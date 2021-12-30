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إعلام: تطعيم 86.2% من سكان قطر بجرعتي لقاح كورونا
إعلام: تطعيم 86.2% من سكان قطر بجرعتي لقاح كورونا
كشفت بيانات البرنامج الوطني القطري للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، اليوم الخميس، عن تلقي 86.2% من إجمالي السكان تطعيمهم بالكامل بجرعتي اللقاح. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T11:41+0000
2021-12-30T11:41+0000
العالم العربي
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
قطر
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ونقلت صحيفة الراية، ظهر اليوم الخميس، عن البرنامج الوطني القطري للتطعيم ضد كورونا، التابع لوزارة الصحة القطرية، أن 5193431 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.وذكرت الوزارة في بيانها أن هناك 11373 جرعة أعطيت خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن 264234 جرعة معززة حتى اليوم.ويشار إلى أن مجلس الوزراء القطري قد قرر، أمس الأربعاء، جعل ارتداء الكمامات إلزاميا في جميع الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة لمكافحة انتشار وباء كورونا.ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مشيرة إلى أن القرار جاء خلال الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، مؤكدا استمرار العمل بما تم اتخاذه من تدابير احترازية لمكافحة كورونا حرصا على الصحة العامة.واستثنى قرار الالتزام بارتداء الكمامات من يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة. كما قرر مجلس الوزراء القطري السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 في المئة في الأماكن المفتوحة و50 في المئة للأماكن المغلقة على أن يكون 90 في المئة من المشاركين فيها مطعمين.ومن المقرر أن يبدأ تطبيق قرارات مجلس الوزراء القطري في هذا الشأن اعتبارا من يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري حتى إشعار آخر.يذكر أن وزارة الصحة القطرية أعلنت قائمة حمراء خاصة بسياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة كورونا، لتضم 47 دولة بعد تحديثها، حيث من المقرر أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع يناير المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211229/قطر-تعلن-قائمة-حمراء-من-47-دولة-من-بينها-الإمارات-والسعودية-1054729616.html
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العالم العربي, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, قطر

إعلام: تطعيم 86.2% من سكان قطر بجرعتي لقاح كورونا

11:41 GMT 30.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFARموظفو شركة قطر لخدمات الطيران يرتدون ملابس واقية كإجراء سلامة أثناء فيروس كورونا
موظفو شركة قطر لخدمات الطيران يرتدون ملابس واقية كإجراء سلامة أثناء فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
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كشفت بيانات البرنامج الوطني القطري للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، اليوم الخميس، عن تلقي 86.2% من إجمالي السكان تطعيمهم بالكامل بجرعتي اللقاح.
ونقلت صحيفة الراية، ظهر اليوم الخميس، عن البرنامج الوطني القطري للتطعيم ضد كورونا، التابع لوزارة الصحة القطرية، أن 5193431 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.
وذكرت الوزارة في بيانها أن هناك 11373 جرعة أعطيت خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن 264234 جرعة معززة حتى اليوم.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء القطري قد قرر، أمس الأربعاء، جعل ارتداء الكمامات إلزاميا في جميع الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة لمكافحة انتشار وباء كورونا.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مشيرة إلى أن القرار جاء خلال الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، مؤكدا استمرار العمل بما تم اتخاذه من تدابير احترازية لمكافحة كورونا حرصا على الصحة العامة.
مطار الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
قطر تعلن قائمة حمراء من 47 دولة من بينها الإمارات والسعودية
أمس, 10:45 GMT
واستثنى قرار الالتزام بارتداء الكمامات من يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة. كما قرر مجلس الوزراء القطري السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 في المئة في الأماكن المفتوحة و50 في المئة للأماكن المغلقة على أن يكون 90 في المئة من المشاركين فيها مطعمين.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق قرارات مجلس الوزراء القطري في هذا الشأن اعتبارا من يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري حتى إشعار آخر.
يذكر أن وزارة الصحة القطرية أعلنت قائمة حمراء خاصة بسياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة كورونا، لتضم 47 دولة بعد تحديثها، حيث من المقرر أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع يناير المقبل.
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