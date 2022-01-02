مسؤول إسرائيلي: تزايد إصابات أوميكرون قد يؤدي لمناعة القطيع

وذكر كبير مسؤولي الصحة في إسرائيل أن استمرار ارتفاع الإصابات اليومية قد يؤدي إلى حصانة القطيع، بحسب "رويترز".وقال آش لراديو 103 اف ام، إن الوصول إلى مناعة القطيع قد يتطلب وصول الإصابات لأعداد مرتفعة للغاية.وأضاف: "هذا ممكن لكننا لا نريد الوصول إليه عن طريق العدوى، نريد أن يحدث نتيجة تطعيم الكثير من الناس".وتسبب متحور أوميكرون شديد العدوى في زيادة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم.وتشير البيانات إلى أن معدل الإصابات في جميع أنحاء العالم وصل مستوى قياسيا، حيث تم تسجيل ما يزيد قليلا عن مليون إصابة يوميا بين 24 و 30 ديسمبر كانون الأول. لكن عدد الوفيات لم يرتفع مما يثير آمالا بأن السلالة الجديدة أقل فتكا.ونجحت السلطات الإسرائيلية حتى أواخر ديسمبر/ كانون الأول في التصدي لمتحور أوميكرون إلى حد ما ولكن مع تصاعد وتيرة معدلات الإصابة الآن من المتوقع أن تصل الإصابات اليومية إلى مستويات قياسية في الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وقال آش لراديو 103 اف ام، إن الوصول إلى مناعة القطيع قد يتطلب وصول الإصابات لأعداد مرتفعة للغاية.
وأضاف: "هذا ممكن لكننا لا نريد الوصول إليه عن طريق العدوى، نريد أن يحدث نتيجة تطعيم الكثير من الناس".
وتسبب متحور أوميكرون شديد العدوى في زيادة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم.
وتشير البيانات إلى أن معدل الإصابات في جميع أنحاء العالم وصل مستوى قياسيا، حيث تم تسجيل ما يزيد قليلا عن مليون إصابة يوميا بين 24 و 30 ديسمبر كانون الأول. لكن عدد الوفيات لم يرتفع مما يثير آمالا بأن السلالة الجديدة أقل فتكا.
ونجحت السلطات الإسرائيلية حتى أواخر ديسمبر/ كانون الأول في التصدي لمتحور أوميكرون إلى حد ما ولكن مع تصاعد وتيرة معدلات الإصابة الآن من المتوقع أن تصل الإصابات اليومية إلى مستويات قياسية في الأسابيع الثلاثة المقبلة.