تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211229/مسؤول-أمريكي-واشنطن-مستعدة-لتزويد-أوكرانيا-بمزيد-من-المساعدات-في-حالة-الغزو-الروسي--1054746965.html
مسؤول: أمريكا مستعدة لتزويد أوكرانيا بمزيد من المساعدات في حالة "الغزو" الروسي
مسؤول: أمريكا مستعدة لتزويد أوكرانيا بمزيد من المساعدات في حالة "الغزو" الروسي
أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة على استعداد لتزويد أوكرانيا بمساعدات أمنية إضافية في حال إقدام روسيا على "الغزو". 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T18:31+0000
2021-12-29T19:13+0000
روسيا
أمريكا
اوكرانيا
عالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1049425230_0:173:3027:1875_1920x0_80_0_0_27ad19dca0771b29f5f0c7d931b7c099.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في مؤتمر مع صحفيين عبر الهاتف، مساء اليوم الأربعاء، "نحن مستعدون لتزويد أوكرانيا بالمزيد من المساعدات للدفاع عن أراضيها، والرد على الاحتلال الروسي، إذا جرى المزيد من الغزو خلال الأسابيع المقبلة".وذكر المسؤول الأمريكي أن واشنطن لا تزال ترى وجودا كبيرا للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد ذكر في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنه من المقرر إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، حيث يناقشان عددا من القضايا بينها الجوانب الدبلوماسية بين الطرفين.ويذكر أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد لفتت إلى الاتصال الهاتفي بين بايدن وبوتين، موضحة أنه جاء بناء على طلب من الرئيس الروسي.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211229/المتحدث-باسم-الرئاسة-الروسية-يؤكد-إجراء-اتصال-هاتفي-بين-بوتين-وبايدن-مساء-الغد-1054746111.html
أمريكا
اوكرانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1049425230_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_e397e683186d9eb5067d8fa4bc79b827.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أمريكا, اوكرانيا, عالم

مسؤول: أمريكا مستعدة لتزويد أوكرانيا بمزيد من المساعدات في حالة "الغزو" الروسي

18:31 GMT 29.12.2021 (تم التحديث: 19:13 GMT 29.12.2021)
© REUTERS / SERGEY SMOLENTSEVالمدمرة البريطانية "ديفيندر" التابعة للبحرية الملكية البريطانية تصل ميناء أوديسا، البحر الأسود، أوكرانيا 18 يونيو 2021
المدمرة البريطانية ديفيندر التابعة للبحرية الملكية البريطانية تصل ميناء أوديسا، البحر الأسود، أوكرانيا 18 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / SERGEY SMOLENTSEV
تابعنا عبر
أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة على استعداد لتزويد أوكرانيا بمساعدات أمنية إضافية في حال إقدام روسيا على "الغزو".
القاهرة - سبوتنيك. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في مؤتمر مع صحفيين عبر الهاتف، مساء اليوم الأربعاء، "نحن مستعدون لتزويد أوكرانيا بالمزيد من المساعدات للدفاع عن أراضيها، والرد على الاحتلال الروسي، إذا جرى المزيد من الغزو خلال الأسابيع المقبلة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف في سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
بيسكوف يؤكد إجراء اتصال هاتفي بين بوتين وبايدن مساء الغد
17:37 GMT
وذكر المسؤول الأمريكي أن واشنطن لا تزال ترى وجودا كبيرا للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد ذكر في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنه من المقرر إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، حيث يناقشان عددا من القضايا بينها الجوانب الدبلوماسية بين الطرفين.
ويذكر أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد لفتت إلى الاتصال الهاتفي بين بايدن وبوتين، موضحة أنه جاء بناء على طلب من الرئيس الروسي.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:26 GMTتنسيق روسي أمريكي بشأن محادثات إيران النووية في فيينا
19:13 GMTما هى أخطر الملفات التي تنتظر العراق في العام القادم 2022؟
18:50 GMTوزير المالية التركي مطمئنا: تقلبات الليرة لا تبعث على القلق
18:37 GMTكيف تعيش أطول؟... طعام صغير يساعد في درء السرطان
18:31 GMTمسؤول: أمريكا مستعدة لتزويد أوكرانيا بمزيد من المساعدات في حالة "الغزو" الروسي
18:15 GMTإيران تندد بقرار إسرائيل مضاعفة عدد مستوطنيها في الجولان المحتل
18:01 GMTإعلام: عباس وضع شرطا للتراجع عن خطوات ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
17:48 GMTمصادر: مرشح الكويت لمنصب الأمين العام لـ"أوبك" يحظى بتأييد واسع
17:37 GMTبيسكوف يؤكد إجراء اتصال هاتفي بين بوتين وبايدن مساء الغد
17:33 GMTمصدر ليبي: التأخر في إعلان مبادرة المجلس الرئاسي يعود لمناقشتها مع الأطراف الليبية
17:01 GMTتنسيقية تيار الثورة السودانية تكشف لـ"سبوتنيك" خطط الحراك بعد تظاهرات الغد
16:58 GMTالنائب العام الليبي يأمر بحبس وزيرة الثقافة احتياطيا على خلفية فساد مالي
16:55 GMTالسعودية تصدر تنويها لمواطنيها في دبي
16:52 GMTتونس... نجل السبسي يعلق على فتح تحقيق في وفاة والده
16:42 GMTذئب يتجول في شوارع مدينة بلجيكية... فيديو
16:39 GMTمسلحون ينهبون مساعدات غذائية تابعة للأمم المتحدة في دارفور
16:37 GMTالأمم المتحدة: وصول 12.4 مليون جرعة لقاح مضاد لشلل الأطفال إلى اليمن
16:37 GMTعملية نوعية تقوم بها الجمركية البحرية في دبي
16:34 GMTإعلام: إسرائيل تعتزم مواصلة غاراتها على سوريا واستهداف برنامج إيران النووي في 2022
16:32 GMTقائد سلاح الجو الإسرائيلي يشارك في تدريب "في عمق العدو"