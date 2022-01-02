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https://arabic.sputniknews.com/20220102/مدرب-المنتخب-المصري-لا-يوجد-بند-في-عقدي-للفوز-بكأس-الأمم-الأفريقية-1054862082.html
مدرب المنتخب المصري: لا يوجد بند في عقدي للفوز بكأس الأمم الأفريقية
مدرب المنتخب المصري: لا يوجد بند في عقدي للفوز بكأس الأمم الأفريقية
أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، أنه لا يوجد بند في عقده ينص على ضرورة الفوز بكأس الأمم الأفريقية. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T15:06+0000
2022-01-02T15:07+0000
رياضة
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وقال كيروش في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "هدفي الرئيس هو التأهل لكأس العالم، لا يوجد بند في عقدي عن الفوز بكأس الأمم الأفريقية، لكن هذا لا يمنع أننا سننافس بكل قوة على هذه البطولة".وأضاف "أثق في جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركة في البطولة، نريد بناء منتخب قوي قبل المواجهة الحاسمة في مارس والمؤهلة لكأس العالم في قطر، أنا متأكد من أنكم ستكونون فخورين بجميع اللاعبين المختارين".وعن تواجد محمود حسن تريزيغيه مهاجم أستون فيلا في قائمة منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية قال كيروش "انضمام تريزيغيه جاء نتيجة لخبرته الكبيرة وهو لاعب مميز للغاية ولم أحدد حتى الآن مركزه الذي سيلعب فيه، سيتضح ذلك من خلال التدريبات في الأيام المقبلة".وأوضح "الاختيارات مهمة المدرب، ندرس كل التفاصيل والإحصائيات ونحللها من جميع النواحي سواء كان فنيا أو نفسيا، لدينا جميع المعلومات حول الخصوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية وأثق في جميع الاختيارات القادرة على المنافسة".هذا ورفض البرتغالي كارلوس كيروش، الرد على أسباب استبعاده الثنائي طارق حامد، نجم الزمالك، ومحمد مجدي "أفشة"، نجم الأهلي، من قائمة المنتخب التي تخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدا أنه مدرب لديه خبرة 40 عاما في مجال التدريب، وهو لا يتحدث عن لاعبين بعينهم، بل عن الفريق بالكامل، وإيجاد أفضل الحلول وهذا دور المدرب.يذكر أن المنتخب المصري يدخل، اليوم الأحد، معسكرا تدريبيا مغلق قبل خوض البطولة التي ستقام في الفترة من 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، وحتى 6 فبراير/ شباط المقبل.يشار إلى أن منتخب مصر سيطير إلى مدينة جاروا الكاميرونية، يوم الجمعة المقبل، لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية.
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رياضة

مدرب المنتخب المصري: لا يوجد بند في عقدي للفوز بكأس الأمم الأفريقية

15:06 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 15:07 GMT 02.01.2022)
© AP Photo / Victor R. Caivanoكارلوس كيروش
كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© AP Photo / Victor R. Caivano
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أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، أنه لا يوجد بند في عقده ينص على ضرورة الفوز بكأس الأمم الأفريقية.
وقال كيروش في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "هدفي الرئيس هو التأهل لكأس العالم، لا يوجد بند في عقدي عن الفوز بكأس الأمم الأفريقية، لكن هذا لا يمنع أننا سننافس بكل قوة على هذه البطولة".
وأضاف "أثق في جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركة في البطولة، نريد بناء منتخب قوي قبل المواجهة الحاسمة في مارس والمؤهلة لكأس العالم في قطر، أنا متأكد من أنكم ستكونون فخورين بجميع اللاعبين المختارين".
وعن تواجد محمود حسن تريزيغيه مهاجم أستون فيلا في قائمة منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية قال كيروش "انضمام تريزيغيه جاء نتيجة لخبرته الكبيرة وهو لاعب مميز للغاية ولم أحدد حتى الآن مركزه الذي سيلعب فيه، سيتضح ذلك من خلال التدريبات في الأيام المقبلة".
وأوضح "الاختيارات مهمة المدرب، ندرس كل التفاصيل والإحصائيات ونحللها من جميع النواحي سواء كان فنيا أو نفسيا، لدينا جميع المعلومات حول الخصوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية وأثق في جميع الاختيارات القادرة على المنافسة".
هذا ورفض البرتغالي كارلوس كيروش، الرد على أسباب استبعاده الثنائي طارق حامد، نجم الزمالك، ومحمد مجدي "أفشة"، نجم الأهلي، من قائمة المنتخب التي تخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدا أنه مدرب لديه خبرة 40 عاما في مجال التدريب، وهو لا يتحدث عن لاعبين بعينهم، بل عن الفريق بالكامل، وإيجاد أفضل الحلول وهذا دور المدرب.
لاعب نادي الزمالك المصري، طارق حامد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
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11:38 GMT
يذكر أن المنتخب المصري يدخل، اليوم الأحد، معسكرا تدريبيا مغلق قبل خوض البطولة التي ستقام في الفترة من 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، وحتى 6 فبراير/ شباط المقبل.
يشار إلى أن منتخب مصر سيطير إلى مدينة جاروا الكاميرونية، يوم الجمعة المقبل، لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية.
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