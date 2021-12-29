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https://arabic.sputniknews.com/20211229/قطر-تصدر-قرارا-جديدا-بشأن-كورونا-وتستثنى-الرياضيين-1054733134.html
قطر تصدر قرارا جديدا بشأن كورونا وتستثني الرياضيين
قطر تصدر قرارا جديدا بشأن كورونا وتستثني الرياضيين
قرر مجلس الوزراء القطري جعل ارتداء الكمامات إلزاميا في جميع الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة لمكافحة انتشار وباء كورونا. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T12:36+0000
2021-12-29T12:39+0000
العالم العربي
أخبار قطر اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مشيرة إلى أن القرار جاء خلال الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.وأكد المجلس استمرار العمل بما تم اتخاذه من تدابير احترازية لمكافحة كورونا حرصا على الصحة العامة.كما قرر مجلس الوزراء القطري السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 في المئة في الأماكن المفتوحة و50 في المئة للأماكن المغلقة على أن يكون 90 في المئة من المشاركين فيها مطعمين.ومن المقرر أن يبدأ تطبيق قرارات مجلس الوزراء القطري في هذا الشأن اعتبارا من يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري حتى إشعار آخر.يذكر أن وزارة الصحة القطرية أعلنت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، قائمة حمراء خاصة بسياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة كورونا، لتضم 47 دولة بعد تحديثها، حيث من المقرر أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211229/قطر-تعلن-قائمة-حمراء-من-47-دولة-من-بينها-الإمارات-والسعودية-1054729616.html
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العالم العربي, أخبار قطر اليوم

قطر تصدر قرارا جديدا بشأن كورونا وتستثني الرياضيين

12:36 GMT 29.12.2021 (تم التحديث: 12:39 GMT 29.12.2021)
© AFP 2021 / KARIM JAAFARموظفو شركة قطر لخدمات الطيران يرتدون ملابس واقية كإجراء سلامة أثناء فيروس كورونا
موظفو شركة قطر لخدمات الطيران يرتدون ملابس واقية كإجراء سلامة أثناء فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
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قرر مجلس الوزراء القطري جعل ارتداء الكمامات إلزاميا في جميع الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة لمكافحة انتشار وباء كورونا.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مشيرة إلى أن القرار جاء خلال الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.
وأكد المجلس استمرار العمل بما تم اتخاذه من تدابير احترازية لمكافحة كورونا حرصا على الصحة العامة.
واستثنى قرار الالتزام بارتداء الكمامات من يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة.
كما قرر مجلس الوزراء القطري السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 في المئة في الأماكن المفتوحة و50 في المئة للأماكن المغلقة على أن يكون 90 في المئة من المشاركين فيها مطعمين.
مطار الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
قطر تعلن قائمة حمراء من 47 دولة من بينها الإمارات والسعودية
10:45 GMT
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق قرارات مجلس الوزراء القطري في هذا الشأن اعتبارا من يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري حتى إشعار آخر.
يذكر أن وزارة الصحة القطرية أعلنت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، قائمة حمراء خاصة بسياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة كورونا، لتضم 47 دولة بعد تحديثها، حيث من المقرر أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
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