تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211227/فرنسا-تسجل-100-ألف-إصابة-بفيروس-كورونا-لأول-مرة-منذ-بداية-الجائحة-1054666964.html
فرنسا تسجل 100 ألف إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ بداية الجائحة
فرنسا تسجل 100 ألف إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ بداية الجائحة
سجلت فرنسا أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس كورونا، في يوم واحد، لأول مرة منذ بداية الجائحة، وتضاعفت حالات دخول المستشفيات خلال الشهر الماضي، حيث يعقد متحور... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T14:08+0000
2021-12-27T14:08+0000
العالم
فرنسا
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049200051_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_cde71d4da93469d867e98afc95104f64.jpg
وأظهر أكثر من شخص واحد من بين كل 100 شخص في منطقة باريس نتائج إيجابية لتحليل الفيروس في الأسبوع الماضي، وفقا لخدمة الصحة الإقليمية.وترتبط معظم الإصابات الجديدة بمتحور "أوميكرون"، الذي يتوقع خبراء حكوميون أنه سيكون سائدا في فرنسا خلال الأيام المقبلة، والذي يهمين في مناطق أخرى بالفعل مثل بريطانيا، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتيد برس".في الوقت نفسه، أدى ارتفاع الإصابات بمتحور "دلتا" في الأشهر الأخيرة إلى زيادة حالات الدخول إلى المستشفيات في فرنسا، ووضع وحدات العناية المركزة تحت الضغط مرة أخرى خلال عطلة عيد الميلاد.توفي أكثر من 1000 شخص في فرنسا بسبب الفيروس خلال الأسبوع الماضي، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 122 ألفا.تعقد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعات طارئة، اليوم الاثنين، لمناقشة الخطوات المقبلة في مواجهة الفيروس، خاصة بعدما حث بعض العلماء والمعلمين على تأخير العودة إلى الدراسة، واقترح بعضهم إعادة فرض حظر التجول.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/بعد-عامين-من-ظهوره-دراسة-أمريكية-تكشف-حقائق-جديدة-ومثيرة-للقلق-حول-فيروس-كورونا-1054575240.html
فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049200051_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_1d946d0ec55c275e51c57864b140e8e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, فرنسا, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

فرنسا تسجل 100 ألف إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ بداية الجائحة

14:08 GMT 27.12.2021
© AFP 2021 / PHILIPPE DESMAZESالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء جولة شرقي فرنسا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء جولة شرقي فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AFP 2021 / PHILIPPE DESMAZES
تابعنا عبر
سجلت فرنسا أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس كورونا، في يوم واحد، لأول مرة منذ بداية الجائحة، وتضاعفت حالات دخول المستشفيات خلال الشهر الماضي، حيث يعقد متحور "أوميكرون" جهود باريس لدرء إغلاق جديد.
وأظهر أكثر من شخص واحد من بين كل 100 شخص في منطقة باريس نتائج إيجابية لتحليل الفيروس في الأسبوع الماضي، وفقا لخدمة الصحة الإقليمية.
وترتبط معظم الإصابات الجديدة بمتحور "أوميكرون"، الذي يتوقع خبراء حكوميون أنه سيكون سائدا في فرنسا خلال الأيام المقبلة، والذي يهمين في مناطق أخرى بالفعل مثل بريطانيا، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتيد برس".
عامل طبي يمر أمام شاشة مراقبة مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19) في وحدة العناية المركزة في مستشفى باجاي في بيونغتايك، كوريا الجنوبية، 29 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
بعد عامين من ظهوره... دراسة أمريكية تكشف حقائق جديدة ومثيرة للقلق حول فيروس كورونا
أمس, 12:07 GMT
في الوقت نفسه، أدى ارتفاع الإصابات بمتحور "دلتا" في الأشهر الأخيرة إلى زيادة حالات الدخول إلى المستشفيات في فرنسا، ووضع وحدات العناية المركزة تحت الضغط مرة أخرى خلال عطلة عيد الميلاد.
توفي أكثر من 1000 شخص في فرنسا بسبب الفيروس خلال الأسبوع الماضي، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 122 ألفا.
تعقد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعات طارئة، اليوم الاثنين، لمناقشة الخطوات المقبلة في مواجهة الفيروس، خاصة بعدما حث بعض العلماء والمعلمين على تأخير العودة إلى الدراسة، واقترح بعضهم إعادة فرض حظر التجول.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:31 GMTالعامري يعلن التزامه بقرار المحكمة الاتحادية والمصادقة على نتائج الانتخابات في العراق
15:26 GMTإيلون ماسك يتعرض لهجوم صيني حاد بعد اصطدام وشيك في الفضاء
15:17 GMTتراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار... والسبب أوميكرون
15:15 GMTقدرات إيران الصاروخية في 2021
15:13 GMTامرأة تكتشف طعام كلاب في حقائبها بدلا من هدايا بآلاف الدولارات بعد العودة من المطار
15:11 GMTالصين تغلق مدينة يقطنها 13 مليون شخص وتبدأ تطهيرها بعد تفشي متحور دلتا
15:09 GMTضجة في إيران بعد ارتداء لاعب كرة قدم مشهور قميصا يحمل علم إسرائيل... صور وفيديو
15:06 GMTوزير الخارجية التركي يستبعد إمكانية اندلاع صراع عسكري بين روسيا والناتو
15:04 GMTنواب كويتيون يطالبون بـ10 تشريعات في أول جلستين لـ"الأمة الكويتي"
15:00 GMTلماذا لن تنتهي أزمة الطاقة الأوروبية في أي وقت قريب؟
14:57 GMTأمير سعودي يعلق على فيديوهات التحالف العربي التي قال إنها تؤكد تورط "حزب الله" في اليمن
14:53 GMTوزير الدفاع اللبناني يجري مباحثات مع نظيره العراقي في بغداد
14:47 GMTإيران تطالب إسرائيل بمشاهدة هذه الصور ومقاطع الفيديو قبل توجيه أي تهديد
14:44 GMTاحتفال بموسم السباحة الشتوية في تومسك الروسية
14:41 GMTإعلام: مسؤول تونسي يشير لإمكانية تطعيم الأطفال من 5 إلى 12 سنة ضد فيروس كورونا
14:36 GMTفيديو يكشف كلمات الرجل الذي هدد باغتيال ملكة بريطانيا في الكريسماس... "بصوت مشوه"
14:32 GMTمجلس النواب الليبي يعقد جلسة استثنائية... وانطلاق الجولة الثامنة من مباحثات إحياء الاتفاق النووي
14:27 GMTعلامات على جلدك تنذر بإصابتك بمتحور أوميكرون
14:24 GMTكنز داخل السلمون قد يساعد في مكافحة مرض خطير
14:21 GMTلبنان.. توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وإحالته لمجلس الوزراء يعكس جدية لإجرائها في مواعيدها