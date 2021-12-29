قطر تصدر قرارا جديدا بشأن كورونا وتستثني الرياضيين

ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مشيرة إلى أن القرار جاء خلال الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.وأكد المجلس استمرار العمل بما تم اتخاذه من تدابير احترازية لمكافحة كورونا حرصا على الصحة العامة.كما قرر مجلس الوزراء القطري السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 في المئة في الأماكن المفتوحة و50 في المئة للأماكن المغلقة على أن يكون 90 في المئة من المشاركين فيها مطعمين.ومن المقرر أن يبدأ تطبيق قرارات مجلس الوزراء القطري في هذا الشأن اعتبارا من يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري حتى إشعار آخر.يذكر أن وزارة الصحة القطرية أعلنت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، قائمة حمراء خاصة بسياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة كورونا، لتضم 47 دولة بعد تحديثها، حيث من المقرر أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق قرارات مجلس الوزراء القطري في هذا الشأن اعتبارا من يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري حتى إشعار آخر.
يذكر أن وزارة الصحة القطرية أعلنت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، قائمة حمراء خاصة بسياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة كورونا، لتضم 47 دولة بعد تحديثها، حيث من المقرر أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.