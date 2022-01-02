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كيروش يكشف سبب استبعاد حامد و"أفشة" من قائمة مصر في كأس الأمم الأفريقية... فيديو
كيروش يكشف سبب استبعاد حامد و"أفشة" من قائمة مصر في كأس الأمم الأفريقية... فيديو
رفض البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، الرد على أسباب استبعاده الثنائي طارق حامد، نجم الزمالك، ومحمد مجدي "أفشة"، نجم... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T11:38+0000
2022-01-02T11:38+0000
مجتمع
كأس الأمم الأفريقية
كارلوس كيروش
مصر
منتخب مصر الوطني
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وأجرى كيروش لقاء صحفيا، ظهر اليوم الأحد، رفض خلاله التعليق على عدم ضم حامد وأفشة، مؤكدا أنه مدرب لديه خبرة 40 عاما في مجال التدريب، وهو لا يتحدث عن لاعبين بعينهم، بل عن الفريق بالكامل، وإيجاد أفضل الحلول وهذا دور المدرب.وذكر المدير الفني لـ"الفراعنة" أن في مصر آلاف اللاعبين، وأن الجميع يتحدث عن اسمين فقط، هما حامد وأفشة، ويتركون كل اللاعبين الذين تم استدعاؤهم، وبأن هناك أكثر من لاعب تمنى وجودهم، مثل أحمد ياسين، لكنه محكوم بالقائمة فقط.وأوضح كارلوس كيروش أنه يتابع جميع المباريات المحلية ومستوى اللاعبين، ويحلل مستواهم ويدرس جميع التفاصيل الخاصة بهم، بدنيا وفنيا، وبأنه اختيار 40 لاعبا لخوض بطولة أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون، مشيرا إلى أنه يسعى لاختيار لاعبين يقومون ببناء فريق قوي ومتماسك، ولديه عقلية قوية.للمزيد: رضا عبد العال يهاجم كيروش ويطرح بديلا للمدرب الفني لمنتخب مصريذكر أن المنتخب المصري يدخل، اليوم الأحد، معسكرا تدريبيا مغلق قبل خوض البطولة التي ستقام في الفترة من 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، وحتى 6 فبراير/ شباط المقبل.يشار إلى أن منتخب مصر سيطير إلى مدينة جاروا الكاميرونية، يوم الجمعة المقبل، لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية.
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مجتمع, كأس الأمم الأفريقية, كارلوس كيروش, مصر, منتخب مصر الوطني

كيروش يكشف سبب استبعاد حامد و"أفشة" من قائمة مصر في كأس الأمم الأفريقية... فيديو

11:38 GMT 02.01.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARIلاعب نادي الزمالك المصري، طارق حامد
لاعب نادي الزمالك المصري، طارق حامد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
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رفض البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، الرد على أسباب استبعاده الثنائي طارق حامد، نجم الزمالك، ومحمد مجدي "أفشة"، نجم الأهلي، من قائمة المنتخب التي تخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وأجرى كيروش لقاء صحفيا، ظهر اليوم الأحد، رفض خلاله التعليق على عدم ضم حامد وأفشة، مؤكدا أنه مدرب لديه خبرة 40 عاما في مجال التدريب، وهو لا يتحدث عن لاعبين بعينهم، بل عن الفريق بالكامل، وإيجاد أفضل الحلول وهذا دور المدرب.
وذكر المدير الفني لـ"الفراعنة" أن في مصر آلاف اللاعبين، وأن الجميع يتحدث عن اسمين فقط، هما حامد وأفشة، ويتركون كل اللاعبين الذين تم استدعاؤهم، وبأن هناك أكثر من لاعب تمنى وجودهم، مثل أحمد ياسين، لكنه محكوم بالقائمة فقط.
وأوضح كارلوس كيروش أنه يتابع جميع المباريات المحلية ومستوى اللاعبين، ويحلل مستواهم ويدرس جميع التفاصيل الخاصة بهم، بدنيا وفنيا، وبأنه اختيار 40 لاعبا لخوض بطولة أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون، مشيرا إلى أنه يسعى لاختيار لاعبين يقومون ببناء فريق قوي ومتماسك، ولديه عقلية قوية.
للمزيد: رضا عبد العال يهاجم كيروش ويطرح بديلا للمدرب الفني لمنتخب مصر
يذكر أن المنتخب المصري يدخل، اليوم الأحد، معسكرا تدريبيا مغلق قبل خوض البطولة التي ستقام في الفترة من 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، وحتى 6 فبراير/ شباط المقبل.
يشار إلى أن منتخب مصر سيطير إلى مدينة جاروا الكاميرونية، يوم الجمعة المقبل، لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية.
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