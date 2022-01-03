تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220103/تفاصيل-لأول-مرة-الكشف-عن-دور-قاسم-سليماني-وجنوده-في-ليبيا-بعد-سقوط-القذافي-1054884907.html
تفاصيل لأول مرة... الكشف عن دور قاسم سليماني وجنوده في ليبيا بعد سقوط القذافي
تفاصيل لأول مرة... الكشف عن دور قاسم سليماني وجنوده في ليبيا بعد سقوط القذافي
كشف وزير الخارجية الإيراني الأسبق، علي أكبر صالحي، عن تفاصيل نشاط "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري شمالي أفريقيا. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T10:08+0000
2022-01-03T10:38+0000
العالم العربي
أخبار إيران
معمر القذافي
الحرس الثوري
أخبار ليبيا اليوم
قاسم سليماني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102051/29/1020512925_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_9ddc1531f50822bc3b48e6938315852e.jpg
وفي تصريحات هي الأولى من نوعها، قال صالحي في مقابلة مع صحيفة "مشرق" ، إنه زار ليبيا بعد التشاور مع الفريق قاسم سليماني، بعد سقوط القذافي، والتقى رئيس المجلس الانتقالي الليبي حينها مصطفى عبد الجليل في بنغازي، في وقتٍ كانت المواجهات لا تزال مستمرة. وأشار إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية كانت تنسق اختيار سفرائها في البلدان غير المستقرة بالتشاور مع قائد فيلق القدس حينها الفريق قاسم سليماني.وأضاف أن فيلق القدس ليس قوة عسكرية فحسب كما يتصور الجميع، بل هو قوة ثقافية وإغاثية، متابعا: "حضورنا في تونس وليبيا ومصر كان ثقافيا وإنسانيا ولم يكن من خلال الدبابات، لكن في سوريا ظهر جانب من النشاطات العسكرية لفيلق القدس".وتحيي إيران هذه الأيام الذكرى الثانية لاغتيال الفريق قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" السابق ومعه قائد قوة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية في العراق في الثالث من يناير/كانون الثاني عام 2020.قالت إيران، اليوم الاثنين، إنها حددت 125 متهما ضالعين في مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، والذي قتل في غارة أمريكية قبل عامين.وقال مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، إن الولايات المتحدة هي المسؤول المباشر عن اغتيال قاسم سليماني.وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اعتبر آبادي أن ترامب على رأس المتهمين لأنه أصدر أمر التنفيذ. ولفت إلى أن الـ 125 متهما غالبيتهم عناصر في هيكل الإدارة الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/مسؤول-بالحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-دور-قاسم-سليماني-في-إنقاذ-العراق-وسوريا-1054874966.html
https://arabic.sputniknews.com/20220101/أسلحة-ومساعدات-مالية-أوراق-سرية-تكشف-تفاصيل-مذهلة-لأول-مرة-من-عهد-القذافي-1054823108.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102051/29/1020512925_57:0:508:338_1920x0_80_0_0_56df13e58baaeb4119cd124c1739750d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار إيران, معمر القذافي, الحرس الثوري, أخبار ليبيا اليوم, قاسم سليماني

تفاصيل لأول مرة... الكشف عن دور قاسم سليماني وجنوده في ليبيا بعد سقوط القذافي

10:08 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 10:38 GMT 03.01.2022)
© Sputnik . Mikhail Klementiev معمر القذافي
معمر القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© Sputnik . Mikhail Klementiev
تابعنا عبر
كشف وزير الخارجية الإيراني الأسبق، علي أكبر صالحي، عن تفاصيل نشاط "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري شمالي أفريقيا.
وفي تصريحات هي الأولى من نوعها، قال صالحي في مقابلة مع صحيفة "مشرق" ، إنه زار ليبيا بعد التشاور مع الفريق قاسم سليماني، بعد سقوط القذافي، والتقى رئيس المجلس الانتقالي الليبي حينها مصطفى عبد الجليل في بنغازي، في وقتٍ كانت المواجهات لا تزال مستمرة.
قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
مسؤول بالحرس الثوري الإيراني يكشف عن دور قاسم سليماني في إنقاذ العراق وسوريا
أمس, 21:22 GMT

وأضاف "رأيت أصدقاءنا في فيلق القدس هناك، حيث وفّروا الإمكانات لصناعة الأطراف الصناعية لمعالجة الثوار الجرحى وتقديم الخدمات لهم بمساعدة الهلال الأحمر (الإيراني)".

وأشار إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية كانت تنسق اختيار سفرائها في البلدان غير المستقرة بالتشاور مع قائد فيلق القدس حينها الفريق قاسم سليماني.

وقال "لأنّ هذه البلدان كانت بحاجة إلى سفير خاص بسبب ظروفها الخاصة، أي أن يكون دبلوماسيا وأن يكون له سند ميداني (في إشارة إلى فيلق القدس)، فاخترنا سفراءنا هناك بالتشاور مع اللواء سليماني".

وأضاف أن فيلق القدس ليس قوة عسكرية فحسب كما يتصور الجميع، بل هو قوة ثقافية وإغاثية، متابعا: "حضورنا في تونس وليبيا ومصر كان ثقافيا وإنسانيا ولم يكن من خلال الدبابات، لكن في سوريا ظهر جانب من النشاطات العسكرية لفيلق القدس".
معمر القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
أسلحة ومساعدات مالية... أوراق سرية تكشف تفاصيل مذهلة لأول مرة من عهد القذافي
1 يناير, 14:06 GMT
وتحيي إيران هذه الأيام الذكرى الثانية لاغتيال الفريق قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" السابق ومعه قائد قوة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية في العراق في الثالث من يناير/كانون الثاني عام 2020.
قالت إيران، اليوم الاثنين، إنها حددت 125 متهما ضالعين في مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، والذي قتل في غارة أمريكية قبل عامين.
وقال مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، إن الولايات المتحدة هي المسؤول المباشر عن اغتيال قاسم سليماني.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اعتبر آبادي أن ترامب على رأس المتهمين لأنه أصدر أمر التنفيذ. ولفت إلى أن الـ 125 متهما غالبيتهم عناصر في هيكل الإدارة الأمريكية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:08 GMTلجنة 6 يناير تحصل على "شهادة مباشرة" بشأن طلب إيفانكا ترامب من والدها أثناء أحداث الكابيتول
11:03 GMTعراقي يدخل موسوعة غينيس بأكبر لوحة من الخيوط والمسامير... صور وفيديو
10:57 GMTجنوب أفريقيا... الشرطة تتهم رجلا بحرق البرلمان
10:47 GMT"أنصار الله": نحذر التحالف من أي حماقة ضد السفينة الإماراتية المحتجزة
10:42 GMTالرحلة إلى المريخ قد تسرع من مرحلة الشيخوخة عند البشر
10:40 GMTفنانة لبنانية تطل بمقطع فيديو مثير للجدل: لماذا الكل يريد الحجر معي؟
10:32 GMT"المخابرات والمفصولون"... كواليس الخلافات التي انتهت باستقالة حمدوك
10:32 GMTأول تجربة في إسرائيل على عقار جديد لمرض ألزهايمر
10:28 GMT"سامسونغ" تزيح الستار عن جهاز تحكم للتلفزيون يشحن طاقته من مصدر غير متوقع
10:16 GMTالاتحاد التونسي للشغل غير راض عن زيادة أجور القطاع الخاص
10:08 GMTتفاصيل لأول مرة... الكشف عن دور قاسم سليماني وجنوده في ليبيا بعد سقوط القذافي
10:08 GMTالتحالف العربي يتهم "أنصار الله" بخطف سفينة ترفع علم الإمارات
10:05 GMTواشنطن تدعو إلى ضمان استمرار الحكم المدني في السودان بعد استقالة حمدوك
10:03 GMTالعلماء يكشفون سر لدغ البعوض لأشخاص محددين دون غيرهم... ما علاقة أحد الأجبان
10:01 GMTعلماء يحددون أفضل المكسرات للصحة... نوع يوصى به للرجال
09:58 GMTالعاصمة الأفغانية... إتلاف 3 آلاف لتر من الكحول في قناة للمياه.. فيديو
09:49 GMTمقتل 6 أشخاص إثر هجوم مروع في كينيا
09:43 GMTالرئاسة العراقية تحيي الذكرى الثانية لاغتيال المهندس وسليماني
09:42 GMTإيران تشير إلى خطأ في ترجمة تصريحات تركية حول طريق بري مع الإمارات
09:38 GMTعلماء يكشفون أفضل طريقة لسكب الشاي لتجنب مشكلة شائعة