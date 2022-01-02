وكالة: حالات كورونا اليومية في السعودية تقفز إلى 1000 لأول مرة منذ أغسطس

وحسب رويترز فبالرغم من ان السلطات في دولتي الخليج العربيتين لم تفصل الحالات حسب متغير فيروس كورونا الجديد، أكد كلا البلدين أول حالة معروفة لهما لمتغير أوميكرون في أوائل ديسمبر.وسجلت المملكة العربية السعودية، أكبر دولة خليجية والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 30 مليون نسمة، يوم الأحد 1024 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة وانخفضت الحالات اليومية إلى أقل من 100 في سبتمبر.وارتفعت الإصابات اليومية في الإمارات إلى أكثر من 2000 في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ، بعد أن انخفضت إلى ما دون 100 في أكتوبر/ تشرين الأول.ولا تزال أحدث أرقام كورونا اليومية أقل من الذروة التي وصلت إلى ما يقرب من 4000 في الإمارات في يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما تدفق الزوار إلى البلاد، وسجلت أكثر من 4700 في المملكة العربية السعودية في يونيو 2020، وفقًا لبيانات رويترز.
وسجلت المملكة العربية السعودية، أكبر دولة خليجية والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 30 مليون نسمة، يوم الأحد 1024 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة وانخفضت الحالات اليومية إلى أقل من 100 في سبتمبر.
وفي السياق نفسه أعلنت الإمارات العربية المتحدة 2600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات.
وارتفعت الإصابات اليومية في الإمارات إلى أكثر من 2000 في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ، بعد أن انخفضت إلى ما دون 100 في أكتوبر/ تشرين الأول.
وأكدت أنها ستمنع المواطنين غير الملقحين من السفر إلى الخارج اعتبارًا من 10 يناير وأن المواطنين الذين تم تطعيمهم بالكامل سيحتاجون أيضًا إلى جرعة معززة ليكونوا مؤهلين للسفر.
ولا تزال أحدث أرقام كورونا اليومية أقل من الذروة التي وصلت إلى ما يقرب من 4000 في الإمارات في يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما تدفق الزوار إلى البلاد، وسجلت أكثر من 4700 في المملكة العربية السعودية في يونيو 2020، وفقًا لبيانات رويترز.