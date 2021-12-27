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https://arabic.sputniknews.com/20211227/بعد-إلغاء-رحلاتها-بسبب-أوميكرون-أسهم-شركات-الطيران-الأمريكية-تتراجع-1054674060.html
بعد إلغاء رحلاتها بسبب أوميكرون... أسهم شركات الطيران الأمريكية تتراجع
بعد إلغاء رحلاتها بسبب أوميكرون... أسهم شركات الطيران الأمريكية تتراجع
تراجعت أسهم شركات الطيران الأمريكية وشركات أخرى مرتبطة بالسفر، اليوم الاثنين، وذلك بسبب إلغاء رحلاتها بعد تزايد إصابات أوميكرون. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T16:31+0000
2021-12-27T16:31+0000
أمريكا
شركات الطيران
أوميكرون
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ووفقا لـ"رويترز"، انخفضت أسهم مجموعة أمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز هولدنجز ودلتا إيرلاينز وساوث وست إيرلاينز بنسبة 2% إلى 3% في التعاملات المبكرة اليوم.وكانت الشركات الأمريكية قد قامت بإلغاء أكثر من 800 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة أو إليها أو منها اليوم الاثنين، وفقًا لبيانات موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير"، بالإضافة إلى أكثر من 3000 عملية إلغاء للرحلة حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي عادة ما تكون وقت الذروة للأمريكيين.وجاءت قرارات الإلغاء بعد ارتفاع حالات الإصابة بأوميكرون بين أطقم الشركات، إضافة إلى المشكلات المتعلقة بالطقس.وكانت معظم أسهم شركات الطيران قد ارتفعت هذا العام على أمل ازدهار السفر، حيث يبدأ المسافرون في زيارة الأصدقاء والعائلة بعد التعامل مع القيود المتعلقة بالوباء العام الماضي.وقد تعرضت الأسهم الأخرى في قطاع السفر للضغط أيضًا، حيث أثار متغير أوميكرون مخاوف من تشديد القيود.وتراجعت أسهم شركة نوروجيان كريس لاين، وشركة رويال كاربين، وكارنفال كروب، 1.3-2.4%.وخسر مشغلو الفنادق ماريوت إنترناشونال إنك وهيلتون وورلدوايد هولدينجز، بين 1% و2%.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/الطيران-المدني-الإيراني-أمريكا-تجاهلت-حقوق-النقل-الجوي-في-البلاد-1053669730.html
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أمريكا, شركات الطيران, أوميكرون

بعد إلغاء رحلاتها بسبب أوميكرون... أسهم شركات الطيران الأمريكية تتراجع

16:31 GMT 27.12.2021
© REUTERS / HAYDEN SMITH/@speedbird5280رحلة طيران خطوط "يونايتد" الأمريكية "UA328" تعود إلى مطار دنفر الدولي بعد اشتعال النيران أثناء التحليق فوق دنفر، كولورادو، أمريكا، 20 فبراير/ شباط 2021
رحلة طيران خطوط يونايتد الأمريكية UA328 تعود إلى مطار دنفر الدولي بعد اشتعال النيران أثناء التحليق فوق دنفر، كولورادو، أمريكا، 20 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / HAYDEN SMITH/@speedbird5280
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تراجعت أسهم شركات الطيران الأمريكية وشركات أخرى مرتبطة بالسفر، اليوم الاثنين، وذلك بسبب إلغاء رحلاتها بعد تزايد إصابات أوميكرون.
ووفقا لـ"رويترز"، انخفضت أسهم مجموعة أمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز هولدنجز ودلتا إيرلاينز وساوث وست إيرلاينز بنسبة 2% إلى 3% في التعاملات المبكرة اليوم.
طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة ماهان أير - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
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وكانت الشركات الأمريكية قد قامت بإلغاء أكثر من 800 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة أو إليها أو منها اليوم الاثنين، وفقًا لبيانات موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير"، بالإضافة إلى أكثر من 3000 عملية إلغاء للرحلة حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي عادة ما تكون وقت الذروة للأمريكيين.
وجاءت قرارات الإلغاء بعد ارتفاع حالات الإصابة بأوميكرون بين أطقم الشركات، إضافة إلى المشكلات المتعلقة بالطقس.
وكانت معظم أسهم شركات الطيران قد ارتفعت هذا العام على أمل ازدهار السفر، حيث يبدأ المسافرون في زيارة الأصدقاء والعائلة بعد التعامل مع القيود المتعلقة بالوباء العام الماضي.
وقد تعرضت الأسهم الأخرى في قطاع السفر للضغط أيضًا، حيث أثار متغير أوميكرون مخاوف من تشديد القيود.
وتراجعت أسهم شركة نوروجيان كريس لاين، وشركة رويال كاربين، وكارنفال كروب، 1.3-2.4%.
وخسر مشغلو الفنادق ماريوت إنترناشونال إنك وهيلتون وورلدوايد هولدينجز، بين 1% و2%.
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