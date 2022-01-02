التحالف العربي يعلن قصف 4 مخازن للطائرات المسيّرة في صنعاء

القاهرة - سبوتنيك. قال مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" إن طيران التحالف شن غارتين على معسكر لواء النقل في منطقة عَصِر على المدخل الغربي للعاصمة صنعاء".في السياق، أعلن التحالف العربي، "تدمير 4 مخازن للطائرات المُسيّرة ومنصات الإطلاق في معسكر لواء النقل العسكري"، مضيفا أنه "اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".وقال إن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".تأتي العملية غداة إعلان التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 طائرات مُسيرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أنه "رصد مصادر تهديد الطائرات المُسيرة من داخل العاصمة صنعاء"، مشيرا إلى أنه "يجري مراقبة استخباراتية وتحضيرا عملياتيا لضربات جوية، استجابة للتهديد".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
وقال إن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
تأتي العملية غداة إعلان التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 طائرات مُسيرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أنه "رصد مصادر تهديد الطائرات المُسيرة من داخل العاصمة صنعاء"، مشيرا إلى أنه "يجري مراقبة استخباراتية وتحضيرا عملياتيا لضربات جوية، استجابة للتهديد".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.