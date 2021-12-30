https://arabic.sputniknews.com/20211230/أضخم-ترسانة-صواريخ-في-العالم-ما-هي-قدرات-روسيا-الصاروخية؟-1054757373.html

أضخم ترسانة صواريخ في العالم… ما هي قدرات روسيا الصاروخية؟

أضخم ترسانة صواريخ في العالم… ما هي قدرات روسيا الصاروخية؟

قال خبير عسكري روسي إن أخطر هجوم جوي يمكن أن يستهدف روسيا قد يأتي من الشمال عبر القطب الشمالي، مشيرا إلى أنه يجب نصب منظومات الصواريخ الدفاعية "إس - 500" في... 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T10:21+0000

2021-12-30T10:21+0000

2021-12-30T10:21+0000

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جاء ذلك، اليوم الخميس، بعدم كشف مصدر مطلع لـ "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن منطقة القطب الشمالي شهدت تجربة إطلاق صواريخ المنظومة الدفاعية الخارقة "إس - 500"، التي يمكنها رصد جميع الأهداف الجوية في نطاق 600 كيلومتر وتدميرها.ما هي أنواع الصواريخ الروسية؟تمتلك روسيا أضخم ترسانة صاروخية في العالم تضم صواريخ باليستية ومجنحة، وتعد أكبر قوة في العالم تمتلك القدرة على تطوير جميع أنواع الصواريخ، بحسب تقرير عن الصواريخ الروسية لموقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.ويمكن للصواريخ الروسية تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام العسكرية وفقا لطبيعة كل منها.وتشير بيانات الموقع التي تم تحديثها في أغسطس/ آب الماضي، إلى ترسانة روسيا الصاروخية تضم 24 نوعا من الصواريخ بعضها في الخدمة وأخرى يتم تطويرها، بينما تم إحالة بعضها إلى التقاعد:ما هو التصنيف العالمي للجيش الروسي؟يصنف الجيش الروسي في المرتبة رقم 2 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.ويمتلك الجيش الروسي ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم أكثر من 4 آلاف طائرة حربية بينهما أكثر من 740 طائرة هجومية.وتمتلك روسيا أنواع مختلفة من الصواريخ الدفاعية، التي يختص كل منها بتدمير أهداف جوية محدد في المدى القصير والمتوسط إضافة إسقاط الأهداف الجوية في المدى البعيد.وتعد منظومات "إس - 500" التي تم تجربتها مؤخرا من أخطر صواريخ الدفاع الجوية الروسية، إضافة إلى "إس - 400" و"إس - 300" وأنواع صواريخ الدفاع الجوي الأخرى التي كان لها دور حيوي في حسم حروب واسعة خلال العقود الماضية وحرمان العدو من استخدامه قوته الجوية لحسم مصير المعارك الحربية.

https://arabic.sputniknews.com/20211230/من-هنا-يأتي-أخطر-هجوم-لماذا-تجرب-روسيا-أحدث-نظام-دفاعي-في-القطب-الشمالي-1054753695.html

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