تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220103/جونسون-مستشفيات-المملكة-المتحدة-تتعرض-لضغط-كبير-في-الأسابيع-المقبلة-1054900632.html
جونسون: مستشفيات المملكة المتحدة تتعرض لضغط كبير في الأسابيع المقبلة
جونسون: مستشفيات المملكة المتحدة تتعرض لضغط كبير في الأسابيع المقبلة
حذر رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، اليوم الاثنين، من تعرض الخدمة الصحية الوطنية لضغوط "كبيرة" في الأسابيع المقبلة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T15:30+0000
2022-01-03T15:30+0000
العالم
فيروس كورونا
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1049215793_0:0:2056:1157_1920x0_80_0_0_1a2800a9744f49d441c70aee6d76a27f.jpg
لندن- سبوتنيك. قال جونسون في تصريحات صحفية خلال زيارة لمركز تطعيم في إنجلترا: "أعتقد أنه يتعين علينا أن ندرك أن الضغط على مستشفيات الخدمة الصحية الوطنية، سيكون كبيرا خلال الأسبوعين المقبلين، وربما أكثر".وأضاف رئيس الوزراء، الذي قاوم دعوات المجتمع العلمي لتشديد القيود الاجتماعية، أنه في الوقت الحالي ستبقي حكومته على ما يسمى بالخطة "باء" المطبقة في 8 ديسمبر/ كانون الأول.تشمل هذه الخطة، ارتداء الأقنعة الإجباري في وسائل النقل العام والأماكن المغلقة وإظهار شهادات التطعيم أو النتائج السلبية لاختبارات الإصابة بالفيروس، من أجل دخول الملاهي الليلية أو حضور الأحداث الكبيرة، بالإضافة إلى العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك.وشدد جونسون على أن "الطريق إلى الأمام بالنسبة للبلد ككل هو الاستمرار في المسار الذي تسير فيه"، ومع ذلك، أكد أن الحكومة تبقي جميع الإجراءات قيد المراجعة.ولدى سؤاله عن الإلزام بارتداء الأقنعة في مدارس إنجلترا الصادر عن وزارة التعليم، قال جونسون إن التوجيه لن يكون ساريا لمدة يوم أكثر من اللازم.وزعم أنه رغم كون متحور "أوميكرون" أقل خطورة من المتحورات السابقة، وأنه "يدخل عددا أقل من الأشخاص" إلى وحدات العناية المركزة، فإنه سيكون من "الحماقة المطلقة" القول إن الوباء انتهى كليا.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/جونسون-يرفع-حالة-الطوارئ-في-بريطانيا-للمستوى-الرابع-بسبب-تضاعف-حالات-أوميكرون-1053881568.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1049215793_0:0:1828:1371_1920x0_80_0_0_940e35d6aef98a44c40f335a3907b9ee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, فيروس كورونا, أوميكرون

جونسون: مستشفيات المملكة المتحدة تتعرض لضغط كبير في الأسابيع المقبلة

15:30 GMT 03.01.2022
© REUTERS / TOBY MELVILLEجيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ترتدي سترة عليها كلمة "حب" وتقف بجانب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في خليج كاربيس، كورنوال، بريطانيا، في 10 يونيو/ حزيران 2021
جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ترتدي سترة عليها كلمة حب وتقف بجانب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في خليج كاربيس، كورنوال، بريطانيا، في 10 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / TOBY MELVILLE
تابعنا عبر
حذر رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، اليوم الاثنين، من تعرض الخدمة الصحية الوطنية لضغوط "كبيرة" في الأسابيع المقبلة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.
لندن- سبوتنيك. قال جونسون في تصريحات صحفية خلال زيارة لمركز تطعيم في إنجلترا: "أعتقد أنه يتعين علينا أن ندرك أن الضغط على مستشفيات الخدمة الصحية الوطنية، سيكون كبيرا خلال الأسبوعين المقبلين، وربما أكثر".
وأضاف رئيس الوزراء، الذي قاوم دعوات المجتمع العلمي لتشديد القيود الاجتماعية، أنه في الوقت الحالي ستبقي حكومته على ما يسمى بالخطة "باء" المطبقة في 8 ديسمبر/ كانون الأول.
تشمل هذه الخطة، ارتداء الأقنعة الإجباري في وسائل النقل العام والأماكن المغلقة وإظهار شهادات التطعيم أو النتائج السلبية لاختبارات الإصابة بالفيروس، من أجل دخول الملاهي الليلية أو حضور الأحداث الكبيرة، بالإضافة إلى العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك.
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
جونسون يرفع حالة الطوارئ في بريطانيا للمستوى الرابع بسبب تضاعف حالات "أوميكرون"
13 ديسمبر 2021, 11:35 GMT
وشدد جونسون على أن "الطريق إلى الأمام بالنسبة للبلد ككل هو الاستمرار في المسار الذي تسير فيه"، ومع ذلك، أكد أن الحكومة تبقي جميع الإجراءات قيد المراجعة.
ولدى سؤاله عن الإلزام بارتداء الأقنعة في مدارس إنجلترا الصادر عن وزارة التعليم، قال جونسون إن التوجيه لن يكون ساريا لمدة يوم أكثر من اللازم.
وزعم أنه رغم كون متحور "أوميكرون" أقل خطورة من المتحورات السابقة، وأنه "يدخل عددا أقل من الأشخاص" إلى وحدات العناية المركزة، فإنه سيكون من "الحماقة المطلقة" القول إن الوباء انتهى كليا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:45 GMT نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية الموقوف يرفض تناول الطعام والدواء
15:42 GMTإثيوبيا تعلق لأول مرة على استقالة حمدوك وتطالب السودان بحل مشاكله دون تدخل أجنبي
15:36 GMTمنسق لجان المقاومة السودانية يكشف لـ"سبوتنيك" خطط الشارع بعد استقالة حمدوك
15:36 GMTإسرائيل تزود الإمارات بأحدث نظام ليزر في العالم لحماية طائراتها من الهجمات الصاروخية
15:31 GMTبعد بيان "الحرب النووية"... ما هو حجم السلاح النووي في العالم ومن يملكه؟
15:30 GMTجونسون: مستشفيات المملكة المتحدة تتعرض لضغط كبير في الأسابيع المقبلة
15:27 GMT​​النفط ينخفض لما دون 78 دولارا بعد ارتفاع في بداية العام
15:27 GMTذوبان نهر جليدي في القارة القطبية الجنوبية يهدد العالم
15:23 GMTمخاوف من إلغاء مهرجانات السينما للعام الثالث في المغرب ‏
15:17 GMTالسعودية تصد هجوما جديدا على أراضيها وتنشر لقطات لتدمير طائرات مسيرة... فيديو
15:09 GMTالسياحة المصرية... بداية الانتعاش في 2021 وتحديات في 2022
15:06 GMTالكويت تنهي خدمات ربع مليون وافد خلال 2021 بسبب "التكويت"
15:04 GMTالخارجية اليمنية تصدر بيانا بشأن "قرصنة أنصار الله لسفينة ترفع علم الإمارات"
15:02 GMTرئيس بوتسوانا يخضع للعزل الصحي بعد إصابته بكورونا
14:49 GMTالخارجية الإيرانية: لن نستكين حتى نجر الضالعين في اغتيال سليماني إلى منصة العدالة
14:48 GMTالروسي كارغينوف يحتل المركز الأول في المرحلة الثانية من منافسات رالي داكار
14:47 GMTطالب ثانوي يطالب بتعويض 10 ملايين دولار بعد أن أجبره مدربه على تناول بيتزا كعقاب له
14:45 GMTالصحة السورية تستلم مليون جرعة لقاح ضد كورونا من الصين
14:37 GMT"أنصار الله" تعلن نقل السفينة الإماراتية المحتجزة إلى ميناء الصليف
14:36 GMTانتخاب الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما لمنظمة أوبك