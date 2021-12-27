https://arabic.sputniknews.com/20211227/فرنسا-تسجل-100-ألف-إصابة-بفيروس-كورونا-لأول-مرة-منذ-بداية-الجائحة-1054666964.html

فرنسا تسجل 100 ألف إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ بداية الجائحة

فرنسا تسجل 100 ألف إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ بداية الجائحة

سجلت فرنسا أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس كورونا، في يوم واحد، لأول مرة منذ بداية الجائحة، وتضاعفت حالات دخول المستشفيات خلال الشهر الماضي، حيث يعقد متحور... 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T14:08+0000

2021-12-27T14:08+0000

2021-12-27T14:08+0000

العالم

فرنسا

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون

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وأظهر أكثر من شخص واحد من بين كل 100 شخص في منطقة باريس نتائج إيجابية لتحليل الفيروس في الأسبوع الماضي، وفقا لخدمة الصحة الإقليمية.وترتبط معظم الإصابات الجديدة بمتحور "أوميكرون"، الذي يتوقع خبراء حكوميون أنه سيكون سائدا في فرنسا خلال الأيام المقبلة، والذي يهمين في مناطق أخرى بالفعل مثل بريطانيا، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتيد برس".في الوقت نفسه، أدى ارتفاع الإصابات بمتحور "دلتا" في الأشهر الأخيرة إلى زيادة حالات الدخول إلى المستشفيات في فرنسا، ووضع وحدات العناية المركزة تحت الضغط مرة أخرى خلال عطلة عيد الميلاد.توفي أكثر من 1000 شخص في فرنسا بسبب الفيروس خلال الأسبوع الماضي، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 122 ألفا.تعقد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعات طارئة، اليوم الاثنين، لمناقشة الخطوات المقبلة في مواجهة الفيروس، خاصة بعدما حث بعض العلماء والمعلمين على تأخير العودة إلى الدراسة، واقترح بعضهم إعادة فرض حظر التجول.

https://arabic.sputniknews.com/20211226/بعد-عامين-من-ظهوره-دراسة-أمريكية-تكشف-حقائق-جديدة-ومثيرة-للقلق-حول-فيروس-كورونا-1054575240.html

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العالم, فرنسا, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون