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وكالة: حالات كورونا اليومية في السعودية تقفز إلى 1000 لأول مرة منذ أغسطس
وكالة: حالات كورونا اليومية في السعودية تقفز إلى 1000 لأول مرة منذ أغسطس
قفز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 1000 حالة لأول مرة منذ أغسطس/ آب، بينما تجاوزت الإصابات اليومية في الإمارات... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T12:09+0000
2022-01-02T18:46+0000
أخبار السعودية اليوم
أوميكرون
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وحسب رويترز فبالرغم من ان السلطات في دولتي الخليج العربيتين لم تفصل الحالات حسب متغير فيروس كورونا الجديد، أكد كلا البلدين أول حالة معروفة لهما لمتغير أوميكرون في أوائل ديسمبر.وسجلت المملكة العربية السعودية، أكبر دولة خليجية والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 30 مليون نسمة، يوم الأحد 1024 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة وانخفضت الحالات اليومية إلى أقل من 100 في سبتمبر.وارتفعت الإصابات اليومية في الإمارات إلى أكثر من 2000 في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ، بعد أن انخفضت إلى ما دون 100 في أكتوبر/ تشرين الأول.ولا تزال أحدث أرقام كورونا اليومية أقل من الذروة التي وصلت إلى ما يقرب من 4000 في الإمارات في يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما تدفق الزوار إلى البلاد، وسجلت أكثر من 4700 في المملكة العربية السعودية في يونيو 2020، وفقًا لبيانات رويترز.
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أخبار السعودية اليوم, أوميكرون

وكالة: حالات كورونا اليومية في السعودية تقفز إلى 1000 لأول مرة منذ أغسطس

12:09 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 18:46 GMT 02.01.2022)
© AP Photo / Amr Nabilمدينة جدة، السعودية يونيو 2020
مدينة جدة، السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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قفز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 1000 حالة لأول مرة منذ أغسطس/ آب، بينما تجاوزت الإصابات اليومية في الإمارات العربية المتحدة مستوى 2500.
وحسب رويترز فبالرغم من ان السلطات في دولتي الخليج العربيتين لم تفصل الحالات حسب متغير فيروس كورونا الجديد، أكد كلا البلدين أول حالة معروفة لهما لمتغير أوميكرون في أوائل ديسمبر.
آخر التحضيرات قبل بدء مراسم الحج، الاجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات السعودية، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، 28 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
السعودية.. ارتفاع الحالات الحرجة لمرضى كورونا
23 ديسمبر 2021, 14:35 GMT
وسجلت المملكة العربية السعودية، أكبر دولة خليجية والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 30 مليون نسمة، يوم الأحد 1024 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة وانخفضت الحالات اليومية إلى أقل من 100 في سبتمبر.

وفي السياق نفسه أعلنت الإمارات العربية المتحدة 2600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات.

وارتفعت الإصابات اليومية في الإمارات إلى أكثر من 2000 في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ، بعد أن انخفضت إلى ما دون 100 في أكتوبر/ تشرين الأول.
وأكدت أنها ستمنع المواطنين غير الملقحين من السفر إلى الخارج اعتبارًا من 10 يناير وأن المواطنين الذين تم تطعيمهم بالكامل سيحتاجون أيضًا إلى جرعة معززة ليكونوا مؤهلين للسفر.
ولا تزال أحدث أرقام كورونا اليومية أقل من الذروة التي وصلت إلى ما يقرب من 4000 في الإمارات في يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما تدفق الزوار إلى البلاد، وسجلت أكثر من 4700 في المملكة العربية السعودية في يونيو 2020، وفقًا لبيانات رويترز.
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