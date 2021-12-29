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كاليفورنيا تصبح أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من 5 ملايين إصابة بكورونا
كاليفورنيا تصبح أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من 5 ملايين إصابة بكورونا
أصبحت كاليفورنيا أول ولاية في الولايات المتحدة تسجل أكثر من 5 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا، بسبب الانتشار السريع لسلالة "أوميكرون" الجديدة. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T15:08+0000
2021-12-29T15:08+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
أوميكرون
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واشنطن - سبوتنيك. حتى يوم الثلاثاء، سجلت الولاية أكثر من 5.07 مليون حالة إصابة و75.5 ألف حالة وفاة منذ بداية الوباء، حسبما ذكرت السلطات المحلية.ومع ذلك، وفقا لجامعة "جونز هوبكنز"، فإن العدد الإجمالي للإصابات بـ"كوفيد 19" في الولاية تجاوز بالفعل 5.3 مليون إصابة. وبحسب الجامعة تأتي تكساس في المرتبة الثانية بأكثر من 4.5 مليون إصابة، و75.5 ألف وفاة.وإجمالا، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 53 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 820 ألف حالة وفاة منذ بداية الجائحة.ويُعتقد أن الزيادة الحالية في العدد الإصابات اليومي في الولايات المتحدة ناتجة عن انتشار سلالة الفيروس التاجي "أوميكرون"، التي أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، أنها تمثل 58.6% من جميع الإصابات الجديدة خلال الأسبوع المنتهي قبل 25 ديسمبر/ كانون الأول.
https://arabic.sputniknews.com/20211229/عالم-بريطاني-المشاهد-المروعة-لجائحة-كوفيد-19-أصبحت-من-التاريخ-الآن-1054737582.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, أوميكرون

كاليفورنيا تصبح أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من 5 ملايين إصابة بكورونا

15:08 GMT 29.12.2021
© AP Photo / Neil Hallطاقم طبي يرعى مريض مصاب بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا
طاقم طبي يرعى مريض مصاب بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Neil Hall
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أصبحت كاليفورنيا أول ولاية في الولايات المتحدة تسجل أكثر من 5 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا، بسبب الانتشار السريع لسلالة "أوميكرون" الجديدة.
واشنطن - سبوتنيك. حتى يوم الثلاثاء، سجلت الولاية أكثر من 5.07 مليون حالة إصابة و75.5 ألف حالة وفاة منذ بداية الوباء، حسبما ذكرت السلطات المحلية.
ومع ذلك، وفقا لجامعة "جونز هوبكنز"، فإن العدد الإجمالي للإصابات بـ"كوفيد 19" في الولاية تجاوز بالفعل 5.3 مليون إصابة. وبحسب الجامعة تأتي تكساس في المرتبة الثانية بأكثر من 4.5 مليون إصابة، و75.5 ألف وفاة.
كارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الطاقم الطبي لمعالجة مرضى كورونا بمشفى في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
عالم بريطاني: المشاهد المروعة لجائحة "كوفيد 19" أصبحت من التاريخ الآن
13:55 GMT
وإجمالا، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 53 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 820 ألف حالة وفاة منذ بداية الجائحة.
ويُعتقد أن الزيادة الحالية في العدد الإصابات اليومي في الولايات المتحدة ناتجة عن انتشار سلالة الفيروس التاجي "أوميكرون"، التي أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، أنها تمثل 58.6% من جميع الإصابات الجديدة خلال الأسبوع المنتهي قبل 25 ديسمبر/ كانون الأول.
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