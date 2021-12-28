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فرنسا تقدم مكافأة شهرية لممرضي العناية المركزة بعد تفشي أوميكرون
فرنسا تقدم مكافأة شهرية لممرضي العناية المركزة بعد تفشي أوميكرون
أعلنت فرنسا عن مكافأة شهرية ستبدأ في توزيعها على ممرضي العناية المركزة في البلاد، بعد تفشي متحور كورونا الجديد "أوميكرون". 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T09:59+0000
2021-12-28T09:59+0000
فرنسا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستدفع لممرضي العناية المركزة 100 يورو إضافية شهريا ابتداء من شهر يناير/ كانون الثاني؛ حسب رويترز.وأوضح أن إقدام حكومته على تلك الخطوة يأتي في إطار سعيها لتحسين ظروف العمل للموظفين الذين أنهكتهم الحرب ضد كورونا.وتأتي المكافأة قبل مجموعة أوسع من الإجراءات التي سيكشف عنها وزير الصحة أوليفييه فيران الأسبوع المقبل، للحد من النقص في الموظفين على الخطوط الأمامية لمكافحة كورونا.يشار إلى أن فرنسا كانت قد شهدت انتشارا سريعا وقياسيا لعدد الحالات المصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون، مما زاد من الضغط على وحدات العناية المركزة في المستشفيات العامة.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/فرنسا-تتوقع-تسجيل-أكثر-من-100-ألف-إصابة-يوميا-بالمتحور-أوميكرون-1054440595.html
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فرنسا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

فرنسا تقدم مكافأة شهرية لممرضي العناية المركزة بعد تفشي أوميكرون

09:59 GMT 28.12.2021
© AFP 2021 / Joel Sagetلأخبار كورونا في دول أوروبا والعالم - الإغلاق التام في باريس، فرنسا
لأخبار كورونا في دول أوروبا والعالم - الإغلاق التام في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021 / Joel Saget
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أعلنت فرنسا عن مكافأة شهرية ستبدأ في توزيعها على ممرضي العناية المركزة في البلاد، بعد تفشي متحور كورونا الجديد "أوميكرون".
أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستدفع لممرضي العناية المركزة 100 يورو إضافية شهريا ابتداء من شهر يناير/ كانون الثاني؛ حسب رويترز.
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وأوضح أن إقدام حكومته على تلك الخطوة يأتي في إطار سعيها لتحسين ظروف العمل للموظفين الذين أنهكتهم الحرب ضد كورونا.
وقال كاستيكس خلال زيارة لوحدة العناية المركزة في كريتيل بالقرب من باريس: "يتعلق الأمر بتحسين الجاذبية والتدريب والتأهيل وظروف العمل في وحدات العناية المركزة والاعتراف بمهارات العاملين هناك".
وتأتي المكافأة قبل مجموعة أوسع من الإجراءات التي سيكشف عنها وزير الصحة أوليفييه فيران الأسبوع المقبل، للحد من النقص في الموظفين على الخطوط الأمامية لمكافحة كورونا.
يشار إلى أن فرنسا كانت قد شهدت انتشارا سريعا وقياسيا لعدد الحالات المصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون، مما زاد من الضغط على وحدات العناية المركزة في المستشفيات العامة.
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