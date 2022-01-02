الأرصاد المصرية تكشف موعد تحسن الطقس

جاء ذلك على لسان إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المصري، اليوم الأحد.وقالت شاكر، إن موجة الطقس السيء، التي بدأت منذ الخميس الماضي، لا تزال مستمرة على مناطق في جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، مشيرة إلى أنها تسببت في حدوث سيول وإغلاق بعض الطرق ومنها طريق الغردقة وطريق رأس غارب.وأكدت أن فرص سقوط الأمطار أصبحت أقل لكنها مستمرة حتى يوم غد الاثنين خاصة في المناطق الساحلية الشمالية، مشيرة إلى أن غدا سيشهد تكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر.ولفتت إلى أن الشبورة تمتد من 5 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ8 صباحا.وقالت خبيرة الأرصاد الجوية المصرية، إنه من المتوقع أن تبدأ حالة الاستقرار وتنعدم فرص سقوط الأمطار بداية من يوم الثلاثاء.
كشف خبراء الأرصاد في مصر أن ذروة التقلبات الجوية كانت يوم الجمعة الماضي، مؤكدا أن القاهرة والسواحل الشمالية كانت الأكثر تأثرا بموجة الطقس السيء.
جاء ذلك على لسان إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المصري، اليوم الأحد.
وقالت شاكر، إن موجة الطقس السيء، التي بدأت منذ الخميس الماضي، لا تزال مستمرة على مناطق في جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، مشيرة إلى أنها تسببت في حدوث سيول وإغلاق بعض الطرق ومنها طريق الغردقة وطريق رأس غارب.