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"حزب الله": ما عرضه الناطق باسم التحالف العربي تافه وسخيف ولا يستحق الرد
"حزب الله": ما عرضه الناطق باسم التحالف العربي تافه وسخيف ولا يستحق الرد
أكد "حزب الله" اللبناني أن ما عرضه الناطق باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في الحرب اليمنية، "تافه وسخيف ولا يستحق الرد". 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T16:51+0000
2021-12-27T16:51+0000
أخبار حزب الله
الحرب على حزب الله
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وحسب بيان صادر عن الحزب نشره موقع "النشرة" اللبناني، أكد أن ما قيل عن أدلة تثبت تورط حزب الله في اليمن هي مجرد أمور تافهة.وقال البيان: "ما ورد في المؤتمر الصحافي للناطق باسم قوات العدوان السعودي على ​اليمن​ حول ما أسماه أدلة على دور حزب الله في اليمن هي أمور تافهة وسخيفة لا تستحق التعليق والرد عليها".وكان المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، قد عرض مقطعا قال إنه يثب تورط "حزب الله" في "توجيه المقاتلين الحوثيين في اليمن وتدريب عناصرهم على استخدام الأسلحة".وعلق المتحدث باسم التحالف على الفيديو قائلا: "حزب الله الإرهابي يتحمل المسؤولية في استهداف المدنيين في السعودية واليمن، وهذا التنظيم نشر الدمار في لبنان والعالم"، واصفا الحزب بأنه: "سرطان أثر على لبنان وامتد للخارج".
https://arabic.sputniknews.com/20211226/التحالف-العربي-يعرض-أدلة-يتهم-فيها-حزب-الله-اللبناني-بدعم-جماعة-أنصار-الله-في-اليمن-فيديو-1054581774.html
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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله

"حزب الله": ما عرضه الناطق باسم التحالف العربي تافه وسخيف ولا يستحق الرد

16:51 GMT 27.12.2021
© REUTERS / Ali Hashishoلافتة للأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020
لافتة للأمين العام لـ حزب الله، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / Ali Hashisho
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أكد "حزب الله" اللبناني أن ما عرضه الناطق باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في الحرب اليمنية، "تافه وسخيف ولا يستحق الرد".
وحسب بيان صادر عن الحزب نشره موقع "النشرة" اللبناني، أكد أن ما قيل عن أدلة تثبت تورط حزب الله في اليمن هي مجرد أمور تافهة.
تركي المالكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
التحالف العربي يعرض أدلة يتهم فيها "حزب الله" اللبناني بدعم جماعة "أنصار الله" في اليمن... فيديو
أمس, 14:43 GMT
وقال البيان: "ما ورد في المؤتمر الصحافي للناطق باسم قوات العدوان السعودي على ​اليمن​ حول ما أسماه أدلة على دور حزب الله في اليمن هي أمور تافهة وسخيفة لا تستحق التعليق والرد عليها".
وكان المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، قد عرض مقطعا قال إنه يثب تورط "حزب الله" في "توجيه المقاتلين الحوثيين في اليمن وتدريب عناصرهم على استخدام الأسلحة".

ووفقا لما عرضه المتحدث باسم التحالف يظهر شخصا يعطي توجيهات لمن وصفه بـ "الإرهابي أبو علي الحاكم، وهو أحد المطلوبين للتحالف"، مؤكدا أن "هذه التوجيهات تثبت تبعية هؤلاء لحزب الله".

وعلق المتحدث باسم التحالف على الفيديو قائلا: "حزب الله الإرهابي يتحمل المسؤولية في استهداف المدنيين في السعودية واليمن، وهذا التنظيم نشر الدمار في لبنان والعالم"، واصفا الحزب بأنه: "سرطان أثر على لبنان وامتد للخارج".
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