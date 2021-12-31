في بيان عاجل.. "فيفا" يحدد بديل أوكلاند سيتي بعد انسحابه من مونديال الأندية

وحسب بيان "فيفا"، تم إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم بأخر تطورات الوضع الصحي في نيوزيلندا نتيجة تفشي فيروس كورونا والذي صاحبه عودة عدد من الإجراءات الاحترازية في البلاد. وأوضح البيان أن من ضمن هذه الإجراءات هو تأجيل إعادة فتح الحدود، فضلاً عن إعادة نظام العزل الإلزامي ونظام الحجر الصحي عند العودة إلى البلاد، والذي جعل أوكلاند سيتي ينسحب على مضض من البطولة.وبذلك سينضم فريق بيراي إلى أبطال الأندية القارية، مع بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبى)، الهلال السعودي بطل أسيا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، بالإضافة إلى فريق الجزيرة بطل الإمارات الدولة المستضيفة للبطولة.يذكر أن كأس العالم للأندية ستقام في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022.
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانا عاجلا، اليوم الجمعة، حدد فيه الفريق الذي سيشارك في كأس العالم للأندية بديلا لأوكلاند سيتي النيوزلندي بعد انسحابه رسميا من البطولة.
وحسب بيان "فيفا"، تم إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم بأخر تطورات الوضع الصحي في نيوزيلندا نتيجة تفشي فيروس كورونا والذي صاحبه عودة عدد من الإجراءات الاحترازية في البلاد.
وأوضح البيان أن من ضمن هذه الإجراءات هو تأجيل إعادة فتح الحدود، فضلاً عن إعادة نظام العزل الإلزامي ونظام الحجر الصحي عند العودة إلى البلاد، والذي جعل أوكلاند سيتي ينسحب على مضض من البطولة.
وبناء عليه تم ترشيح فريق بيراي بطل تاهيتي بدلا من أوكلاند سيتي كممثل لأوقيانوسيا في كأس العالم للأندية.
وبذلك سينضم فريق بيراي إلى أبطال الأندية القارية، مع بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبى)، الهلال السعودي بطل أسيا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، بالإضافة إلى فريق الجزيرة بطل الإمارات الدولة المستضيفة للبطولة.