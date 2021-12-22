https://arabic.sputniknews.com/20211222/فرنسا-تتوقع-تسجيل-أكثر-من-100-ألف-إصابة-يوميا-بالمتحور-أوميكرون-1054440595.html

فرنسا تتوقع تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة يوميا بالمتحور أوميكرون

فرنسا تتوقع تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة يوميا بالمتحور أوميكرون

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران أن العدوى بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ستكون منتشرة في البلاد خلال الفترة بين عيد الميلاد والسنة... 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T10:36+0000

2021-12-22T10:36+0000

2021-12-22T10:36+0000

العالم

فرنسا

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القاهرة- سبوتنيك. وقال فيران، اليوم الأربعاء في تصريحات لقناة "بي أف أم" الفرنسية، إن "العدوى بمتحور أوميكرون ستكون منتشرة في فرنسا بين عيد الميلاد والسنة الجديدة وأنه بحلول نهاية الشهر الجاري، سنتجاوز أكثر من 100 ألف إصابة في اليوم".وأضاف "أريد أن يتم السماح سريعا بالحصول على الجرعة المعززة في وقت مبكر يصل إلى 4 أشهر بعد الحقن من الأسبوع المقبل عوضا عن كانون الثاني/يناير القادم".ونقل الموقع عن الوزير الفرنسي أن "المراهقين لن يتمكنوا من الحصول الفوري على الجرعة المنشطة".وقال إنه يتم "العمل حاليا على تطعيم الأطفال، وفي الصباح ستكون هناك منصة للأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا للحصول على التطعيم"، مشيرا إلى أهمية "البدء في التطعيمات من دون تأخير، وإلى أن المراكز جاهزة وأنه "يجب على أحد الوالدين مرافقة الطفل".وحول فرض قيود إضافية حول الحياة اليومية، استبعد هذه الفكرة، قائلا "لا قيود إضافية. فقط التطعيم".وأضاف أن العدوى بمتحور "أوميكرون" بلغت 35 بالمئة في إيل دو فرانس (شمالي البلاد)".وأضاف أنه في غضون يومين، من المتوقع إصابة شخص من بين ثلاثة بالعدوى".كان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، قد أعلن في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري طرح مشروع قانون جديد بداية الشهر المقبل لتشديد الإجراءات المتعلقة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وسيصبح التصريح الصحي تصريحا للتلقيح مع خفض المدة بين الجرعة الثانية والثالثة لتصبح 4 أشهر فقط.وقال كاستيكس، في مؤتمر صحافي عقب مجلس دفاعي لمواجهة فيروس كورونا ترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "نحن نعيش في قلب الموجة الخامسة وطواقمنا الصحية منهكة. المتحور أوميكرون ينتشر بسرعة في فرنسا وسيصبح هو الأكثر انتشارا مع بداية العام المقبل".وأشار إلى أن أوميكرون "ليس أكثر خطورة من متحور دلتا"، لكنه في الوقت نفسه، دعا المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب التجمعات وإجراء فحوص للكشف عن الفيروس قبل الأعياد.كان الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل آتال، قد أعلن سابقا أن بلاده ستشدد الإجراءات الصحية على الحدود مع المملكة المتحدة، بسبب المتحور أوميكرون، مشيرا إلى أن هدف السلطات هو الإبطاء والحد من انتشار المتحور الجديد في فرنسا. كما أعلن أن بلاده قد تفرض قيودا مشابهة لتلك التي فرضتها على السفر من وإلى المملكة المتحدة على بلدان أخرى تشهد انتشارا واسعا للمتحور، مثل الدنمارك.وأعلنت فرنسا، بوقت سابق، منع دخول المسافرين القادمين من دول أفريقية في جنوب القارة، وذلك في أعقاب ظهور المتحوّر الجديد في جنوب أفريقيا.وظهر المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مؤخرا، أن متحوّر "أوميكرون"، انتشر في 63 دولة حول العالم، وأنه قد يكون أكثر انتشارا من سلالة "دلتا".

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