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التحالف العربي يعلن قصف 4 مخازن للطائرات المسيّرة في صنعاء
التحالف العربي يعلن قصف 4 مخازن للطائرات المسيّرة في صنعاء
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، أنه دمر 4 مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بغارتين جويتين على موقع عسكري لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T07:13+0000
2022-01-02T07:17+0000
اليمن
التحالف العربي
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القاهرة - سبوتنيك. قال مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" إن طيران التحالف شن غارتين على معسكر لواء النقل في منطقة عَصِر على المدخل الغربي للعاصمة صنعاء".في السياق، أعلن التحالف العربي، "تدمير 4 مخازن للطائرات المُسيّرة ومنصات الإطلاق في معسكر لواء النقل العسكري"، مضيفا أنه "اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".وقال إن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".تأتي العملية غداة إعلان التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 طائرات مُسيرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أنه "رصد مصادر تهديد الطائرات المُسيرة من داخل العاصمة صنعاء"، مشيرا إلى أنه "يجري مراقبة استخباراتية وتحضيرا عملياتيا لضربات جوية، استجابة للتهديد".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/اليمن-طيران-التحالف-يستهدف-تجمعات-الحوثيين-شمال-غربي-شبوة-1054827829.html
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اليمن, التحالف العربي

التحالف العربي يعلن قصف 4 مخازن للطائرات المسيّرة في صنعاء

07:13 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 07:17 GMT 02.01.2022)
© AP Photo / Muhammed Muheisenأنصار الحكومة اليمنية وراء دخان يتصاعد من سيارة مشتعلة تابعة لهم، التي أضرم فيها النار متظاهرون مناهضون للحكومة خلال اشتباكات في صنعاء، اليمن 22 فبراير 2011.
أنصار الحكومة اليمنية وراء دخان يتصاعد من سيارة مشتعلة تابعة لهم، التي أضرم فيها النار متظاهرون مناهضون للحكومة خلال اشتباكات في صنعاء، اليمن 22 فبراير 2011. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© AP Photo / Muhammed Muheisen
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، أنه دمر 4 مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بغارتين جويتين على موقع عسكري لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في العاصمة اليمنية صنعاء.
القاهرة - سبوتنيك. قال مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" إن طيران التحالف شن غارتين على معسكر لواء النقل في منطقة عَصِر على المدخل الغربي للعاصمة صنعاء".
في السياق، أعلن التحالف العربي، "تدمير 4 مخازن للطائرات المُسيّرة ومنصات الإطلاق في معسكر لواء النقل العسكري"، مضيفا أنه "اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
اليمن... طيران التحالف يستهدف تجمعات "الحوثيين" شمال غربي شبوة
أمس, 15:48 GMT
وقال إن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
تأتي العملية غداة إعلان التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 طائرات مُسيرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أنه "رصد مصادر تهديد الطائرات المُسيرة من داخل العاصمة صنعاء"، مشيرا إلى أنه "يجري مراقبة استخباراتية وتحضيرا عملياتيا لضربات جوية، استجابة للتهديد".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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