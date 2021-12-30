أضخم ترسانة صواريخ في العالم… ما هي قدرات روسيا الصاروخية؟
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قال خبير عسكري روسي إن أخطر هجوم جوي يمكن أن يستهدف روسيا قد يأتي من الشمال عبر القطب الشمالي، مشيرا إلى أنه يجب نصب منظومات الصواريخ الدفاعية "إس - 500" في تلك المنطقة.
جاء ذلك، اليوم الخميس، بعدم كشف مصدر مطلع لـ "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن منطقة القطب الشمالي شهدت تجربة إطلاق صواريخ المنظومة الدفاعية الخارقة "إس - 500"، التي يمكنها رصد جميع الأهداف الجوية في نطاق 600 كيلومتر وتدميرها.
ما هي أنواع الصواريخ الروسية؟
تمتلك روسيا أضخم ترسانة صاروخية في العالم تضم صواريخ باليستية ومجنحة، وتعد أكبر قوة في العالم تمتلك القدرة على تطوير جميع أنواع الصواريخ، بحسب تقرير عن الصواريخ الروسية لموقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.
ويقول الموقع إن قوات الصواريخ الاستراتيجية تعد عنصرا حيويا في استراتيجية موسكو العسكرية.
ويمكن للصواريخ الروسية تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام العسكرية وفقا لطبيعة كل منها.
وتشير بيانات الموقع التي تم تحديثها في أغسطس/ آب الماضي، إلى ترسانة روسيا الصاروخية تضم 24 نوعا من الصواريخ بعضها في الخدمة وأخرى يتم تطويرها، بينما تم إحالة بعضها إلى التقاعد:
كاليبار (إس إس - إن - 30 إيه): صاروخ مجنح لضرب أهداف برية، في الخدمة، ويتراوح مداه بين 1500 إلى 2500 كيلومترا.
كاليبار/ كلوب (إ إس - إن - 27 سيزلر): صاروخ مجنح مضاد للسفن، في الخدمة، ويتراوح مداه بين 220 و300 كيلومترا.
إسكندر (إس إس - 26 ستون): صاروخ باليستي قصير المدى، في الخدمة، مداه 500 كيلومترا.
صاروخ 9 إم 729(إس إس سي - 8): صاروخ مجنح يتم إطلاقه من قواعد أرضية، في الخدمة، ويصل مداه إلى 2500 كيلومترا.
أفانغارد: صاروخ فرط صوتي يشبه الصواريخ الباليستية لكن يتميز بقدرته على تغيير مساره بسرعة هائلة تشل قدرة أي نظام دفاعي على التصدي له ويتجاوز مداه 6 آلاف كيلومترا.
كيه إتش - 101/ كيه إتش - 102: صواريخ مجنحة (جو - أرض)، في الخدمة، ويصل مداها إلى 2500 و2800 كيلومترا على التوالي.
كيه إتش - 55 (إيه إس - 15 كنت): صاروخ مجنح (جو - أرض)، في الخدمة، ويصل مداه إلى 2500 كيلومترا.
"كينجال": صاروخ باليستي فرط صوتي (جو - أرض)، في الخدمة، ويتراوح مداه بين 1500 إلى 2000 كيلومترا.
أو تي آر - 21 توشكا (إس إس - 21 سكاراب): صاروخ باليستي قصير المدى، في الخدمة، يتراوح مداه بين 70 و120 كيلومترا.
بي - 800 أونيكس/ ياخونت/ باستيون (إس إس - إن - 26 ستروبيل): صاروخ مجنح مضاد للسفن، في الخدمة، مداه 300 كيلومترا.
زيب (إس إس - إن - 6 سيرب): صاروخ باليستي قصير المدى يتم إطلاقه من الغواصات يتراوح مداه بي 2400 و3200 كيلومترا، لكنه تم إخراجه من الخدمة.
فيسوتا (إس إس - إن - 18 ستينغراي): صاروخ باليستي قصير المدى يتم إطلاقه من الغواصات، في الخدمة، ويصل مداه إلى 6500 كيلومترا.
شتيل (إس إس - إن - 23 سكيف): صاروخ باليستي قصير المدى يتم إطلاقه من الغواصات، في الخدمة، ويصل مداه إلى 11 ألف كيلومترا.
آر - 36 (إس إس - 18 الشيطان): صاروخ باليستي عابر للقارات، في الخدمة، ويتراوح مداه بين 10 آلاف و200 كيلومترا و16 ألف كيلومترا.
غرانيت (إس إس - إن - 21 سامبسون): صاروخ مجنح متوسط المدى يمكن إطلاقه من الغواصات والقواعد الأرضية، في الخدمة، ويتراوح مداه بين 2400 و3 آلاف كيلومترا.
آر إس - 24 يارس (إس إس - 27 مود - 2): صاروخ باليستي عابر للقارات، في الخدمة، مداه 10 آلاف و500 كيلومترا.
آر إس - 26 روبيج: صاروخ باليستي يوجد منه نسختان متوسط المدى وعابر للقارات، يتم تطويرهما بمدى 2000 و5800 كيلومترا على التوالي.
آر إس - 28 سارمات: صاروخ باليستي عابر للقارات، يتم تطويره، ويصل مداه إلى 10 آلاف كيلومترا.
بايونير (إس إس - 20 سابر): صاروخ باليستي متوسط المدى تم إخراجه من الخدمة ويصل مداه إلى 5 آلاف كيلومترا.
بولافا (إس إس - إن - 32): صاروخ باليستي مصمم للإطلاق من على الغواصات، في الخدمة، ويصل مداه إلى 8 آلاف و300 كيلومترا.
توبول (إس إس - 25 سايكل): صاروخ باليستي عابر للقارات، في الخدمة، ومداه 11 ألف كيلومترا.
توبول - إم (إس إس - 27 مود - 1): صاروخ باليستي عابر للقارات، في الخدمة، ويصل مداه 11 ألف كيلومترا.
آر - 11 (إس إس - 1 سكود): صاروخ باليستي قصير المدى، تم إخراجه من الخدمة، وكان مداه يتراوح بين 190 و550 كيلومترا.
يو آر - 100 (إس إس - 19 ستيلتو): صاروخ باليستي عابر للقارات، في الخدمة، ويصل مداه إلى 10 آلاف كيلومترا.
ما هو التصنيف العالمي للجيش الروسي؟
يصنف الجيش الروسي في المرتبة رقم 2 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.
ويمتلك الجيش الروسي ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم أكثر من 4 آلاف طائرة حربية بينهما أكثر من 740 طائرة هجومية.
وتمتلك روسيا أنواع مختلفة من الصواريخ الدفاعية، التي يختص كل منها بتدمير أهداف جوية محدد في المدى القصير والمتوسط إضافة إسقاط الأهداف الجوية في المدى البعيد.
صواريخ إس - 500
© Sputnik . Anton Denisov/
وتعد منظومات "إس - 500" التي تم تجربتها مؤخرا من أخطر صواريخ الدفاع الجوية الروسية، إضافة إلى "إس - 400" و"إس - 300" وأنواع صواريخ الدفاع الجوي الأخرى التي كان لها دور حيوي في حسم حروب واسعة خلال العقود الماضية وحرمان العدو من استخدامه قوته الجوية لحسم مصير المعارك الحربية.
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© Sputnik . M.Hassan