حماية المستهلك الروسية: سلالة "أوميكرون" المتحورة ستصل إلى روسيا وهذا أمر لا مفر منه
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورتعقيم محطة القطارات كييفسكي في موسكو، روسيا 22 سبتمبر 2021
© Sputnik . Valeriy Melnikov/
أعلنت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، اليوم الخميس، أن سلالة "أوميكرون" المتحورة ستصل إلى روسيا، وهذا أمر لا مفر منه، ولكن يجب التعامل معها بطريقة معينة لكي لا يتحمل نظام الرعاية الصحية أعباء صعبة للغاية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت بوبوفا، في مقابلة على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "سيصل متحور "أوميكرون" إلى روسيا وهذا أمر لا مفر منه، لدينا عدد كاف من الاتصالات، وهجرة مكثفة، هذه علامة على تطور اقتصادنا، ولا جدوى من إيقاف هذا، ولكن يجب التعامل معه (أوميكرون) بطريقة معينة لكي لا يتحمل نظام الرعاية الصحية أعباء صعبة للغاية".
وأوضحت أن "هناك بالفعل نتائج دراسة لمنظمتين بحثيتين، بشكل مستقل عن بعضهما البعض، تشير إلى أن المناعة بعد التطعيم بلقاح "سبوتنيك في" تكون كافية تماما للتصدي لانتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة، هذا مهم جدا بالنسبة لنا، حيث يتم تلقيح الجزء الأكبر من سكاننا بهذا اللقاح "سبوتنيك في".
وأشارت بوبوفا إلى أن جميع المرضى المصابين بسلالة "أوميكرون" المتحورة، في جنوب أفريقيا هم أشخاص ليس لديهم مناعة؛ وهذا يعود لعدم تلقي الأغلبية الساحقة للقاح.
هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، اعتمادا على بحوث قام بها معهد "غاماليا " الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن لقاح "سبوتنيك في" قادر على إبطال وتحييد سلالة "أوميكرون".
وتقول منظمة الصحة العالمية إن ثمة أدلة تبرز على أن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأن اللقاحات تصبح أقل فعالية، فيما يتصل بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.
وظهر المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا.
وأوضحت أن "هناك بالفعل نتائج دراسة لمنظمتين بحثيتين، بشكل مستقل عن بعضهما البعض، تشير إلى أن المناعة بعد التطعيم بلقاح "سبوتنيك في" تكون كافية تماما للتصدي لانتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة، هذا مهم جدا بالنسبة لنا، حيث يتم تلقيح الجزء الأكبر من سكاننا بهذا اللقاح "سبوتنيك في".
وأشارت بوبوفا إلى أن جميع المرضى المصابين بسلالة "أوميكرون" المتحورة، في جنوب أفريقيا هم أشخاص ليس لديهم مناعة؛ وهذا يعود لعدم تلقي الأغلبية الساحقة للقاح.
هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، اعتمادا على بحوث قام بها معهد "غاماليا " الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن لقاح "سبوتنيك في" قادر على إبطال وتحييد سلالة "أوميكرون".
وتقول منظمة الصحة العالمية إن ثمة أدلة تبرز على أن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأن اللقاحات تصبح أقل فعالية، فيما يتصل بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.
وظهر المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا.
11 ديسمبر, 10:18 GMT