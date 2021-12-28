https://arabic.sputniknews.com/20211228/دراسة-الإصابة-بأوميكرون-تعزز-المناعة-ضد-متحور-دلتا-1054690780.html

دراسة: الإصابة بأوميكرون تعزز المناعة ضد متحور دلتا

دراسة: الإصابة بأوميكرون تعزز المناعة ضد متحور دلتا

أظهرت دراسة أجراها علماء من جنوب إفريقيا أن الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، تعزز مناعة المصاب ضد متحور "دلتا". 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T09:36+0000

2021-12-28T09:36+0000

2021-12-28T09:36+0000

جنوب إفريقيا

سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون

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ووجدت الدراسة، أن الأشخاص المصابين بأوميكرون، وخاصة أولئك الذين تم تطعيمهم، طوروا مناعة قوية لمتغير دلتا، ووفقا لرويترز.الدراسة التي قام بها علماء من معهد إفريقيا للأبحاث الصحية في جنوب إفريقيا، تعد الأولى في دراسة أثر الإصابة بأوميكرون على بقية متحورات فيروس كورونا.وقال القائمون على الدراسة إن التحييد المتزايد لمتغير دلتا لدى الأشخاص المصابين بأوميكرون، قد يؤدي إلى انخفاض في قدرة دلتا على إعادة إصابة هؤلاء الأشخاص.من جهته قال أليكس سيغال، الأستاذ في معهد إفريقيا للأبحاث الصحية في جنوب إفريقيا عبر حسابه على تويتر، أمس الإثنين، كان من المتوقع زيادة معادلة المناعة ضد أوميكرون - وهو الفيروس الذي أصيب به هؤلاء الأفراد، ومع ذلك، رأينا أيضًا أن نفس الأشخاص، وخاصة أولئك الذين تم تطعيمهم طوروا مناعة محسنة لمتغير دلتا.وأكد أنه إذا كان، كما يبدو حاليًا من تجربة جنوب إفريقيا، من أقل مسبباتً الأمراض، فسيساعد ذلك على دفع دلتا للخارج، حيث يجب أن يقلل من احتمالية إصابة شخص مصاب بأوميكرون مرة أخرى بدلتا.

جنوب إفريقيا

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جنوب إفريقيا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون