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https://arabic.sputniknews.com/20211231/كوريا-الجنوبية-تحذر-مواطنيها-بعد-تسبب-القطط-بأكثر-من-100-حريق-1054803502.html
كوريا الجنوبية تحذر مواطنيها بعد تسبب القطط بأكثر من 100 حريق
كوريا الجنوبية تحذر مواطنيها بعد تسبب القطط بأكثر من 100 حريق
حذرت السلطات في كوريا الجنوبية، مربي الحيوانات الأليفة من الخطر الذي قد تتسبب فيه القطط، بعدما أشعلت أكثر من 100 حريق خلال السنوات الثلاث الماضية. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T16:52+0000
2021-12-31T16:52+0000
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وقال بيان صدر، يوم الخميس، من إدارة الحرائق والكوارث في العاصمة سيول، إن القطط تسببت في ما مجموعه 107 حرائق منزلية بين يناير/ كانون الثاني لعام 2019 ونوفمبر/ تشرين الثاني لهذا العام.ويعتقد أن القطط أشعلت الحرائق من خلال تشغيل المواقد الكهربائية، حيث يتسنى لها ذلك عن طريق القفز على الأزرار الحساسة للمس، وبمجرد ارتفاع درجة حرارتها، يمكن أن تشتعل النيران في الأجهزة.وأضاف البيان أن أربعة أشخاص أصيبوا في الحرائق، وأن أكثر من نصفها هذه الحوادث بدأ بعد وقت قليل من مغادرة أصحاب الحيوانات الأليفة منازلهم.من جانبه قال تشونغ جيو تشول، المسؤول بالإدارة: "الحرائق المتعلقة بالقطط مستمرة في الحدوث خلال الفترة الأخيرة. ننصح الأسر التي لديها حيوانات أليفة بإيلاء مزيد من الاهتمام لأن الحريق يمكن أن ينتشر على نطاق واسع عندما لا يكون أحد في المنزل".كما نصحت الإدارة أصحاب القطط بإزالة الأشياء القابلة للاشتعال، مثل المناشف الورقية، بعيدا عن الموقد، واقترحت استخدام موقد كهربائي بخاصية القفل التلقائي لمنع مخاطر نشوب حرائق.
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كوريا الجنوبية تحذر مواطنيها بعد تسبب القطط بأكثر من 100 حريق

16:52 GMT 31.12.2021
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الذهاب إلى بنك الصورقطة تلعب بأضواء الزينة في معرض "عرض كوشاريكي" الذي أقيم في موسكو، 7 نوفمبر 2020
قطة تلعب بأضواء الزينة في معرض عرض كوشاريكي الذي أقيم في موسكو، 7 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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حذرت السلطات في كوريا الجنوبية، مربي الحيوانات الأليفة من الخطر الذي قد تتسبب فيه القطط، بعدما أشعلت أكثر من 100 حريق خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال بيان صدر، يوم الخميس، من إدارة الحرائق والكوارث في العاصمة سيول، إن القطط تسببت في ما مجموعه 107 حرائق منزلية بين يناير/ كانون الثاني لعام 2019 ونوفمبر/ تشرين الثاني لهذا العام.
ويعتقد أن القطط أشعلت الحرائق من خلال تشغيل المواقد الكهربائية، حيث يتسنى لها ذلك عن طريق القفز على الأزرار الحساسة للمس، وبمجرد ارتفاع درجة حرارتها، يمكن أن تشتعل النيران في الأجهزة.
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وأضاف البيان أن أربعة أشخاص أصيبوا في الحرائق، وأن أكثر من نصفها هذه الحوادث بدأ بعد وقت قليل من مغادرة أصحاب الحيوانات الأليفة منازلهم.
من جانبه قال تشونغ جيو تشول، المسؤول بالإدارة: "الحرائق المتعلقة بالقطط مستمرة في الحدوث خلال الفترة الأخيرة. ننصح الأسر التي لديها حيوانات أليفة بإيلاء مزيد من الاهتمام لأن الحريق يمكن أن ينتشر على نطاق واسع عندما لا يكون أحد في المنزل".
كما نصحت الإدارة أصحاب القطط بإزالة الأشياء القابلة للاشتعال، مثل المناشف الورقية، بعيدا عن الموقد، واقترحت استخدام موقد كهربائي بخاصية القفل التلقائي لمنع مخاطر نشوب حرائق.
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