https://arabic.sputniknews.com/20211230/إيلون-ماسك-يهدف-لإسكان-البشر-في-المريخ-خلال-10-سنوات-كـأسوأ-سيناريو-1054770402.html

إيلون ماسك يهدف لإسكان البشر في المريخ خلال 10 سنوات كـ"أسوأ سيناريو"‏

إيلون ماسك يهدف لإسكان البشر في المريخ خلال 10 سنوات كـ"أسوأ سيناريو"‏

قال الملياردير، إيلون ماسك، إن شركته للصواريخ "سبيس إكس" ستهبط بالبشر على الكوكب المريخ ‏بصاروخها "ستار شيب" في غضوب 10 سنوات، كـ"أسوأ سيناريو"، بحسب تعبيره.‏ 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T14:47+0000

2021-12-30T14:47+0000

2021-12-30T14:47+0000

مجتمع

منوعات

إيلون ماسك

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جاء إعلان ماسك أثناء استضافته في بودكاست إذاعي من تقديم لكس فريدمان، يوم الثلاثاء، والذي سأله إذا كان يعتقد أن "سبيس إكس" ستهبط بالبشر على "الكوكب الأحمر".وبعد صمت استمر 20 ثانية فقط، أجاب ماسك والذي نال لقب "شخصية العام" لسنة 2021 من مجلة "تايم الأمريكية: "أفضل حالة هي حوالي 5 سنوات، وأسوأ سيناريو متوقع هو سنوات".لكن أكد إيلون ماسك خلال مقابلته أن "الطريق لا يزال طويلا للوصول إلى المريخ"، موضحا أن صاروخه "ستار شيب" الذي يبلغ ارتفاعه 160 قدما في مرحلة النموذج الأولي، ولم يتم اختباره مطلقا باستخدام معزز الرفع الثقيل، المطلوب لمغادرة الغلاف الجوي للأرض.كما أوضح أن "التحسين الأساسي لصاروخ "ستار شيب" هو تقليل التكلفة لكل طن لكل مدار والتكلفة في النهاية لكل طن على سطح المريخ".من ناحية أخرى، رفض إيلون ماسك اتهامه مؤخرا بأن مشروعه الخاصة بشبكة الإنترنت عبر أقمار الصناعية "ستار لينك" يشغل مساحة كبيرة في الفضاء.وأكد في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إنه يمكن استيعاب "عشرات المليارات" من الأقمار الصناعية في مدارات قريبة من الأرض.وتأتي تعليقاته بعد ادعاء من قبل رئيس وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) أن ماسك كان "يضع القواعد" لصناعة الفضاء التجارية الناشئة.كما شكت الصين من أن محطتها الفضائية اضطرت إلى تجنب الاصطدام بأقمار "ستارلينك" الصناعية.وقال: "هذا ليس وضعا نمنع فيه فعليا الآخرين بأي شكل من الأشكال، نحن لم نمنع أي شخص من فعل أي شيء، ولا نتوقع ذلك".وخلال الشهر الجاري، حذر جوزيف أشباكر، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، من أن آلاف الأقمار الصناعية للاتصالات التي أطلقها برنامج "ستار لينك" ستؤدي إلى وجود مساحة أقل بكثير للمنافسين.

https://arabic.sputniknews.com/20211227/إيلون-ماسك-يتعرض-لهجوم-صيني-حاد-بعد-اصطدام-وشيك-في-الفضاء-1054670812.html

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مجتمع, منوعات, إيلون ماسك