تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211230/أضخم-ترسانة-صواريخ-في-العالم-ما-هي-قدرات-روسيا-الصاروخية؟-1054757373.html
أضخم ترسانة صواريخ في العالم… ما هي قدرات روسيا الصاروخية؟
أضخم ترسانة صواريخ في العالم… ما هي قدرات روسيا الصاروخية؟
قال خبير عسكري روسي إن أخطر هجوم جوي يمكن أن يستهدف روسيا قد يأتي من الشمال عبر القطب الشمالي، مشيرا إلى أنه يجب نصب منظومات الصواريخ الدفاعية "إس - 500" في... 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T10:21+0000
2021-12-30T10:21+0000
رصد عسكري
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102959/29/1029592906_0:100:1884:1160_1920x0_80_0_0_8ba0671738e918421683a3e9c3b42178.jpg
جاء ذلك، اليوم الخميس، بعدم كشف مصدر مطلع لـ "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن منطقة القطب الشمالي شهدت تجربة إطلاق صواريخ المنظومة الدفاعية الخارقة "إس - 500"، التي يمكنها رصد جميع الأهداف الجوية في نطاق 600 كيلومتر وتدميرها.ما هي أنواع الصواريخ الروسية؟تمتلك روسيا أضخم ترسانة صاروخية في العالم تضم صواريخ باليستية ومجنحة، وتعد أكبر قوة في العالم تمتلك القدرة على تطوير جميع أنواع الصواريخ، بحسب تقرير عن الصواريخ الروسية لموقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.ويمكن للصواريخ الروسية تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام العسكرية وفقا لطبيعة كل منها.وتشير بيانات الموقع التي تم تحديثها في أغسطس/ آب الماضي، إلى ترسانة روسيا الصاروخية تضم 24 نوعا من الصواريخ بعضها في الخدمة وأخرى يتم تطويرها، بينما تم إحالة بعضها إلى التقاعد:ما هو التصنيف العالمي للجيش الروسي؟يصنف الجيش الروسي في المرتبة رقم 2 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.ويمتلك الجيش الروسي ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم أكثر من 4 آلاف طائرة حربية بينهما أكثر من 740 طائرة هجومية.وتمتلك روسيا أنواع مختلفة من الصواريخ الدفاعية، التي يختص كل منها بتدمير أهداف جوية محدد في المدى القصير والمتوسط إضافة إسقاط الأهداف الجوية في المدى البعيد.وتعد منظومات "إس - 500" التي تم تجربتها مؤخرا من أخطر صواريخ الدفاع الجوية الروسية، إضافة إلى "إس - 400" و"إس - 300" وأنواع صواريخ الدفاع الجوي الأخرى التي كان لها دور حيوي في حسم حروب واسعة خلال العقود الماضية وحرمان العدو من استخدامه قوته الجوية لحسم مصير المعارك الحربية.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/من-هنا-يأتي-أخطر-هجوم-لماذا-تجرب-روسيا-أحدث-نظام-دفاعي-في-القطب-الشمالي-1054753695.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102959/29/1029592906_95:0:1884:1342_1920x0_80_0_0_28466c880a6b8aa37e0a740f88df7e58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار العالم الآن

أضخم ترسانة صواريخ في العالم… ما هي قدرات روسيا الصاروخية؟

10:21 GMT 30.12.2021
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov / الذهاب إلى بنك الصورصاروخ روسي على متن طائرة حربية
صاروخ روسي على متن طائرة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال خبير عسكري روسي إن أخطر هجوم جوي يمكن أن يستهدف روسيا قد يأتي من الشمال عبر القطب الشمالي، مشيرا إلى أنه يجب نصب منظومات الصواريخ الدفاعية "إس - 500" في تلك المنطقة.
جاء ذلك، اليوم الخميس، بعدم كشف مصدر مطلع لـ "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن منطقة القطب الشمالي شهدت تجربة إطلاق صواريخ المنظومة الدفاعية الخارقة "إس - 500"، التي يمكنها رصد جميع الأهداف الجوية في نطاق 600 كيلومتر وتدميرها.
نظام الدفاع الجوي إس-500 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
من هنا يأتي أخطر هجوم.. لماذا تجرب روسيا أحدث نظام دفاعي في القطب الشمالي
07:04 GMT

ما هي أنواع الصواريخ الروسية؟

تمتلك روسيا أضخم ترسانة صاروخية في العالم تضم صواريخ باليستية ومجنحة، وتعد أكبر قوة في العالم تمتلك القدرة على تطوير جميع أنواع الصواريخ، بحسب تقرير عن الصواريخ الروسية لموقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.
ويقول الموقع إن قوات الصواريخ الاستراتيجية تعد عنصرا حيويا في استراتيجية موسكو العسكرية.
ويمكن للصواريخ الروسية تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام العسكرية وفقا لطبيعة كل منها.

وتشير بيانات الموقع التي تم تحديثها في أغسطس/ آب الماضي، إلى ترسانة روسيا الصاروخية تضم 24 نوعا من الصواريخ بعضها في الخدمة وأخرى يتم تطويرها، بينما تم إحالة بعضها إلى التقاعد:

كاليبار (إس إس - إن - 30 إيه): صاروخ مجنح لضرب أهداف برية، في الخدمة، ويتراوح مداه بين 1500 إلى 2500 كيلومترا.
كاليبار/ كلوب (إ إس - إن - 27 سيزلر): صاروخ مجنح مضاد للسفن، في الخدمة، ويتراوح مداه بين 220 و300 كيلومترا.
إسكندر (إس إس - 26 ستون): صاروخ باليستي قصير المدى، في الخدمة، مداه 500 كيلومترا.
صاروخ 9 إم 729(إس إس سي - 8): صاروخ مجنح يتم إطلاقه من قواعد أرضية، في الخدمة، ويصل مداه إلى 2500 كيلومترا.
أفانغارد: صاروخ فرط صوتي يشبه الصواريخ الباليستية لكن يتميز بقدرته على تغيير مساره بسرعة هائلة تشل قدرة أي نظام دفاعي على التصدي له ويتجاوز مداه 6 آلاف كيلومترا.
كيه إتش - 101/ كيه إتش - 102: صواريخ مجنحة (جو - أرض)، في الخدمة، ويصل مداها إلى 2500 و2800 كيلومترا على التوالي.
كيه إتش - 55 (إيه إس - 15 كنت): صاروخ مجنح (جو - أرض)، في الخدمة، ويصل مداه إلى 2500 كيلومترا.
"كينجال": صاروخ باليستي فرط صوتي (جو - أرض)، في الخدمة، ويتراوح مداه بين 1500 إلى 2000 كيلومترا.
أو تي آر - 21 توشكا (إس إس - 21 سكاراب): صاروخ باليستي قصير المدى، في الخدمة، يتراوح مداه بين 70 و120 كيلومترا.
بي - 800 أونيكس/ ياخونت/ باستيون (إس إس - إن - 26 ستروبيل): صاروخ مجنح مضاد للسفن، في الخدمة، مداه 300 كيلومترا.
زيب (إس إس - إن - 6 سيرب): صاروخ باليستي قصير المدى يتم إطلاقه من الغواصات يتراوح مداه بي 2400 و3200 كيلومترا، لكنه تم إخراجه من الخدمة.
فيسوتا (إس إس - إن - 18 ستينغراي): صاروخ باليستي قصير المدى يتم إطلاقه من الغواصات، في الخدمة، ويصل مداه إلى 6500 كيلومترا.
شتيل (إس إس - إن - 23 سكيف): صاروخ باليستي قصير المدى يتم إطلاقه من الغواصات، في الخدمة، ويصل مداه إلى 11 ألف كيلومترا.
آر - 36 (إس إس - 18 الشيطان): صاروخ باليستي عابر للقارات، في الخدمة، ويتراوح مداه بين 10 آلاف و200 كيلومترا و16 ألف كيلومترا.
غرانيت (إس إس - إن - 21 سامبسون): صاروخ مجنح متوسط المدى يمكن إطلاقه من الغواصات والقواعد الأرضية، في الخدمة، ويتراوح مداه بين 2400 و3 آلاف كيلومترا.
آر إس - 24 يارس (إس إس - 27 مود - 2): صاروخ باليستي عابر للقارات، في الخدمة، مداه 10 آلاف و500 كيلومترا.
آر إس - 26 روبيج: صاروخ باليستي يوجد منه نسختان متوسط المدى وعابر للقارات، يتم تطويرهما بمدى 2000 و5800 كيلومترا على التوالي.
آر إس - 28 سارمات: صاروخ باليستي عابر للقارات، يتم تطويره، ويصل مداه إلى 10 آلاف كيلومترا.
بايونير (إس إس - 20 سابر): صاروخ باليستي متوسط المدى تم إخراجه من الخدمة ويصل مداه إلى 5 آلاف كيلومترا.
بولافا (إس إس - إن - 32): صاروخ باليستي مصمم للإطلاق من على الغواصات، في الخدمة، ويصل مداه إلى 8 آلاف و300 كيلومترا.
توبول (إس إس - 25 سايكل): صاروخ باليستي عابر للقارات، في الخدمة، ومداه 11 ألف كيلومترا.
توبول - إم (إس إس - 27 مود - 1): صاروخ باليستي عابر للقارات، في الخدمة، ويصل مداه 11 ألف كيلومترا.
آر - 11 (إس إس - 1 سكود): صاروخ باليستي قصير المدى، تم إخراجه من الخدمة، وكان مداه يتراوح بين 190 و550 كيلومترا.
يو آر - 100 (إس إس - 19 ستيلتو): صاروخ باليستي عابر للقارات، في الخدمة، ويصل مداه إلى 10 آلاف كيلومترا.

ما هو التصنيف العالمي للجيش الروسي؟

يصنف الجيش الروسي في المرتبة رقم 2 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.
ويمتلك الجيش الروسي ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم أكثر من 4 آلاف طائرة حربية بينهما أكثر من 740 طائرة هجومية.
وتمتلك روسيا أنواع مختلفة من الصواريخ الدفاعية، التي يختص كل منها بتدمير أهداف جوية محدد في المدى القصير والمتوسط إضافة إسقاط الأهداف الجوية في المدى البعيد.
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورصواريخ إس - 500
صواريخ إس - 500 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
صواريخ إس - 500
© Sputnik . Anton Denisov
/
الذهاب إلى بنك الصور
وتعد منظومات "إس - 500" التي تم تجربتها مؤخرا من أخطر صواريخ الدفاع الجوية الروسية، إضافة إلى "إس - 400" و"إس - 300" وأنواع صواريخ الدفاع الجوي الأخرى التي كان لها دور حيوي في حسم حروب واسعة خلال العقود الماضية وحرمان العدو من استخدامه قوته الجوية لحسم مصير المعارك الحربية.
© Sputnik . M.Hassan11 معلومة عن صاروخ مينتمان النووي الأمريكي
11 معلومة عن صاروخ مينتمان النووي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
11 معلومة عن صاروخ مينتمان النووي الأمريكي
© Sputnik . M.Hassan
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:48 GMTموسكو تعلق على بيان الدول الغربية بشأن التواجد الروسي في مالي
10:45 GMTالخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي صعد التوترات في أوروبا
10:42 GMTعضو هيئة الدفاع عن صدام يتحدث لسبوتنيك عن كواليس اللحظات الأخيرة وإصرار محاكميه على إعدامه
10:39 GMTزلزال قوي يضرب جنوب إيران
10:38 GMTإيران تطلق لأول مرة معدات بحثية إلى الفضاء عبر صاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار الصناعية
10:37 GMTجرحى في صفوف القوات اليمنية جراء قصف صاروخي لـ"أنصار الله" في شبوة
10:36 GMTفي غاية الدقة... صواريخ القاذفة الروسية "تو-95" تنفذ عبر النافذة
10:35 GMTنتنياهو: إيران تتقدم بسرعة ونفتالي بينيت صامت وينحني أمامها
10:35 GMTسمية الألفي تتحدث عن إصابتها بسرطان الثدي... فيديو
10:33 GMTالرئيس التونسي يقيل والي العاصمة تونس
10:31 GMTالسعودية... البنك المركزي يمدد برنامج تأجيل الدفعات لدعم القطاع الخاص
10:24 GMTدول الخليج 2021 .. مقاطعة لثلاث سنوات واتهامات وتقاضي ومصالحة بعد جهود جبارة للوسطاء
10:22 GMTجنرال إسرائيلي سابق يحذر بلاده من "كارثة" في حال دخولها حرب جديدة
10:21 GMTأضخم ترسانة صواريخ في العالم… ما هي قدرات روسيا الصاروخية؟
10:20 GMTغادة عبد الرازق تكشف مصير عمل مشترك مع ياسمين صبري وتعرب عن ندمها على هذ القرار... فيديو
10:18 GMTتوقعات بتنصيب الحكومة الهولندية الجديدة في 10 يناير
10:17 GMTمن الرياح إلى الطاقة النووية.. كيف تتعاون روسيا والصين في مجال الطاقة؟
10:16 GMTنائب رئيس الحكومة اللبنانية: صندوق النقد يزور لبنان الشهر المقبل ببعثة موسعة
10:15 GMTالرئيس العراقي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد في 9 يناير المقبل تمهيدا لتشكيل الحكومة
09:43 GMTإلغاء الاحتفالات بأعياد الميلاد في أبرشيات أرثوذكسية بصعيد مصر