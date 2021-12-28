https://arabic.sputniknews.com/20211228/محلل-سياسي-لبناني-هناك-ترقب-للكلمة-التي-سيلقيها-الأمين-العام-لـحزب-الله-الاثنين-المقبل-1054702548.html

محلل سياسي لبناني: هناك ترقب للكلمة التي سيلقيها الأمين العام لـ"حزب الله" الاثنين المقبل

محلل سياسي لبناني: هناك ترقب للكلمة التي سيلقيها الأمين العام لـ"حزب الله" الاثنين المقبل

قال المحلل السياسي جورج علم، لـ"راديو سبوتنيك"، إن "الرئيس ميشال عون وضع النقاط فوق الحروف حول الأزمة التي يتخبط بها لبنان، وبالتالي دعا إلى مؤتمر حوار وطني". 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T13:29+0000

2021-12-28T13:29+0000

2021-12-28T13:29+0000

أخبار لبنان

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وأضاف أن الرئيس مُقاطع من غالبية الطبقة السياسية التي تقف ضده بالمرصاد، خصوصا وأنه متحالف مع "حزب الله"، وبالتالي فإنه من المحتمل ألا يكون هنالك تجاوب مع الدعوة إلى الحوار الوطني.وأوضح، علم، أن "حزب الله" لم يصدر أي بيان حتى الآن ينتقد فيه رئيس الجمهورية وأن هناك ترقبا للكلمة التي سيلقيها الأمين العام لـ"حزب الله"، يوم الاثنين المقبل.وأشار علم، إلى أن انتقاد رئيس الجمهورية لـ"حزب الله" هو قائم دون أن يسمي ذلك وأن الحديث عن فك التحالف مع الحزب سابق لأوانه، لأن عون يرى أن حسابات الانتخابات تؤخذ بعين الاعتبار.وتابع علم: "إذا استمر التحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله، فإن التيار قد يعود لمجلس النواب بكتلة معينة، لكن إذا كان هناك خلاف وطلاق ما بين التيار والحزب فمعنى ذلك أن التيار سيكون ضعيفا". كان الرئيس اللبناني ميشال عون قد دعا إلى حوار وطني حول مسائل من بينها استراتيجية للدفاع، التي قال إن تطبيقها مسؤولية الدولة وحدها.وأضاف عون في كلمة نقلها التلفزيون أنه يريد أفضل علاقات مع دول الخليج العربية، متسائلا عن سبب وضع العلاقات في حالة توتر إثر تصريحات لوزير متحالف مع "حزب الله" حول حرب اليمن، والتي أشعلت أزمة دبلوماسية في أكتوبر/ تشرين الأول.وحذر عون من أن الدولة تنهار ودعا إلى حوار عاجل حول خطة التعافي المالي والاقتصادي واللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.وقال عون: "الدفاع عن الوطن يتطلب تعاون الجيش والشعب والمقاومة والمسؤولية الأساسية هي للدولة التي تضع وحدها الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها".

https://arabic.sputniknews.com/20211225/ميشال-عون-لبنان-في-حاجة-إلى-6-أو-7-سنوات-للخروج-من-الأزمة-1054538226.html

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