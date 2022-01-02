تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220102/-تعطل-خدمات-الإنترنت-في-العاصمة-السودانية-1054845706.html
تعطل خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية
تعطل خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية
ذكرت تقارير إعلامية أن خدمات الإنترنت قد تم تعطيلها في العاصمة السودانية الخرطوم. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T09:15+0000
2022-01-02T09:23+0000
الإنترنت
أخبار السودان اليوم
انقلاب
مظاهرات السودان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104590/31/1045903140_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_f1928e015d0623402c7a122211434a10.jpg
ونقلت رويترز عن شهود عيان أن خدمات الإنترنت توقفت على ما يبدو في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، قبل تظاهرات أعلنت عنها قوى سياسية.ووفق تقارير إعلامية أخرى فقد أغلقت السلطات الأمنية مجموعة من الجسور في العاصمة الخرطوم، تاركة جسري الحلفاية وصوبا.وكان تجمع المهنيين السودانيين الذي يعارض الإجراءات المتفق عليها بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، قد دعا إلى تظاهرات في الـ30 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في العاصمة الخرطوم وعدة ولايات.وتابعت: “دعت بعض القوى السياسية للعمل على تشكيل ميثاق سياسي جديد تجتمع حوله القوى السياسية ويقدم لرئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، الدعم لحماية المرحلة الانتقالية، وسط أنباء في وسائل إعلام محلية بتسريع تقديم هذا الميثاق ربما اليوم، بعد أنباء عن ضغوط من شخصيات سياسية على حمدوك لإثناءه عن الاستقالة مؤقتا.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/لجنة-أطباء-السودان-المركزية-تعلن-ارتفاع-عدد-قتلى-احتجاجات-مليونية-30-ديسمبر-إلى-6-أشخاص-1054833291.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104590/31/1045903140_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_cc20602c6df6be25df419ce2e6b14519.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الإنترنت, أخبار السودان اليوم, انقلاب, مظاهرات السودان

تعطل خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية

09:15 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 09:23 GMT 02.01.2022)
© AFP 2021 / Ashraf Shazlyمظاهرات واسعة النطاق في الخرطوم، يطالب فيها المواطنون بالإصلاح، السودان 30 يونيو 2020
مظاهرات واسعة النطاق في الخرطوم، يطالب فيها المواطنون بالإصلاح، السودان 30 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© AFP 2021 / Ashraf Shazly
تابعنا عبر
ذكرت تقارير إعلامية أن خدمات الإنترنت قد تم تعطيلها في العاصمة السودانية الخرطوم.
ونقلت رويترز عن شهود عيان أن خدمات الإنترنت توقفت على ما يبدو في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، قبل تظاهرات أعلنت عنها قوى سياسية.
مشاركون في مظاهرات السودان في 17 نوفمبر يسعفون مصابا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
لجنة أطباء السودان المركزية تعلن ارتفاع عدد قتلى احتجاجات مليونية 30 ديسمبر إلى 6 أشخاص
أمس, 17:58 GMT
ووفق تقارير إعلامية أخرى فقد أغلقت السلطات الأمنية مجموعة من الجسور في العاصمة الخرطوم، تاركة جسري الحلفاية وصوبا.
وقد تم الإعلان أول أمس عن الدعوة إلى مليونية اليوم الأحد، فيما لم تكن مقررة من طرف لجان المقاومة في جدول التظاهرات خلال شهر يناير.
وكان تجمع المهنيين السودانيين الذي يعارض الإجراءات المتفق عليها بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، قد دعا إلى تظاهرات في الـ30 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في العاصمة الخرطوم وعدة ولايات.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد قتلى هذه التظاهرات إلى 6 أشخاص، مؤكدة في بيان لها بسقوط هؤلاء الستة يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم "آلة الانقلاب" إلى 54 شهيداً أعلاماً لثورة ديسمبر المجيدة، بينهم 12 شهيدا في "عهد الاتفاق الانقلابي الأخير"، على حد قولها.

وتابعت: “دعت بعض القوى السياسية للعمل على تشكيل ميثاق سياسي جديد تجتمع حوله القوى السياسية ويقدم لرئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، الدعم لحماية المرحلة الانتقالية، وسط أنباء في وسائل إعلام محلية بتسريع تقديم هذا الميثاق ربما اليوم، بعد أنباء عن ضغوط من شخصيات سياسية على حمدوك لإثناءه عن الاستقالة مؤقتا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:44 GMTمقتل 3 عناصر من الشرطة الصومالية وإصابة 3 آخرين إثر هجوم تبنته حركة "الشباب" الإرهابية
10:41 GMTإسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن ذخيرة سورية في هضبة الجولان تعود لحرب أكتوبر 1973... فيديو
10:35 GMTالموت يفجع كاظم الساهر مع بداية 2022
10:28 GMTهيئة السويس: عائدات القناة عام 2021 بلغت 6.3 مليار دولار
10:24 GMTإطلاق سراح نمر جاكوار في الأرجنتين لإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض
10:23 GMTموجها رسالة إلى حماس... نفتالي بينيت: من يوجه صواريخ على إسرائيل يتحمل المسؤولية
10:20 GMTمشروب غير متوقع لتخفيض ضغط الدم
10:18 GMTسرعة تحليق طائرات روسية بالقرب من فلوريدا تحير الجيش الأمريكي
10:14 GMTفيضانات شديدة تضرب 7 ولايات في ماليزيا وإجلاء الآلاف من الأسر
10:12 GMTطالبان توصي سائقي الحافلات بالتوقف عن السير لتأدية الصلاة
10:05 GMTمسؤول إسرائيلي: تزايد إصابات أوميكرون قد يؤدي لمناعة القطيع
09:57 GMTاستطلاع رأي يظهر تزايد عدد الأمريكيين المؤيدين للعنف المبرر ضد الحكومة
09:49 GMTبعد تفشي إنفلونزا الطيور... بلغاريا تعدم 39 ألف دجاجة
09:47 GMTسلاح الجو الهندي يخطط لاستكمال نشر أول فوج إس-400 في فبراير
09:34 GMTنائب أردني: مجلس النواب يفتتح جلسته اليوم باعتذار للشعب
09:32 GMTمنظمة: ملايين البريطانيين سيواجهون مشاكل مالية في الأشهر المقبلة
09:29 GMTروسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات ووفيات يومية بفيروس كورونا منذ سبتمبر الماضي
09:26 GMTبعد إعطائه لقائد الحرس الثوري... إيران تزيح الستار عن لقاح كورونا جديد
09:15 GMT تعطل خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية
09:03 GMTفرنسا ترفع سن توفير وسائل منع الحمل المجانية للنساء حتى 25 عاما