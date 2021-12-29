مسؤول: أمريكا مستعدة لتزويد أوكرانيا بمزيد من المساعدات في حالة "الغزو" الروسي

القاهرة - سبوتنيك. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في مؤتمر مع صحفيين عبر الهاتف، مساء اليوم الأربعاء، "نحن مستعدون لتزويد أوكرانيا بالمزيد من المساعدات للدفاع عن أراضيها، والرد على الاحتلال الروسي، إذا جرى المزيد من الغزو خلال الأسابيع المقبلة".وذكر المسؤول الأمريكي أن واشنطن لا تزال ترى وجودا كبيرا للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد ذكر في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنه من المقرر إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، حيث يناقشان عددا من القضايا بينها الجوانب الدبلوماسية بين الطرفين.ويذكر أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد لفتت إلى الاتصال الهاتفي بين بايدن وبوتين، موضحة أنه جاء بناء على طلب من الرئيس الروسي.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة على استعداد لتزويد أوكرانيا بمساعدات أمنية إضافية في حال إقدام روسيا على "الغزو".
القاهرة - سبوتنيك. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في مؤتمر مع صحفيين عبر الهاتف، مساء اليوم الأربعاء، "نحن مستعدون لتزويد أوكرانيا بالمزيد من المساعدات للدفاع عن أراضيها، والرد على الاحتلال الروسي، إذا جرى المزيد من الغزو خلال الأسابيع المقبلة".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.