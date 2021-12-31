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البرهان: نجدد التأكيد على التمسك بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى
البرهان: نجدد التأكيد على التمسك بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى
جدد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، التأكيد على التمسك بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والمحافظة على الفترة الانتقالية. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T23:41+0000
2021-12-31T23:41+0000
السودان
عبد الفتاح البرهان
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وقال البرهان في كلمة للشعب السوداني بمناسبة بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال السودان: "نتمسك ببناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المحدد". وأضاف: "التنازع حول السلطة والانفراد بها وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات وتعطيل لحياة الناس يوجب علينا جميعا تحكيم صوت العقل".وتابع: "التوافق طريقه قبول الحوار الجاد وهو مفتوح للجميع والسبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات.وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة السودانية، مقتل 4 من المتظاهرين وإصابة 297 آخرين وكذلك إصابة 53 من أفرادها وحرق مركبات شرطية خلال الاحتجاجات التي اندلعت أمس الخميس.وشهد السودان تظاهرات وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، وأعلن المتظاهرون أن وجهتهم هي القصر الجمهوري، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية"
https://arabic.sputniknews.com/20211231/مستشار-البرهان-استمرار-المظاهرات-إهدارا-واستنزافا-لن-يصل-بالبلاد-إلى-حل-سياسي-1054799678.html
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السودان, عبد الفتاح البرهان

البرهان: نجدد التأكيد على التمسك بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى

23:41 GMT 31.12.2021
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Sputnik . محمد الفاتح
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جدد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، التأكيد على التمسك بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والمحافظة على الفترة الانتقالية.
وقال البرهان في كلمة للشعب السوداني بمناسبة بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال السودان: "نتمسك ببناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المحدد".
وأضاف: "التنازع حول السلطة والانفراد بها وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات وتعطيل لحياة الناس يوجب علينا جميعا تحكيم صوت العقل".
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
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14:59 GMT
وتابع: "التوافق طريقه قبول الحوار الجاد وهو مفتوح للجميع والسبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات.
وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة السودانية، مقتل 4 من المتظاهرين وإصابة 297 آخرين وكذلك إصابة 53 من أفرادها وحرق مركبات شرطية خلال الاحتجاجات التي اندلعت أمس الخميس.
وشهد السودان تظاهرات وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، وأعلن المتظاهرون أن وجهتهم هي القصر الجمهوري، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.
وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية"
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