https://arabic.sputniknews.com/20220102/خبراء-يحذرون-من-تناول-مكمل-غذائي-يسبب-سرطان-الرئة-1054869227.html

خبراء يحذرون من تناول مكمل غذائي يسبب سرطان الرئة

خبراء يحذرون من تناول مكمل غذائي يسبب سرطان الرئة

يتردد العديد من خبراء الصحة في التوصية بتناول بعض الفيتامينات أو المكملات الغذائية استنادًا إلى الأدلة العلمية الحديثة. 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T17:53+0000

2022-01-02T17:53+0000

2022-01-02T17:53+0000

علوم

صحة

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وحذر فريق عمل وطني أمريكي من تناول أحد المكملات الغذائية لأنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية القاتلة حسب ما نشره موقع "إيت ذيس" اليوم الأحد.تجنب هذا المكملونشرت فرقة العمل الوقائية الأمريكية (USPTF) في مايو/ أيار من عام 2021، مسودة بيان على موقعها الإلكتروني قائلة إنها "أوصت رسميًا بعدم تناول مكملات "بيتا كاروتين".وقال أعضاء فريق البحث إن "الدراسات تشير إلى أن مكملات بيتا كاروتين قد تزيد من فرص الإصابة بسرطان الرئة لدى الأشخاص المعرضين بالفعل لخطر أكبر(كالمدخنين)".كما وجدت خمس دراسات "زيادة ملحوظة إحصائيًا في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية" لدى الأشخاص الذين تناولوا مكملات بيتا كاروتين بعد 4 إلى 12 عامًا من متابعتهم.بيتا كاروتين يمكن أن يكون ضارًاوقال جون وونغ، العضو المنتدب في مركز "تافتس" الطبي الأمريكي في بوسطن، في بيان: "تشير الأدلة إلى عدم وجود فائدة من تناول "فيتامين-E"، ويمكن أن يكون البيتا كاروتين ضارًا، لأنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، وخصوصا لأولئك الذين يدخنون، كما يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب، أو السكتة دماغية".ما هو بيتا كاروتين؟بيتا كاروتين هو "كاروتينويد"، أو بعبارة أخرى مادة كيميائية نباتية طبيعية، وهي واحدة من العديد من الأصباغ الحمراء والبرتقالية والأرجوانية الموجودة في الفواكه والخضروات.ويوجد بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الجزر والبروكلي والسبانخ والبطاطا الحلوة والمشمش.وتعتبر الفواكه والخضروات ممتازة لصحتك، وهناك أدلة قوية تشير إلى أن تناولها يوميًا يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، على سبيل المثال لا الحصر.لكن عزل بعض المواد الكيميائية من الفواكه والخضروات في شكل مكمل قصة مختلفة، ويمكن أن تحتوي بعض مكملات بيتا كاروتين التجارية على جرعات مضاعفة من المادة، والتي تفوق مما يوصي الخبراء بالحصول عليه من نظام غذائي صحي.وينصح الخبراء باتباع نظام غذائي متنوع مع الكثير من الفواكه والخضروات والأطعمة الكاملة المغذية الأخرى.وقال لاري أبيل، مدير مركز جونز هوبكنز ويلش للوقاية والأوبئة والبحوث السريرية: "الحبوب لا تحسن بالضرورة الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة".وأضاف: "توصيات التغذية الأخرى لها أدلة أقوى بكثير على الفوائد، كاتباع نظام غذائي صحي، والحفاظ على وزن صحي، وتقليل كمية الدهون المشبعة والدهون المتحولة والصوديوم والسكر الذي تتناوله".

https://arabic.sputniknews.com/20220102/شركة-سويدية-تطرح-سيارة-طائرة-في-الأسواق-تحلق-على-ارتفاع-شاهقفيديو-1054849913.html

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