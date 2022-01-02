تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220102/مسؤول-إسرائيلي-تزايد-إصابات-أوميكرون-قد-يؤدي-لمناعة-القطيع-1054847058.html
مسؤول إسرائيلي: تزايد إصابات أوميكرون قد يؤدي لمناعة القطيع
مسؤول إسرائيلي: تزايد إصابات أوميكرون قد يؤدي لمناعة القطيع
قال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان آش، اليوم الأحد، إن زيادة الإصابات بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" قد تؤدي إلى وصول إسرائيل إلى مناعة القطيع. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T10:05+0000
2022-01-02T10:08+0000
إسرائيل
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1047453327_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_16838bcc3d95165b663be20ac441a43b.jpg
وذكر كبير مسؤولي الصحة في إسرائيل أن استمرار ارتفاع الإصابات اليومية قد يؤدي إلى حصانة القطيع، بحسب "رويترز".وقال آش لراديو 103 اف ام، إن الوصول إلى مناعة القطيع قد يتطلب وصول الإصابات لأعداد مرتفعة للغاية.وأضاف: "هذا ممكن لكننا لا نريد الوصول إليه عن طريق العدوى، نريد أن يحدث نتيجة تطعيم الكثير من الناس".وتسبب متحور أوميكرون شديد العدوى في زيادة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم.وتشير البيانات إلى أن معدل الإصابات في جميع أنحاء العالم وصل مستوى قياسيا، حيث تم تسجيل ما يزيد قليلا عن مليون إصابة يوميا بين 24 و 30 ديسمبر كانون الأول. لكن عدد الوفيات لم يرتفع مما يثير آمالا بأن السلالة الجديدة أقل فتكا.ونجحت السلطات الإسرائيلية حتى أواخر ديسمبر/ كانون الأول في التصدي لمتحور أوميكرون إلى حد ما ولكن مع تصاعد وتيرة معدلات الإصابة الآن من المتوقع أن تصل الإصابات اليومية إلى مستويات قياسية في الأسابيع الثلاثة المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/-المقاومة-الفلسطينية-تستهدف-الطائرات-الإسرائيلية-بصواريخ-سام-7-1054843009.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1047453327_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0e52b3f7065397170551421a33bd376f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أوميكرون

مسؤول إسرائيلي: تزايد إصابات أوميكرون قد يؤدي لمناعة القطيع

10:05 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 10:08 GMT 02.01.2022)
© AFP 2021 / JACK GUEZجناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد "كورونا" في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020
جناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد كورونا في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
قال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان آش، اليوم الأحد، إن زيادة الإصابات بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" قد تؤدي إلى وصول إسرائيل إلى مناعة القطيع.
وذكر كبير مسؤولي الصحة في إسرائيل أن استمرار ارتفاع الإصابات اليومية قد يؤدي إلى حصانة القطيع، بحسب "رويترز".
صاروخ سام 5 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
المقاومة الفلسطينية تستهدف الطائرات الإسرائيلية بصواريخ "سام 7"
07:37 GMT
وقال آش لراديو 103 اف ام، إن الوصول إلى مناعة القطيع قد يتطلب وصول الإصابات لأعداد مرتفعة للغاية.
وأضاف: "هذا ممكن لكننا لا نريد الوصول إليه عن طريق العدوى، نريد أن يحدث نتيجة تطعيم الكثير من الناس".
وتسبب متحور أوميكرون شديد العدوى في زيادة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم.
وتشير البيانات إلى أن معدل الإصابات في جميع أنحاء العالم وصل مستوى قياسيا، حيث تم تسجيل ما يزيد قليلا عن مليون إصابة يوميا بين 24 و 30 ديسمبر كانون الأول. لكن عدد الوفيات لم يرتفع مما يثير آمالا بأن السلالة الجديدة أقل فتكا.
ونجحت السلطات الإسرائيلية حتى أواخر ديسمبر/ كانون الأول في التصدي لمتحور أوميكرون إلى حد ما ولكن مع تصاعد وتيرة معدلات الإصابة الآن من المتوقع أن تصل الإصابات اليومية إلى مستويات قياسية في الأسابيع الثلاثة المقبلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:44 GMTمقتل 3 عناصر من الشرطة الصومالية وإصابة 3 آخرين إثر هجوم تبنته حركة "الشباب" الإرهابية
10:41 GMTإسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن ذخيرة سورية في هضبة الجولان تعود لحرب أكتوبر 1973... فيديو
10:35 GMTالموت يفجع كاظم الساهر مع بداية 2022
10:28 GMTهيئة السويس: عائدات القناة عام 2021 بلغت 6.3 مليار دولار
10:24 GMTإطلاق سراح نمر جاكوار في الأرجنتين لإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض
10:23 GMTموجها رسالة إلى حماس... نفتالي بينيت: من يوجه صواريخ على إسرائيل يتحمل المسؤولية
10:20 GMTمشروب غير متوقع لتخفيض ضغط الدم
10:18 GMTسرعة تحليق طائرات روسية بالقرب من فلوريدا تحير الجيش الأمريكي
10:14 GMTفيضانات شديدة تضرب 7 ولايات في ماليزيا وإجلاء الآلاف من الأسر
10:12 GMTطالبان توصي سائقي الحافلات بالتوقف عن السير لتأدية الصلاة
10:05 GMTمسؤول إسرائيلي: تزايد إصابات أوميكرون قد يؤدي لمناعة القطيع
09:57 GMTاستطلاع رأي يظهر تزايد عدد الأمريكيين المؤيدين للعنف المبرر ضد الحكومة
09:49 GMTبعد تفشي إنفلونزا الطيور... بلغاريا تعدم 39 ألف دجاجة
09:47 GMTسلاح الجو الهندي يخطط لاستكمال نشر أول فوج إس-400 في فبراير
09:34 GMTنائب أردني: مجلس النواب يفتتح جلسته اليوم باعتذار للشعب
09:32 GMTمنظمة: ملايين البريطانيين سيواجهون مشاكل مالية في الأشهر المقبلة
09:29 GMTروسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات ووفيات يومية بفيروس كورونا منذ سبتمبر الماضي
09:26 GMTبعد إعطائه لقائد الحرس الثوري... إيران تزيح الستار عن لقاح كورونا جديد
09:15 GMT تعطل خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية
09:03 GMTفرنسا ترفع سن توفير وسائل منع الحمل المجانية للنساء حتى 25 عاما