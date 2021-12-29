كاليفورنيا تصبح أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من 5 ملايين إصابة بكورونا

واشنطن - سبوتنيك. حتى يوم الثلاثاء، سجلت الولاية أكثر من 5.07 مليون حالة إصابة و75.5 ألف حالة وفاة منذ بداية الوباء، حسبما ذكرت السلطات المحلية.ومع ذلك، وفقا لجامعة "جونز هوبكنز"، فإن العدد الإجمالي للإصابات بـ"كوفيد 19" في الولاية تجاوز بالفعل 5.3 مليون إصابة. وبحسب الجامعة تأتي تكساس في المرتبة الثانية بأكثر من 4.5 مليون إصابة، و75.5 ألف وفاة.وإجمالا، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 53 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 820 ألف حالة وفاة منذ بداية الجائحة.ويُعتقد أن الزيادة الحالية في العدد الإصابات اليومي في الولايات المتحدة ناتجة عن انتشار سلالة الفيروس التاجي "أوميكرون"، التي أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، أنها تمثل 58.6% من جميع الإصابات الجديدة خلال الأسبوع المنتهي قبل 25 ديسمبر/ كانون الأول.
أصبحت كاليفورنيا أول ولاية في الولايات المتحدة تسجل أكثر من 5 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا، بسبب الانتشار السريع لسلالة "أوميكرون" الجديدة.
واشنطن - سبوتنيك. حتى يوم الثلاثاء، سجلت الولاية أكثر من 5.07 مليون حالة إصابة و75.5 ألف حالة وفاة منذ بداية الوباء، حسبما ذكرت السلطات المحلية.
ومع ذلك، وفقا لجامعة "جونز هوبكنز"، فإن العدد الإجمالي للإصابات بـ"كوفيد 19" في الولاية تجاوز بالفعل 5.3 مليون إصابة. وبحسب الجامعة تأتي تكساس في المرتبة الثانية بأكثر من 4.5 مليون إصابة، و75.5 ألف وفاة.
ويُعتقد أن الزيادة الحالية في العدد الإصابات اليومي في الولايات المتحدة ناتجة عن انتشار سلالة الفيروس التاجي "أوميكرون"، التي أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، أنها تمثل 58.6% من جميع الإصابات الجديدة خلال الأسبوع المنتهي قبل 25 ديسمبر/ كانون الأول.