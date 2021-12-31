https://arabic.sputniknews.com/20211231/يورغن-كلوب-يعلن-إصابة-3-من-نجوم-ليفربول-بفيروس-كورونا-1054802029.html

يورغن كلوب يعلن إصابة 3 من نجوم ليفربول بفيروس كورونا

يورغن كلوب يعلن إصابة 3 من نجوم ليفربول بفيروس كورونا

رجح الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، قيام مباراة فريقه الحاسمة ضد تشيلسي، في موعدها يوم الأحد، رغم اكتشاف ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في معسكره. 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T16:04+0000

2021-12-31T16:04+0000

2021-12-31T16:04+0000

رياضة

أخبار الدوري الإنجليزي

فيروس كورونا

أوميكرون

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104390/75/1043907546_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_6d9ff6ad8d70b831d2d31b5ba75f4e2b.jpg

ورفض كلوب الكشف عن أسماء اللاعبين المصابين، خلال حديثه اليوم الجمعة، حيث لا يزالون ينتظرون نتائج الاختبارات، لكن المهاجم روبرتو فيرمينو والحارس أليسون بيكر تغيبا عن الجلسة التدريبية اليومية، بحسب "فرانس برس".ينظر الفريقان إلى المباراة في ستامفورد بريدج على أنها مباراة لا بد من الفوز بها حيث يسعيان لملاحقة حامل اللقب مانشستر سيتي، الذي يتفوق بفارق ثماني نقاط في الصدارة.وقال كلوب في مؤتمره الصحفي: "لدينا ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كوفيد في الفريق وعدد قليل آخر في الجهاز الفني، لذا فالأمر ليس رائعا في الوقت الحالي".وأضاف: "لست قادرا على تحديد من هم لأنه يتعين علينا القيام بالعملية بأكملها، والحصول على اختبار 'تفاعل البوليمراز المتسلسل- بي سي آر' مناسب، لكنك سترى بعد غد على ورقة الفريق، سيكون من الواضح تماما من هو المتأثر أو مصاب".وتابع: "أصيب بالمرض 15 إلى 20 لاعبا، وبالنسبة لنا يحدث كل يوم شيء آخر في كثير من الأحيان. إنها مثل اليانصيب في الصباح ننتظر النتيجة، وفي هذه اللحظة لن نطلب تأجيلا لكننا لا نعرف كيف سيبدو الأمر خلال ساعات قليلة."

https://arabic.sputniknews.com/20211226/الأعلى-أجرا-في-البريميرليغ-ليفربول-يجهز-عرضا-خرافيا-لصلاح-يفوق-راتب-رونالدو-1054562926.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, فيروس كورونا, أوميكرون