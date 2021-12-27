تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211227/أزمة-في-بريطانيا-بعد-اكتشاف-استخدام-طلاب-الجامعات-منشطات-لتعزيز-أدائهم-الدراسي-1054662099.html
أزمة في بريطانيا بعد اكتشاف استخدام طلاب الجامعات "منشطات" لتعزيز أدائهم الدراسي
أزمة في بريطانيا بعد اكتشاف استخدام طلاب الجامعات "منشطات" لتعزيز أدائهم الدراسي
أعلنت منظمة "يونيفرستيز يو كيه"، التي تضم 140 مؤسسة بريطانية للتعليم العالي، أنها ستحقق خلال العام المقبل في استخدام ما يسمى بـ"عقاقير الدراسة" بين الطلاب... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T12:08+0000
2021-12-27T12:08+0000
العالم
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1050444484_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_df07a4bd9c562a15765f769709a28405.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأخبرت المنظمة صحيفة "التايمز": "تتوفر أدلة محدودة فقط حول استخدام المعززات المعرفية، المسماة ’عقاقير الدراسة’ من قبل طلاب المملكة المتحدة".ومع ذلك، ستطلق جامعات المملكة المتحدة دراسة رئيسية حول تعاطي المخدرات غير المشروع في الجامعات بداية عام 2022، وسيشمل ذلك البحث في العرض والطلب واستخدام العقاقير من قبل الطلاب، وسينتج عنه في النهاية؛ إطار عمل جديد وإرشادات للجامعات.وفقا للصحيفة، يلجأ الطلاب بانتظام إلى حبوب النوم "المودافينيل" و"الريتالين" و"الديكسامفيتامين" ضد اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، من بين عقاقير أخرى، كطريقة لتعزيز أدائهم الأكاديمي.وقالت الصحيفة نقلا عن بعض الطلاب، إن الحصول على العقاقير سهل إلى حد ما عبر الإنترنت مقابل نحو جنيهين إسترلينيين (2.68 دولار) لكل منهم.لم تحظر الجامعات رسميًا استخدام العقاقير، التي لم تتم دراستها بشكل صحيح من حيث الآثار الجانبية، مما يثير مخاوف بشأن المخاطر الصحية المحتملة. وقالت الصحيفة إن السلطات قد تجعل حيازة بعض هذه الحبوب التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية، جريمة جنائية.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/إيران-تكشف-عن-دور-الناتو-في-تجارة-وتهريب-المخدرات-في-أفغانستان-1054349468.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1050444484_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6a12acfc4f407a5b4a98412d1aa87374.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, منوعات

أزمة في بريطانيا بعد اكتشاف استخدام طلاب الجامعات "منشطات" لتعزيز أدائهم الدراسي

12:08 GMT 27.12.2021
© AFP 2021 / JUSTIN TALLISجامعة "كامبريدج" البريطانية
جامعة كامبريدج البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS
تابعنا عبر
أعلنت منظمة "يونيفرستيز يو كيه"، التي تضم 140 مؤسسة بريطانية للتعليم العالي، أنها ستحقق خلال العام المقبل في استخدام ما يسمى بـ"عقاقير الدراسة" بين الطلاب لتحسين أدائهم الأكاديمي.
موسكو - سبوتنيك. وأخبرت المنظمة صحيفة "التايمز": "تتوفر أدلة محدودة فقط حول استخدام المعززات المعرفية، المسماة ’عقاقير الدراسة’ من قبل طلاب المملكة المتحدة".
ومع ذلك، ستطلق جامعات المملكة المتحدة دراسة رئيسية حول تعاطي المخدرات غير المشروع في الجامعات بداية عام 2022، وسيشمل ذلك البحث في العرض والطلب واستخدام العقاقير من قبل الطلاب، وسينتج عنه في النهاية؛ إطار عمل جديد وإرشادات للجامعات.
زراعة الأفيون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
إيران تكشف عن دور "الناتو" في تجارة وتهريب المخدرات في أفغانستان
19 ديسمبر, 17:28 GMT
وفقا للصحيفة، يلجأ الطلاب بانتظام إلى حبوب النوم "المودافينيل" و"الريتالين" و"الديكسامفيتامين" ضد اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، من بين عقاقير أخرى، كطريقة لتعزيز أدائهم الأكاديمي.
وقالت الصحيفة نقلا عن بعض الطلاب، إن الحصول على العقاقير سهل إلى حد ما عبر الإنترنت مقابل نحو جنيهين إسترلينيين (2.68 دولار) لكل منهم.
لم تحظر الجامعات رسميًا استخدام العقاقير، التي لم تتم دراستها بشكل صحيح من حيث الآثار الجانبية، مما يثير مخاوف بشأن المخاطر الصحية المحتملة. وقالت الصحيفة إن السلطات قد تجعل حيازة بعض هذه الحبوب التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية، جريمة جنائية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:21 GMTالسيسي يرد على الشاكين من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء... "ليس متعمد منا"
12:18 GMTتقارير: ملك إسبانيا السابق يتواصل مع تاجر أسلحة مطارد دوليا
12:08 GMTأزمة في بريطانيا بعد اكتشاف استخدام طلاب الجامعات "منشطات" لتعزيز أدائهم الدراسي
12:04 GMTلابيد: إسرائيل لن تسمح لإيران بأن تصبح دولة عتبة نووية وإذا اضطررنا سنتصرف بمفردنا
12:01 GMTانطلاق مهرجان "فيريا دي كالي" في كولومبيا
11:56 GMTالعراق... المحكمة الاتحادية العليا تدعو البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات
11:53 GMTالسعودية... ما هي المدة اللازمة لإصدار أو تجديد جواز السفر؟
11:51 GMTجامعة الدول العربية تهاجم إسرائيل بعد تحركاتها تجاه الجولان السوري
11:49 GMTبعد تسديد كافة التعويضات للكويت… هل تحرر الاقتصاد العراقي؟
11:45 GMTلافروف ينسف احتمالية انضمام روسيا للناتو
11:35 GMT‏تقارير تكشف عن خطوة جديدة من "أبل" تزيدها قربا من مشروعها السري
11:25 GMTسلاح الجو الإيراني ملمحا لإسرائيل: مستعدون للرد بشكل مدمر على أي تهديد
11:16 GMTالتحالف العربي: اخترقنا الهرم القيادي للحوثيين
11:14 GMTريابكوف: موسكو في مقترحاتها الأمنية تتحدث عن معايير وليس عن تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ
11:12 GMTالعراق.. رد دعوى الطعن بنتائج الانتخابات ومحتجون يحاصرون المنطقة الخضراء.. فيديوهات
11:09 GMTمصر... تفاصيل أول وثيقة تأمين على العاملين والمقيمين في الخارج
10:59 GMTميانمار... محكمة تؤجل إصدار الحكم على أونغ سان سو تشي
10:56 GMTطهران مستعدة لجولة خامسة من المفاوضات مع الرياض في بغداد
10:54 GMTمادورو: خامنئي رجل ذو حكمة وذكاء عظيم وأشكر الله أنني قابلت سليماني
10:52 GMTمحلل سياسي يحمل مجلس النواب الليبي مسؤولية عدم إجراء الانتخابات في موعدها