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https://arabic.sputniknews.com/20211228/مصر-متحور-أوميكرون-سيسود-العالم-وهذا-ما-يجب-فعله-لمواجهته-1054713918.html
مصر: متحور "أوميكرون" سيسود العالم وهذا ما يجب فعله لمواجهته
مصر: متحور "أوميكرون" سيسود العالم وهذا ما يجب فعله لمواجهته
حذرت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، من أن متحور فيروس كورونا المكتشف حديثا "أوميكرون"، سيصبح السلالة السائدة حول العالم خلال أسابيع. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T17:50+0000
2021-12-28T17:50+0000
2021-12-28T17:50+0000
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وقال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، في منشور عبر "فيسبوك"، إن الأدلة المتوافرة حول المتحور تشير إلى أنه سيكون سائدا حول العالم في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.ونصح عبد الغفار المواطنين غير المطعمين بالحصول على لقاح "كوفيد 19"، موجها أولئك الذين مر على تطعيمهم 6 أشهر أو أكثر بالحصول على الجرعة التنشيطية.كما شدد المتحدث على ضرورة اتباع القواعد الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة وداخل المباني المغلقة.وناشد أيضا بالحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطهير اليدين باستمرار، مختتما بالقول إنه من الأفضل إجراء الاختبار التشخيصي السريع لفيروس كورونا قبل التواجد في أماكن التجمعات.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/أمريكا-تخفض-مدة-الحجر-الصحي-إلى-النصف-وتتوقع-تفاقم-الإصابات-بـأوميكرون-1054712208.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن, فيروس كورونا, أوميكرون, مصر
مصر: متحور "أوميكرون" سيسود العالم وهذا ما يجب فعله لمواجهته
حذرت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، من أن متحور فيروس كورونا المكتشف حديثا "أوميكرون"، سيصبح السلالة السائدة حول العالم خلال أسابيع.
وقال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، في منشور عبر "فيسبوك"، إن الأدلة المتوافرة حول
المتحور
تشير إلى أنه سيكون سائدا حول العالم في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
ونصح عبد الغفار المواطنين
غير المطعمين
بالحصول على لقاح "كوفيد 19"، موجها أولئك الذين مر على تطعيمهم 6 أشهر أو أكثر بالحصول على الجرعة التنشيطية.
كما شدد المتحدث على ضرورة اتباع القواعد الاحترازية، مثل
ارتداء الكمامات
في الأماكن المزدحمة وداخل المباني المغلقة.
وناشد أيضا بالحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطهير اليدين باستمرار، مختتما بالقول إنه من الأفضل إجراء الاختبار التشخيصي السريع لفيروس كورونا قبل التواجد في أماكن التجمعات.