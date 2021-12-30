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‏"تسلا" تستدعي ما يقرب من نصف مليون سيارة لدواعي السلامة
‏"تسلا" تستدعي ما يقرب من نصف مليون سيارة لدواعي السلامة
استدعت شركة "تسلا"، اليوم الخميس، ما يقرب من نصف مليون سيارة كهربائية بسبب مشاكل تتعلق ‏بسلامة السائقين.‏ 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T19:35+0000
2021-12-30T19:35+0000
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وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أمريكا إن "تسلا" استدعت أكثر من 475 ألفا من سياراتها الكهربائية من طرازي "3" و"إس"، من أجل معالجة مشكلات موجودة في كاميرا الرؤية الخلفية، وصندوق السيارة، والتي تزيد من مخاطر الاصطدام، وفقا لوكالة "رويترز".وقامت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في أمريكا، والتي يملكها الملياردير، إيلون ماسك، باستدعاء 356309 سيارة من طراز "3" أنتجت بين عامي 2017 و2020 لمعالجة مشاكل كاميرا الرؤية الخلفية، و119.009 سيارة طراز "إس" بسبب مشاكل غطاء المحرك الأمامي.وأضافت الإدارة إن شركة "تسلا" ليست على علم بوقوع أي حوادث أو إصابات أو وفيات تتعلق بالمشكلات المتعلقة بسياراتها من طرازات "3" و"إس".وكانت شركة "تسلا" وافقت الأسبوع الماضي على التوقف عن السماح بتشغيل ألعاب الفيديو على شاشات سياراتها الكهربائية أثناء تحركها، لما تمثّل هذه الخطوة من خطورة على السائقين.وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، وافقت "تسلا" تحت ضغط من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة على استدعاء 135 ألف مركبة بشاشات تعمل باللمس، وذلك تخوفا من أن تتعطل وتزيد من خطر وقوع حوادث سير.
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مجتمع, منوعات

‏"تسلا" تستدعي ما يقرب من نصف مليون سيارة لدواعي السلامة

19:35 GMT 30.12.2021
© REUTERS / Florence Loزوار يختبرون سيارة تسلا "Tesla Model Y electric vehicle (EV) " في المهرجان الاقتصادي الصيني الدولي "CIFTIS 2021" في بكين، الصين 4 سبتمبر 2021
زوار يختبرون سيارة تسلا Tesla Model Y electric vehicle (EV) في المهرجان الاقتصادي الصيني الدولي CIFTIS 2021 في بكين، الصين 4 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
زوار يختبرون سيارة تسلا "Tesla Model Y electric vehicle (EV) " في المهرجان الاقتصادي الصيني الدولي "CIFTIS 2021" في بكين، الصين 4 سبتمبر 2021
© REUTERS / Florence Lo
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استدعت شركة "تسلا"، اليوم الخميس، ما يقرب من نصف مليون سيارة كهربائية بسبب مشاكل تتعلق ‏بسلامة السائقين.‏
وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أمريكا إن "تسلا" استدعت أكثر من 475 ألفا من سياراتها الكهربائية من طرازي "3" و"إس"، من أجل معالجة مشكلات موجودة في كاميرا الرؤية الخلفية، وصندوق السيارة، والتي تزيد من مخاطر الاصطدام، وفقا لوكالة "رويترز".
وقامت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في أمريكا، والتي يملكها الملياردير، إيلون ماسك، باستدعاء 356309 سيارة من طراز "3" أنتجت بين عامي 2017 و2020 لمعالجة مشاكل كاميرا الرؤية الخلفية، و119.009 سيارة طراز "إس" بسبب مشاكل غطاء المحرك الأمامي.
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وبيّنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن "عدم توفر شاشة عرض الكاميرا الخلفية قد يؤثر على الرؤية الخلفية للسائق، ويزيد من مخاطر الاصطدام".
وأضافت الإدارة إن شركة "تسلا" ليست على علم بوقوع أي حوادث أو إصابات أو وفيات تتعلق بالمشكلات المتعلقة بسياراتها من طرازات "3" و"إس".
وكانت شركة "تسلا" وافقت الأسبوع الماضي على التوقف عن السماح بتشغيل ألعاب الفيديو على شاشات سياراتها الكهربائية أثناء تحركها، لما تمثّل هذه الخطوة من خطورة على السائقين.
وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، وافقت "تسلا" تحت ضغط من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة على استدعاء 135 ألف مركبة بشاشات تعمل باللمس، وذلك تخوفا من أن تتعطل وتزيد من خطر وقوع حوادث سير.
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