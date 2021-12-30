https://arabic.sputniknews.com/20211230/وباء-بلا-دواء-علماء-يتوقعون-جائحة-أقوى-من-كورونا-ستودي-بحياة-الملايين-سنويا-1054776754.html

وباء بلا دواء... علماء يتوقعون جائحة أقوى من كورونا ستودي بحياة الملايين سنويا

وباء بلا دواء... علماء يتوقعون جائحة أقوى من كورونا ستودي بحياة الملايين سنويا

علماء يتوقعون جائحة أقوى من كورونا ستودي بحياة الملايين سنويا

2021-12-30T18:50+0000

2021-12-30T18:50+0000

2021-12-30T18:50+0000

العالم

العدوى البكتيرية

بكتيريا خارقة

فيروس كورونا

أوميكرون

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1048852021_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_de746aa682c0039545a3a1dc6c9018bb.jpg

وكشفت بيانات المنظمة التابعة للأمم المتحدة عن ارتفاع الاستهلاك العالمي من المضادات الحيوية بنسبة 65% بين عامي 2000 و2015، محذرة من أن إساءة استعمال هذه المركبات والإفراط في استخدامها يعزز فرص ظهور الميكروبات المقاومة للعلاجات.هذه الجراثيم ستشكل "وباء غير مرئي" والذي ربما يكون "أشد فتكا" على المدى الطويل من فيروس كورونا، حيث تشير التوقعات إلى أنه سيتسبب في وفاة 10 ملايين شخص سنويا، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".خطر داهمتأتي هذه الخطورة من حقيقة أن الإفراط في استخدام هذه العقاقير يوفر مناخا ملائما للبكتيريا من أجل تطوير نفسها لتصبح أكثر قدرة على مقاومة المضادات الحيوية، وبالتالي يخشى العلماء ظهور وتفشي نوع أكثر تطورا لا يمكن لأي مضاد أن يتصدى له.يموت كل عام قرابة 700 ألف شخص، نصفهم تقريبا من الأطفال المولدين حديثا، بسبب عدم فاعلية الأدوية المقاومة للالتهابات، وترجح البيانات استمرار ارتفاع هذه الأرقام.مشكلة عالميةالاستخدام غير المحسوب لهذه الأدوية يبدو عاملا مشتركا بين دول كثيرة، لكن مع درجات متفاوتة، فعلى سبيل المثال، تشير التقارير إلى المملكة المتحدة تشهد وصف 1 من بين كل 5 مضادات حيوية مستهلكة دون داع طبي حقيقي.وفي الولايات المتحدة، فإن 1 من بين كل 3 مضادات توصف للمرضى، لا تكون هناك ضرورة لاستخدامها، لكن الأمر أسوأ بكثير في أغلب الدول العربية، حيث لا يتطلب الأمر وصفة طبية لشراء هذه الأدوية.وكشف استطلاع رأي أجرته "بي بي سي" إلى أن أغلب المواطنين يميلون إلى شراء المضادات الحيوية من الصيدليات، بمجرد شعورهم بأعراض نزلات البرد، دون حتى استشارة الطبيب.قال الدكتور أحمد مصطفى، المتخصص في طب الحالات الحرجة بجامعة الإسكندرية المصرية، إن معدل مقاومة المضادات الحيوية في مصر يتراوح بين 70% و90%.وأوضح أن 4% فقط من المضادات الحيوية التي توصف للمرضى خارج المستشفيات في بلاده، تستند إلى نتائج فحوص الزراعة المختبرية، مؤكدا أن شهد حالات وفاة عديدة بسبب "عدوى الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية".ومع ذلك، يرى مصطفى أن الأمر الأكثر خطورة هو تزايد العدوى بـ"البكتيريا المقاومة لجميع أنواع المضادات الحيوية" في السنوات الأخيرة، والتي يطلق عليها أحيانا اسم "البكتيريا الخارقة".في حين كان يُنظر إلى الجائحة كفرصة لتسليط الضوء على خطورة الإفراط والاستهلاك غير المحسوب للمضادات الحيوية، تبين لاحقا أن تفشي فيروس كورونا تزامن مع ارتفاع حاد في استهلاك هذه العقاقير، خاصة في العالم العربي.جهود تطوير مضادات جديدةرغم خطورة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، تقول منظمة الصحة العالمية إن الشركات الكبرى تعزف عن الاستثمار في تطوير مضادات حيوية جديدة، وتقود الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم جهود البحث والتطوير في هذا المجال.يرجع الصيدلي المصري، معاذ لطفي، هذا التجاهل إلى أن الأمر يتطلب جهود آلاف الباحثين لمواجهة ملايين البكتيريا التي تتحور من الناحية الجينية بشكل يومي تقريبا، إضافة إلى ملايين الدولارات لتطوير العقاقير التي ستنجح البكتيريا في مقاومتها لاحقا.

https://arabic.sputniknews.com/20211229/عالم-بريطاني-المشاهد-المروعة-لجائحة-كوفيد-19-أصبحت-من-التاريخ-الآن-1054737582.html

https://arabic.sputniknews.com/20200113/الأطباء-عاجزون-البكتيريا-الخارقة-تهدد-البشرية-1044045166.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, العدوى البكتيرية, بكتيريا خارقة, فيروس كورونا, أوميكرون