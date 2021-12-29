https://arabic.sputniknews.com/20211229/مسؤول-أمريكي-واشنطن-مستعدة-لتزويد-أوكرانيا-بمزيد-من-المساعدات-في-حالة-الغزو-الروسي--1054746965.html

مسؤول: أمريكا مستعدة لتزويد أوكرانيا بمزيد من المساعدات في حالة "الغزو" الروسي

مسؤول: أمريكا مستعدة لتزويد أوكرانيا بمزيد من المساعدات في حالة "الغزو" الروسي

أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة على استعداد لتزويد أوكرانيا بمساعدات أمنية إضافية في حال إقدام روسيا على "الغزو". 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T18:31+0000

2021-12-29T18:31+0000

2021-12-29T19:13+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في مؤتمر مع صحفيين عبر الهاتف، مساء اليوم الأربعاء، "نحن مستعدون لتزويد أوكرانيا بالمزيد من المساعدات للدفاع عن أراضيها، والرد على الاحتلال الروسي، إذا جرى المزيد من الغزو خلال الأسابيع المقبلة".وذكر المسؤول الأمريكي أن واشنطن لا تزال ترى وجودا كبيرا للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد ذكر في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنه من المقرر إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، حيث يناقشان عددا من القضايا بينها الجوانب الدبلوماسية بين الطرفين.ويذكر أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد لفتت إلى الاتصال الهاتفي بين بايدن وبوتين، موضحة أنه جاء بناء على طلب من الرئيس الروسي.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20211229/المتحدث-باسم-الرئاسة-الروسية-يؤكد-إجراء-اتصال-هاتفي-بين-بوتين-وبايدن-مساء-الغد-1054746111.html

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