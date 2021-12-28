تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211228/الخارجية-الروسية-المشاركون-في-مفاوضات-فيينا-يعتزمون-تكثيف-جهود-حل-مسألة-الاتفاق-النووي-1054710549.html
الخارجية الروسية: المشاركون في مفاوضات فيينا يعتزمون تكثيف جهود حل مسألة الاتفاق النووي
الخارجية الروسية: المشاركون في مفاوضات فيينا يعتزمون تكثيف جهود حل مسألة الاتفاق النووي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المشاركين في مفاوضات استئناف الاتفاق النووي يعتزمون تكثيف جهود تطوير وثائق حل مسألة خطة العمل الشاملة المشتركة... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T15:54+0000
2021-12-28T15:54+0000
روسيا
العالم
الخارجية الروسية
الاتفاق النووي الإيراني
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048699078_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_b1ec5f77182137e299666e783d21bf43.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم في المرحلة الراهنة التأكيد على تصميم مشترك لتكثيف الجهود لتطوير نصوص "حزمة" الوثائق الكاملة للاتفاق المستقبلي من أجل الوصول إلى حلول مقبولة للجميع في وقت قصير".وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن التعاون بشأن هذه القضية سيستمر في أشكال مختلفة، بما في ذلك اجتماعات مجموعات العمل المعنية برفع العقوبات والقضايا النووية وترتيب تنفيذ الاتفاق المستقبلي بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة.وأشارت الوزارة إلى أنه في 27 كانون الأول/ ديسمبر في فيينا، ومنذ اجتماع اللجنة المشتركة للدول الأعضاء في خطة العمل المشتركة الشاملة، بدأت الجولة الثامنة من المفاوضات لاستئناف التنفيذ الكامل لـ "الاتفاق النووي"، وعقب نتائج الجولة السابقة، التي انتهت في 17 ديسمبر/ كانون الأول، اتفق الطرفان على كيفية بناء مزيد من العمل لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة ضمن إطار العمل المتفق عليه في الأصل.وتشدد إيران على ضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة مجددا من الاتفاق بشأن برنامجها النووي والتحقق من رفع العقوبات عنها بحال العودة للاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/وزير-الخارجية-الإيراني-المفاوضات-في-فيينا-تسير-على-الطريق-الصحيح-1054690901.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048699078_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_6cec6a23353238fa7a5bad5eaf125af9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الخارجية الروسية, الاتفاق النووي الإيراني, إيران

الخارجية الروسية: المشاركون في مفاوضات فيينا يعتزمون تكثيف جهود حل مسألة الاتفاق النووي

15:54 GMT 28.12.2021
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Sputnik . Anton Denisov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المشاركين في مفاوضات استئناف الاتفاق النووي يعتزمون تكثيف جهود تطوير وثائق حل مسألة خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم في المرحلة الراهنة التأكيد على تصميم مشترك لتكثيف الجهود لتطوير نصوص "حزمة" الوثائق الكاملة للاتفاق المستقبلي من أجل الوصول إلى حلول مقبولة للجميع في وقت قصير".

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن التعاون بشأن هذه القضية سيستمر في أشكال مختلفة، بما في ذلك اجتماعات مجموعات العمل المعنية برفع العقوبات والقضايا النووية وترتيب تنفيذ الاتفاق المستقبلي بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأشارت الوزارة إلى أنه في 27 كانون الأول/ ديسمبر في فيينا، ومنذ اجتماع اللجنة المشتركة للدول الأعضاء في خطة العمل المشتركة الشاملة، بدأت الجولة الثامنة من المفاوضات لاستئناف التنفيذ الكامل لـ "الاتفاق النووي"، وعقب نتائج الجولة السابقة، التي انتهت في 17 ديسمبر/ كانون الأول، اتفق الطرفان على كيفية بناء مزيد من العمل لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة ضمن إطار العمل المتفق عليه في الأصل.
وتشدد إيران على ضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة مجددا من الاتفاق بشأن برنامجها النووي والتحقق من رفع العقوبات عنها بحال العودة للاتفاق.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
وزير الخارجية الإيراني: المفاوضات في فيينا تسير على الطريق الصحيح
09:38 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:04 GMTولي العهد السعودي يعلن نظاما تشريعيا جديدا يعزز العدالة لحماية المجتمع والأفراد
15:54 GMTالخارجية الروسية: المشاركون في مفاوضات فيينا يعتزمون تكثيف جهود حل مسألة الاتفاق النووي
15:43 GMTإيطاليا: ندعم مسار الإصلاحات الطموح الذي وضعه الرئيس التونسي... فيديو
15:39 GMT‏ ‏"آبل" تعيد فتح متاجرها في نيويورك بحالة واحدة فقط... بعد إغلاقها بسبب زيادة إصابات كورونا
15:36 GMTدراسة: أبناء المدخنين أكثر عرضة 4 مرات لتبني هذه العادة
15:34 GMTتجاهل المخاوف من "أوميكرون" يدفع بورصات الخليج ومصر للارتفاع
15:30 GMTحماس: المشاريع الاستيطانية في الجولان عدوان على الحقوق العربية
15:29 GMTألمانيا... آلاف المتظاهرين يخرجون ضد إجراءات كورونا والتطعيم الإجباري
15:26 GMTإندونيسيا ترفع الحظر عن طائرة "بوينغ 737 ماكس" بعد ثلاث سنوات من إيقافها
15:23 GMTسفير أفغاني: المقاومة ضد طالبان تنشط في بنجشير وقندهار وأندراب
15:19 GMTالهند تفرض قيودا مشددة في العاصمة بعد تفاقم إصابات "كوفيد 19"
15:17 GMTما هي قدرات الجيش الصومالي بعد تجدد الخلاف بين فرماجو وروبلي؟
15:14 GMTصحيفة عبرية: "علي بابا" تتوقف عن إرسال الطرود للسلطة الفلسطينية.. فما السبب؟
15:12 GMTكيم كارداشيان تحذف منشورا لها على "إنستغرام" أثار هجوما واسعا ضدها
15:10 GMTوزيرا الدفاع اللبناني والعراقي يوقعان مذكرة تعاون عسكري
15:08 GMTسفير أفغاني يعلن لـ"سبوتنيك" أنه لا يعتزم طلب اللجوء بعد تهديدات من طالبان
15:05 GMTهل ينزلق الصومال إلى الاحتراب الداخلي بعد محاولة "الانقلاب" الأخيرة؟
14:57 GMTاعتقال عشرات الأشخاص في تركيا متهمين بصلتهم بتنظيم "داعش"
14:50 GMTخبير: تفجير مرفأ بيروت واستهداف مرفأ اللاذقية يهدف لتجويع الشعبين
14:41 GMTفاوتشي: دعم ترامب للقاحات كورونا جاء بعد فوات الأوان