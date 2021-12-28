https://arabic.sputniknews.com/20211228/فرنسا-تقدم-مكافأة-شهرية-لممرضي-العناية-المركزة-بعد-تفشي-أوميكرون-1054691956.html

فرنسا تقدم مكافأة شهرية لممرضي العناية المركزة بعد تفشي أوميكرون

فرنسا تقدم مكافأة شهرية لممرضي العناية المركزة بعد تفشي أوميكرون

أعلنت فرنسا عن مكافأة شهرية ستبدأ في توزيعها على ممرضي العناية المركزة في البلاد، بعد تفشي متحور كورونا الجديد "أوميكرون". 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T09:59+0000

2021-12-28T09:59+0000

2021-12-28T09:59+0000

فرنسا

سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون

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أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستدفع لممرضي العناية المركزة 100 يورو إضافية شهريا ابتداء من شهر يناير/ كانون الثاني؛ حسب رويترز.وأوضح أن إقدام حكومته على تلك الخطوة يأتي في إطار سعيها لتحسين ظروف العمل للموظفين الذين أنهكتهم الحرب ضد كورونا.وتأتي المكافأة قبل مجموعة أوسع من الإجراءات التي سيكشف عنها وزير الصحة أوليفييه فيران الأسبوع المقبل، للحد من النقص في الموظفين على الخطوط الأمامية لمكافحة كورونا.يشار إلى أن فرنسا كانت قد شهدت انتشارا سريعا وقياسيا لعدد الحالات المصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون، مما زاد من الضغط على وحدات العناية المركزة في المستشفيات العامة.

https://arabic.sputniknews.com/20211222/فرنسا-تتوقع-تسجيل-أكثر-من-100-ألف-إصابة-يوميا-بالمتحور-أوميكرون-1054440595.html

فرنسا

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فرنسا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون