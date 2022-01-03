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الموافقة على قرارات الشرعية الدولية... ما مدى قبول حماس بشروط عباس للمشاركة في حكومة وحدة فلسطينية؟
الموافقة على قرارات الشرعية الدولية... ما مدى قبول حماس بشروط عباس للمشاركة في حكومة وحدة فلسطينية؟
في ظل فشل كل محاولات الصلح بينهما، كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن شروطه للقبول بمشاركة حركة "حماس" في حكومة وحدة وطنية ترأب الصدع القائم وتوحد البيت... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T20:20+0000
2022-01-03T20:24+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال عباس في افتتاح المجلس الثوري لحركة "فتح" لأعمال دورته التاسعة إنه على الاستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية فور موافقة حماس على قرارات الشرعية الدولية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".من جانبها أكدت حركة "حماس"، جهوزيتها لخوض الانتخابات بكل مستوياتها، وعلى أسس سياسية وقانونية واضحة، وضمن توافق وطني شامل.حكومة وحدةوأوضح الرئيس الفلسطيني: "جلسة المجلس المركزي ستكون مهمة جدا لاتخاذ القرارات الحاسمة والضرورية لحماية قضيتنا الوطنية وثوابتنا التي لم ولن نحيد عنها مهما كان الثمن، وهذا المجلس سيد نفسه في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات مصيرية لصالح شعبنا وقضيته".وقال عباس: "إننا مقبلون على مرحلة جديدة حتى نتمكن من الحصول على مخرجات سياسية وتنظيمية تعمل على استنهاض القدرات الكبيرة الموجودة داخل الحركة صاحبة المشروع الوطني وعموده الفقري".وأضاف: "لدينا رؤية سياسية أبلغنا بها العالم، وهي ضرورة إيجاد مسار سياسي حقيقي يقود لإنهاء الإجراءات الإسرائيلية وفق قرارات الشرعية الدولية وتحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية".وفي بيان توضيحي للرسالة التي وجهتها إلى لجنة الانتخابات المركزية، حول موقفها من إجراء الانتخابات المحلية، قالت حركة "حماس" إنها "جاهزة وفورا ودون تردد لخوض الانتخابات بكل مستوياتها، وعلى أسس سياسية وقانونية واضحة، وضمن توافق وطني شامل".وأضافت أنه "يجب إجراء انتخابات شاملة بالتزامن أو بالتوالي لتكون الانتخابات المحلية جزءا منها وليس بديلا عنها كما يحدث الآن، إضافة إلى ضرورة تلقي الحركة ضمانات مكتوبة من رئيس السلطة بعدم إلغاء الانتخابات في اللحظات الأخيرة كما فعل سابقا عدة مرات، وكذلك ضرورة التراجع عن التعديلات التي أجراها رئيس السلطة منفردا على قانون الانتخابات المحلية، خاصة فيما يتعلق بالمرجعية القضائية لهذه الانتخابات".التزام فلسطينيقال المحلل السياسي والقيادي في حركة "فتح" زيد الأيوبي، إن اشتراط الرئيس محمود عباس على حماس القبول بقرارات الشرعية الدولية قبل تشكيل أي حكومة وحدة وطنية تشارك بها حماس هو اشتراط عقلاني وأخلاقي كونه ينبع من التزامات فلسطين تجاه المجتمع الدولي الذي يعترف بالحقوق التاريخية الفلسطينية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن قرارات الشرعية الدولية تشكل الإطار القانوني الملزم للقضية الفلسطينية ومن يريد الإضرار بفلسطين وقضيتها يجب أن يتنكر لهذه القرارات ولذلك يشترط الشعب الفلسطيني على أي فصيل يرغب بالمشاركة بالحياة السياسية الداخلية أن يناضل من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيقها على الأرض.ونوه الأيوبي إلى أن أي طرف فلسطيني لا يعترف بقرارات الشرعية الدولية يخدم أهداف الاحتلال الأسرائيلي لأن هذا الاحتلال أيضا يتنكر لهذه القرارات لذلك نريد لحماس باعتبارها مكونا سياسيا فلسطينيا أن تبتعد عن المواقف السياسية التي تتماهى مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي، لأن تمسك حماس بهذه المواقف يضع عليها علامات استفهام كبرى.وأكد القيادي في فتح أن موقف الرئيس الفلسطيني هذا يعبر عن العقل الفلسطيني ويمثل الموقف النخبوي والشعبي كونه يشكل ضمانة للحقوق الفلسطينية المستندة على قرارات الشرعية الدولية.رفض حماسبدوره اعتبر مصطفى الصواف، المحلل السياسي المقيم في قطاع غزة، أن شروط محمود عباس لا تختلف عن شروط إسرائيل والرباعية الدولية، وهي قائمة على الاعتراف بإسرائيل ونتائج مؤتمر أوسلو.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هذه شروط الاستسلام ولن تقبل بها حماس والجهاد والشعبية وهي التي يعمل عليها عباس، مضيفا: "لذلك لن يكون هناك وحدة ولا مصالحة ولا حكومة وحدة وطنية".وتابع: "وفق هذه الشروط لن تكون هناك أي مصالحة أو حكومة وطنية لأن ذلك لن يحقق للشعب الفلسطيني حقه في تحرير الأرض والتخلص من الاحتلال".وترفض حركة "حماس" الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية وهو ما يعتبره المانحون الدوليون شرطا لتمويل الحكومة الفلسطينية.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الموافقة على قرارات الشرعية الدولية... ما مدى قبول حماس بشروط عباس للمشاركة في حكومة وحدة فلسطينية؟

20:20 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 20:24 GMT 03.01.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© Sputnik . POOL
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في ظل فشل كل محاولات الصلح بينهما، كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن شروطه للقبول بمشاركة حركة "حماس" في حكومة وحدة وطنية ترأب الصدع القائم وتوحد البيت الفلسطيني.
وقال عباس في افتتاح المجلس الثوري لحركة "فتح" لأعمال دورته التاسعة إنه على الاستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية فور موافقة حماس على قرارات الشرعية الدولية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
غانتس ردا على انتقادات اليمين الإسرائيلي: سأواصل لقاءاتي بمحمود عباس
13:55 GMT
من جانبها أكدت حركة "حماس"، جهوزيتها لخوض الانتخابات بكل مستوياتها، وعلى أسس سياسية وقانونية واضحة، وضمن توافق وطني شامل.

حكومة وحدة

وأوضح الرئيس الفلسطيني: "جلسة المجلس المركزي ستكون مهمة جدا لاتخاذ القرارات الحاسمة والضرورية لحماية قضيتنا الوطنية وثوابتنا التي لم ولن نحيد عنها مهما كان الثمن، وهذا المجلس سيد نفسه في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات مصيرية لصالح شعبنا وقضيته".
وقال عباس: "إننا مقبلون على مرحلة جديدة حتى نتمكن من الحصول على مخرجات سياسية وتنظيمية تعمل على استنهاض القدرات الكبيرة الموجودة داخل الحركة صاحبة المشروع الوطني وعموده الفقري".
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
"حماس" تعلن موقفها من المشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية
أمس, 20:52 GMT
وأضاف: "لدينا رؤية سياسية أبلغنا بها العالم، وهي ضرورة إيجاد مسار سياسي حقيقي يقود لإنهاء الإجراءات الإسرائيلية وفق قرارات الشرعية الدولية وتحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية".
وفي بيان توضيحي للرسالة التي وجهتها إلى لجنة الانتخابات المركزية، حول موقفها من إجراء الانتخابات المحلية، قالت حركة "حماس" إنها "جاهزة وفورا ودون تردد لخوض الانتخابات بكل مستوياتها، وعلى أسس سياسية وقانونية واضحة، وضمن توافق وطني شامل".
وأوضحت أن "رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، تواصل مع الحركة متسائلا حول موقفها من إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية".
وأضافت أنه "يجب إجراء انتخابات شاملة بالتزامن أو بالتوالي لتكون الانتخابات المحلية جزءا منها وليس بديلا عنها كما يحدث الآن، إضافة إلى ضرورة تلقي الحركة ضمانات مكتوبة من رئيس السلطة بعدم إلغاء الانتخابات في اللحظات الأخيرة كما فعل سابقا عدة مرات، وكذلك ضرورة التراجع عن التعديلات التي أجراها رئيس السلطة منفردا على قانون الانتخابات المحلية، خاصة فيما يتعلق بالمرجعية القضائية لهذه الانتخابات".

التزام فلسطيني

قال المحلل السياسي والقيادي في حركة "فتح" زيد الأيوبي، إن اشتراط الرئيس محمود عباس على حماس القبول بقرارات الشرعية الدولية قبل تشكيل أي حكومة وحدة وطنية تشارك بها حماس هو اشتراط عقلاني وأخلاقي كونه ينبع من التزامات فلسطين تجاه المجتمع الدولي الذي يعترف بالحقوق التاريخية الفلسطينية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن قرارات الشرعية الدولية تشكل الإطار القانوني الملزم للقضية الفلسطينية ومن يريد الإضرار بفلسطين وقضيتها يجب أن يتنكر لهذه القرارات ولذلك يشترط الشعب الفلسطيني على أي فصيل يرغب بالمشاركة بالحياة السياسية الداخلية أن يناضل من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيقها على الأرض.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غزة، قطاع غزة فلسطين 7 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
إسماعيل هنية يهدد إسرائيل باختطاف مزيد من الجنود
أمس, 17:42 GMT
ونوه الأيوبي إلى أن أي طرف فلسطيني لا يعترف بقرارات الشرعية الدولية يخدم أهداف الاحتلال الأسرائيلي لأن هذا الاحتلال أيضا يتنكر لهذه القرارات لذلك نريد لحماس باعتبارها مكونا سياسيا فلسطينيا أن تبتعد عن المواقف السياسية التي تتماهى مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي، لأن تمسك حماس بهذه المواقف يضع عليها علامات استفهام كبرى.
وأكد القيادي في فتح أن موقف الرئيس الفلسطيني هذا يعبر عن العقل الفلسطيني ويمثل الموقف النخبوي والشعبي كونه يشكل ضمانة للحقوق الفلسطينية المستندة على قرارات الشرعية الدولية.

رفض حماس

بدوره اعتبر مصطفى الصواف، المحلل السياسي المقيم في قطاع غزة، أن شروط محمود عباس لا تختلف عن شروط إسرائيل والرباعية الدولية، وهي قائمة على الاعتراف بإسرائيل ونتائج مؤتمر أوسلو.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هذه شروط الاستسلام ولن تقبل بها حماس والجهاد والشعبية وهي التي يعمل عليها عباس، مضيفا: "لذلك لن يكون هناك وحدة ولا مصالحة ولا حكومة وحدة وطنية".
من فعاليات استقبال وفد من المسؤولين من حركة فتح ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله إلى مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
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وتابع: "وفق هذه الشروط لن تكون هناك أي مصالحة أو حكومة وطنية لأن ذلك لن يحقق للشعب الفلسطيني حقه في تحرير الأرض والتخلص من الاحتلال".
وترفض حركة "حماس" الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية وهو ما يعتبره المانحون الدوليون شرطا لتمويل الحكومة الفلسطينية.
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