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الكويت تمنع إقامة الأفراح ومجالس العزاء... والسبب أوميكرون
الكويت تمنع إقامة الأفراح ومجالس العزاء... والسبب أوميكرون
قررت الحكومة الكويتية منع أي تجمع داخل الأماكن المغلقة، بما في ذلك المناسبات الاجتماعية كالأفراح ومجالس العزاء. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T19:05+0000
2022-01-03T19:05+0000
أخبار الكويت اليوم
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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وحسب بيان نشره مجلس الوزراء الكويتي عبر حسابه بموقع تويتر، فقد أكد "وقف إقامة كافة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها مؤقتاً، والتي تقام في الأماكن المغلقة اعتباراً من الأحد المقبل 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، وحتى 28 فبراير/ شباط المقبل.وأوضح البيان أن القرار سوف تتم مراجعته "في ضوء الوضع الوبائي في حينه"، مشددا على ضرورة "إلزام جميع القادمين للكويت بفحص كورونا قبل الوصول بـ 72 ساعة".وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، اليوم الاثنين، تسجيل 982 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 419314.
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أخبار الكويت اليوم, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

الكويت تمنع إقامة الأفراح ومجالس العزاء... والسبب أوميكرون

19:05 GMT 03.01.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEEمخاوف من فيروس كورونا في الكويت
مخاوف من فيروس كورونا في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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قررت الحكومة الكويتية منع أي تجمع داخل الأماكن المغلقة، بما في ذلك المناسبات الاجتماعية كالأفراح ومجالس العزاء.
وحسب بيان نشره مجلس الوزراء الكويتي عبر حسابه بموقع تويتر، فقد أكد "وقف إقامة كافة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها مؤقتاً، والتي تقام في الأماكن المغلقة اعتباراً من الأحد المقبل 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، وحتى 28 فبراير/ شباط المقبل.
وأوضح البيان أن القرار سوف تتم مراجعته "في ضوء الوضع الوبائي في حينه"، مشددا على ضرورة "إلزام جميع القادمين للكويت بفحص كورونا قبل الوصول بـ 72 ساعة".
إلى ذلك فقد أفادت مصادر حكومية لجريدة القبس الكويتية، أن القرار يشمل الأفراح ومجالس العزاء وتجمعات الدواوين، لافتى إلى أنه لا يشمل المخيمات ولإقامة المباريات.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، اليوم الاثنين، تسجيل 982 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 419314.
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