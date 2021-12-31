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الصحة الكويتية تصدر مرسوما بخفض سعر فحص الـ"بي سي آر"
الصحة الكويتية تصدر مرسوما بخفض سعر فحص الـ"بي سي آر"
أصدرت وزارة الصحة الكويتية مرسوما يقضي بخفض سعر فحص الـ "بي سي آر"، وسط أنباء عن عودة ارتفاع إصابات كورونا مرة أخرى. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T07:20+0000
2021-12-31T07:20+0000
أخبار الكويت اليوم
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وحسب بيان نشرته وزارة الصحة الكويتية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أنها أصدرت تعميما وجهته إلى مديري المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية الأهلية، والعيادات والمختبرات الخاصة، يؤكد خفض سعر فحص الـ"بي سي آر".وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار المراجعة والتقييم الدوري لتسعيرة فحص الـ"بي سي آر"، وكذلك استنادا إلى قرار لجنة التراخيص الطبية، محددة سعره بما لا يزيد عن 9 دنانير كويتية كحد أعلى.وأكد البيان أن القرار سيسري اعتبارا من يوم الأحد المقبل، الـ2 من يناير/ كانون الثاني.ولفت البيان إلى توفر فحص الـ"بي سي آر" مجانا من خلال 12 مركزا للرعاية الصحية الاولية في جميع محافظات البلاد، مشترطا فقط ضرورة التسجيل المسبق عن طريق الموقع الرسي لوزارة الصحة الكويتية.وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت مساء أمس الخميس عن تأكيد إصابة 554 حالة جديدة، وتسجيل 86 حالة شفاء، فيما أكدت عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات 416631.
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أخبار الكويت اليوم, فحص, فيروس كورونا

الصحة الكويتية تصدر مرسوما بخفض سعر فحص الـ"بي سي آر"

07:20 GMT 31.12.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEEامرأة ترتدي كمامة طبية في الكويت، بعد اندلاع فيروس كورونا المستجد، 25 فبراير/ شباط 2020
امرأة ترتدي كمامة طبية في الكويت، بعد اندلاع فيروس كورونا المستجد، 25 فبراير/ شباط 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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أصدرت وزارة الصحة الكويتية مرسوما يقضي بخفض سعر فحص الـ "بي سي آر"، وسط أنباء عن عودة ارتفاع إصابات كورونا مرة أخرى.
وحسب بيان نشرته وزارة الصحة الكويتية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أنها أصدرت تعميما وجهته إلى مديري المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية الأهلية، والعيادات والمختبرات الخاصة، يؤكد خفض سعر فحص الـ"بي سي آر".
وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار المراجعة والتقييم الدوري لتسعيرة فحص الـ"بي سي آر"، وكذلك استنادا إلى قرار لجنة التراخيص الطبية، محددة سعره بما لا يزيد عن 9 دنانير كويتية كحد أعلى.
وأكد البيان أن القرار سيسري اعتبارا من يوم الأحد المقبل، الـ2 من يناير/ كانون الثاني.
ولفت البيان إلى توفر فحص الـ"بي سي آر" مجانا من خلال 12 مركزا للرعاية الصحية الاولية في جميع محافظات البلاد، مشترطا فقط ضرورة التسجيل المسبق عن طريق الموقع الرسي لوزارة الصحة الكويتية.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت مساء أمس الخميس عن تأكيد إصابة 554 حالة جديدة، وتسجيل 86 حالة شفاء، فيما أكدت عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات 416631.
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