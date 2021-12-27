https://arabic.sputniknews.com/20211227/أزمة-في-بريطانيا-بعد-اكتشاف-استخدام-طلاب-الجامعات-منشطات-لتعزيز-أدائهم-الدراسي-1054662099.html

أزمة في بريطانيا بعد اكتشاف استخدام طلاب الجامعات "منشطات" لتعزيز أدائهم الدراسي

أزمة في بريطانيا بعد اكتشاف استخدام طلاب الجامعات "منشطات" لتعزيز أدائهم الدراسي

أعلنت منظمة "يونيفرستيز يو كيه"، التي تضم 140 مؤسسة بريطانية للتعليم العالي، أنها ستحقق خلال العام المقبل في استخدام ما يسمى بـ"عقاقير الدراسة" بين الطلاب... 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T12:08+0000

2021-12-27T12:08+0000

2021-12-27T12:08+0000

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موسكو - سبوتنيك. وأخبرت المنظمة صحيفة "التايمز": "تتوفر أدلة محدودة فقط حول استخدام المعززات المعرفية، المسماة ’عقاقير الدراسة’ من قبل طلاب المملكة المتحدة".ومع ذلك، ستطلق جامعات المملكة المتحدة دراسة رئيسية حول تعاطي المخدرات غير المشروع في الجامعات بداية عام 2022، وسيشمل ذلك البحث في العرض والطلب واستخدام العقاقير من قبل الطلاب، وسينتج عنه في النهاية؛ إطار عمل جديد وإرشادات للجامعات.وفقا للصحيفة، يلجأ الطلاب بانتظام إلى حبوب النوم "المودافينيل" و"الريتالين" و"الديكسامفيتامين" ضد اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، من بين عقاقير أخرى، كطريقة لتعزيز أدائهم الأكاديمي.وقالت الصحيفة نقلا عن بعض الطلاب، إن الحصول على العقاقير سهل إلى حد ما عبر الإنترنت مقابل نحو جنيهين إسترلينيين (2.68 دولار) لكل منهم.لم تحظر الجامعات رسميًا استخدام العقاقير، التي لم تتم دراستها بشكل صحيح من حيث الآثار الجانبية، مما يثير مخاوف بشأن المخاطر الصحية المحتملة. وقالت الصحيفة إن السلطات قد تجعل حيازة بعض هذه الحبوب التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية، جريمة جنائية.

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