الكويت تمنع إقامة الأفراح ومجالس العزاء... والسبب أوميكرون

وحسب بيان نشره مجلس الوزراء الكويتي عبر حسابه بموقع تويتر، فقد أكد "وقف إقامة كافة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها مؤقتاً، والتي تقام في الأماكن المغلقة اعتباراً من الأحد المقبل 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، وحتى 28 فبراير/ شباط المقبل.وأوضح البيان أن القرار سوف تتم مراجعته "في ضوء الوضع الوبائي في حينه"، مشددا على ضرورة "إلزام جميع القادمين للكويت بفحص كورونا قبل الوصول بـ 72 ساعة".وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، اليوم الاثنين، تسجيل 982 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 419314.
قررت الحكومة الكويتية منع أي تجمع داخل الأماكن المغلقة، بما في ذلك المناسبات الاجتماعية كالأفراح ومجالس العزاء.
وحسب بيان نشره مجلس الوزراء الكويتي عبر حسابه بموقع تويتر، فقد أكد "وقف إقامة كافة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها مؤقتاً، والتي تقام في الأماكن المغلقة اعتباراً من الأحد المقبل 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، وحتى 28 فبراير/ شباط المقبل.
تدارس المجلس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر الآتي:
-وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها مؤقتاً والتي تقام في الأماكن المغلقة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9/1/2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 28/2/2022 ، على أن يراجع القرار في ضوء الوضع الوبائي في حينه