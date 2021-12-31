https://arabic.sputniknews.com/20211231/إطلاق-سراح-رئيسة-كوريا-الجنوبية-السابقة-بعد-قرابة-5-سنوات-في-السجن-1054782912.html

إطلاق سراح رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بعد قرابة 5 سنوات في السجن

إطلاق سراح رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بعد قرابة 5 سنوات في السجن

أُطلقت السلطات الكورية سراح رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك كون هيه اليوم الجمعة، بعد ما يقرب من خمس سنوات قضتها في السجن. 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T07:09+0000

2021-12-31T07:09+0000

2021-12-31T07:09+0000

كوريا الجنوبية

عفو رئاسي

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وحسب رويترز فقد أُطلق سراح رئيسة كوريا الجنوبية، بعد قرابة خمس سنوات في السجن بسبب إدانتها بالفساد، مما أثار الجدل حول ما إذا كانت ستلعب أي دور قبل الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار المقبل.كانت بارك، 69 عامًا، أول زعيمة منتخبة ديمقراطيًا في البلاد تُطرد من منصبها عندما أيدت المحكمة الدستورية تصويتًا برلمانيًا في عام 2017 لعزلها بسبب فضيحة أدت أيضًا إلى سجن رؤساء تكتلين، هما سامسونغ، ولوت.وأيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في يناير حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا صدر بعد إدانة بارك بالتواطؤ مع صديقة، وهي أيضًا في السجن، لتلقي عشرات المليارات من الوون من الشركات.وأظهرت لقطات لفزيونية "بارك" وهي تغادر مستشفى في سيئول، حيث مكثت منذ الشهر الماضي لتلقي العلاج الطبي، بعد أن سلم مسؤولون خطاب العفو عنها في منتصف الليل.وفيما لم تعلق الرئيسة الكورية السابقة، فإن محاميها قال إن بارك، وهي ابنة حاكم عسكري سابق، قدمت اعتذارا عن إثارة قلق الجمهور وشكرت مون على اتخاذ "قرار صعب".وقد أدى سجنها إلى تقسيم البلاد، حيث نظمت الجماعات اليمينية المؤيدة لبارك مسيرات أسبوعية للتنديد بمون وسياساته والمطالبة بالإفراج عن بارك، إلى أن أدت إجراءات كورونا الاحترازية إلى منع مثل تلك التجمعات العام الماضي.وتحدى المئات من أنصار بارك درجات الحرارة المنخفضة للتوافد إلى المستشفى حيث كانت تقيم في وقت متأخر يوم الخميس للاحتفال بإطلاق سراحها، مع وصول أكثر من 1000 باقة من الزهور.ولم يتضح ما إذا كانت بارك ستستأنف أي نشاط سياسي لكنها قالت في مذكراتها الصادرة يوم الخميس إن إدانتها كانت لدوافع سياسية وأعربت عن أملها في "مقابلة الناس مرة أخرى ذات يوم".

https://arabic.sputniknews.com/20211224/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعفو-عن-الرئيسة-السابقة-باك-جون-هاي-المسجونة-بعد-إدانتها-بالفساد-1054507930.html

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كوريا الجنوبية, عفو رئاسي