرة القدم.
وقال عامر حسين في تصريحات
نقلتها صحيفة "الشروق"
، إن كأس الرابطة من المقرر إقامته خلال فترة كأس الأمم الأفريقية.
وأشار إلى أن أسباب التأجيل تعود إلى الارتباك الذي
حدث بسبب كأس العالم للأندية
والسوبر الأفريقي، وأن رابطة الأندية تأخرت في بعض القرارات.
وأكد عضو رابطة الأندية المصرية أن أحد أهم أسباب التأجيل بسبب انتظار تحديد الموعد النهائي لبطولة الأمم الأفريقية.
من المقرر أن تلعب مباريات كأس الرابطة المصرية
خلال مشاركة منتخب مصر
في فعاليات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام بالكاميرون الشهر المقبل.
وتقام قرعة النسخة الأولى من مسابقة كأس الرابطة يوم الاثنين الموافق 3 يناير/كانون الثاني 2022، على أن تنطلق المباريات الأربعاء الموافق 12 يناير 2022.