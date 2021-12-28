دراسة: الإصابة بأوميكرون تعزز المناعة ضد متحور دلتا
© AP Photo / Neil Hallطاقم طبي يرعى مريض مصاب بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا
© AP Photo / Neil Hall
أظهرت دراسة أجراها علماء من جنوب إفريقيا أن الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، تعزز مناعة المصاب ضد متحور "دلتا".
ووجدت الدراسة، أن الأشخاص المصابين بأوميكرون، وخاصة أولئك الذين تم تطعيمهم، طوروا مناعة قوية لمتغير دلتا، ووفقا لرويترز.
We have submitted new results to medRxiv:— Alex Sigal (@sigallab) December 27, 2021
Omicron infection enhances neutralizing immunity against the Delta variant
The preprint can be found here:https://t.co/rGaEB9GdmS
الدراسة التي قام بها علماء من معهد إفريقيا للأبحاث الصحية في جنوب إفريقيا، تعد الأولى في دراسة أثر الإصابة بأوميكرون على بقية متحورات فيروس كورونا.
وقال القائمون على الدراسة إن التحييد المتزايد لمتغير دلتا لدى الأشخاص المصابين بأوميكرون، قد يؤدي إلى انخفاض في قدرة دلتا على إعادة إصابة هؤلاء الأشخاص.
The increase neutralizing immunity against Omicron was expected - that is the virus these individuals were infected with.— Alex Sigal (@sigallab) December 27, 2021
However, we also saw that the same people - especially those who were vaccinated - developed enhanced immunity to the Delta variant.
من جهته قال أليكس سيغال، الأستاذ في معهد إفريقيا للأبحاث الصحية في جنوب إفريقيا عبر حسابه على تويتر، أمس الإثنين، كان من المتوقع زيادة معادلة المناعة ضد أوميكرون - وهو الفيروس الذي أصيب به هؤلاء الأفراد، ومع ذلك، رأينا أيضًا أن نفس الأشخاص، وخاصة أولئك الذين تم تطعيمهم طوروا مناعة محسنة لمتغير دلتا.
وأكد أنه إذا كان، كما يبدو حاليًا من تجربة جنوب إفريقيا، من أقل مسبباتً الأمراض، فسيساعد ذلك على دفع دلتا للخارج، حيث يجب أن يقلل من احتمالية إصابة شخص مصاب بأوميكرون مرة أخرى بدلتا.