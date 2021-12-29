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قطر: إسرائيل تتحدى القانون الدولي بمواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطيني والجولان المحتل
قطر: إسرائيل تتحدى القانون الدولي بمواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطيني والجولان المحتل
دان مجلس الوزراء القطري ما وصفه بـ "مواصلة إسرائيل لسياستها الاستيطانية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T13:11+0000
2021-12-29T13:11+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مشيرة إلى أن ذلك جاء في بيان عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وصف فيه ما تقوم به إسرائيل بأنه "تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بهذا الأمر".ولفت البيان إلى إدانة قطر للقرار الذي أصدرته إسرائيل، الأحد الماضي، بتوسيع المستوطنات في الجولان السوري المحتل، إضافة إلى مصادقتها على بناء 1300 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة في وقت سابق.كما أدنت قطر ما وصفته بـ "تصعيد اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي ومليشيات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة"، مشيرة إلى أن هذا الأمر "يشكل تطورا خطيرا".وقالت مجلس الوزراء القطري إن ما يحدث من تطورات يستدعي تدخلا عاجلا وحاسما من المجتمع الدولي من أجل حماية الشعب الفلسطيني، داعية إلى وقف الاستيطان والضغط على الحكومة الإسرائيلية.ودعا البيان إلى إحياء عملية السلام وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.وتابع البيان: "يجب أن تكون جهود السلام قائمة على أساس حل الدولتين لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو / حزيران 1967 تكون عاصمتها القدس الشريف".
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

قطر: إسرائيل تتحدى القانون الدولي بمواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطيني والجولان المحتل

13:11 GMT 29.12.2021
© REUTERS / RANEEN SAWAFTAمظاهرات ضد عمليات الاستيطان في بيت دجن، الضفة الغربية، فلسطين 27 نوفمبر 2020
مظاهرات ضد عمليات الاستيطان في بيت دجن، الضفة الغربية، فلسطين 27 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / RANEEN SAWAFTA
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دان مجلس الوزراء القطري ما وصفه بـ "مواصلة إسرائيل لسياستها الاستيطانية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مشيرة إلى أن ذلك جاء في بيان عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وصف فيه ما تقوم به إسرائيل بأنه "تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بهذا الأمر".
ولفت البيان إلى إدانة قطر للقرار الذي أصدرته إسرائيل، الأحد الماضي، بتوسيع المستوطنات في الجولان السوري المحتل، إضافة إلى مصادقتها على بناء 1300 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة في وقت سابق.
كما أدنت قطر ما وصفته بـ "تصعيد اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي ومليشيات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة"، مشيرة إلى أن هذا الأمر "يشكل تطورا خطيرا".
وقالت مجلس الوزراء القطري إن ما يحدث من تطورات يستدعي تدخلا عاجلا وحاسما من المجتمع الدولي من أجل حماية الشعب الفلسطيني، داعية إلى وقف الاستيطان والضغط على الحكومة الإسرائيلية.
مرتفعات هضبة الجولان، الحدود بين سوريا و إسرائيل، 19 نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
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ودعا البيان إلى إحياء عملية السلام وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وتابع البيان: "يجب أن تكون جهود السلام قائمة على أساس حل الدولتين لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو / حزيران 1967 تكون عاصمتها القدس الشريف".
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