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https://arabic.sputniknews.com/20220101/الأولى-منذ-أزمة-قرداحي-وزير-خارجية-الكويت-يزور-لبنان-هذا-الشهر-1054839633.html
الأولى منذ أزمة قرداحي.. وزير خارجية الكويت يزور لبنان هذا الشهر
الأولى منذ أزمة قرداحي.. وزير خارجية الكويت يزور لبنان هذا الشهر
أفاد مصدر رسمي لبناني مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر المحمد الصباح سيزور لبنان هذا الشهر. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T23:32+0000
2022-01-01T23:35+0000
أخبار لبنان
أخبار الكويت اليوم
جورج قرداحي
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ويعتبر هذا التطور هو الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة الخليجية - اللبنانية نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب تصريحات سابقة، لوزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي، أدلى بها قبل تسلمه الحقيبة الوزارية، انتقد فيها التدخل السعودي في حرب اليمن.القاهرة - سبوتنيك. وأشار المصدر إلى أن الوزير الكويتي الذي أعيد تكليفه بمهام وزارة الخارجية الكويتية في الحكومة الجديدة التي نالت ثقة البرلمان خلال الأسبوع المنصرم، أجرى اتصالين بكل من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، قدم خلالهما التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، وجرى الاتفاق على أن يزور الصباح العاصمة اللبنانية الشهر الجاري.هذا وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان وبعض دول الخليج، بعد نشر مقابلة متلفزة، جرى تسجيلها مع وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".وما فاقم الأزمة أكثر، رفض الوزير السابق الاعتذار عن تصريحاته، التي أثارت عاصفة من الانتقادات في دول الخليج العربية.وأعلنت السعودية في خضم الأزمة استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن قرداحي استقالته من منصبه، ليمهد الطريق لإعادة العلاقات لطبيعتها، وهو ما بدأ خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية الشهر الماضي واجتماعه بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وما رافق ذلك من اتصال ثلاثي بين ماكرون وابن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث وعد الجانب السعودي بـ"فتح صفحة جديدة مع لبنان".
https://arabic.sputniknews.com/20211209/وزير-الخارجية-السعودي-لا-يوجد-أزمة-بيننا-وبين-لبنان-1053752426.html
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أخبار لبنان, أخبار الكويت اليوم, جورج قرداحي

الأولى منذ أزمة قرداحي.. وزير خارجية الكويت يزور لبنان هذا الشهر

23:32 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 23:35 GMT 01.01.2022)
© AP Photo / MUHAMMAD HAMEDالشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت
الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AP Photo / MUHAMMAD HAMED
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أفاد مصدر رسمي لبناني مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر المحمد الصباح سيزور لبنان هذا الشهر.
ويعتبر هذا التطور هو الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة الخليجية - اللبنانية نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب تصريحات سابقة، لوزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي، أدلى بها قبل تسلمه الحقيبة الوزارية، انتقد فيها التدخل السعودي في حرب اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأشار المصدر إلى أن الوزير الكويتي الذي أعيد تكليفه بمهام وزارة الخارجية الكويتية في الحكومة الجديدة التي نالت ثقة البرلمان خلال الأسبوع المنصرم، أجرى اتصالين بكل من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، قدم خلالهما التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، وجرى الاتفاق على أن يزور الصباح العاصمة اللبنانية الشهر الجاري.
وتزامن اتصال وزير الخارجية الكويتي مع اتصال آخر أجراه أيضا وزير الداخلية الكويتي أحمد منصور الأحمد الصباح بنظيره اللبناني بسام مولوي، شكر فيه الحكومة اللبنانية على نجاح أجهزتها الأمنية والجمركية في الكشف عن شحنة برتقال كانت تحتوي على كميات كبيرة من "الكبتاغون" المخدر في طريقها إلى دولة الكويت عبر مرفأ بيروت، بعد تنسيق أمني بين الجانبين.
هذا وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان وبعض دول الخليج، بعد نشر مقابلة متلفزة، جرى تسجيلها مع وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".
وما فاقم الأزمة أكثر، رفض الوزير السابق الاعتذار عن تصريحاته، التي أثارت عاصفة من الانتقادات في دول الخليج العربية.
وأعلنت السعودية في خضم الأزمة استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.
وزر الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
وزير الخارجية السعودي: لا يوجد أزمة بيننا وبين لبنان
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وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن قرداحي استقالته من منصبه، ليمهد الطريق لإعادة العلاقات لطبيعتها، وهو ما بدأ خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية الشهر الماضي واجتماعه بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وما رافق ذلك من اتصال ثلاثي بين ماكرون وابن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث وعد الجانب السعودي بـ"فتح صفحة جديدة مع لبنان".
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