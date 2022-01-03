https://arabic.sputniknews.com/20220103/جونسون-مستشفيات-المملكة-المتحدة-تتعرض-لضغط-كبير-في-الأسابيع-المقبلة-1054900632.html

جونسون: مستشفيات المملكة المتحدة تتعرض لضغط كبير في الأسابيع المقبلة

جونسون: مستشفيات المملكة المتحدة تتعرض لضغط كبير في الأسابيع المقبلة

حذر رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، اليوم الاثنين، من تعرض الخدمة الصحية الوطنية لضغوط "كبيرة" في الأسابيع المقبلة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس... 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T15:30+0000

2022-01-03T15:30+0000

2022-01-03T15:30+0000

العالم

فيروس كورونا

أوميكرون

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لندن- سبوتنيك. قال جونسون في تصريحات صحفية خلال زيارة لمركز تطعيم في إنجلترا: "أعتقد أنه يتعين علينا أن ندرك أن الضغط على مستشفيات الخدمة الصحية الوطنية، سيكون كبيرا خلال الأسبوعين المقبلين، وربما أكثر".وأضاف رئيس الوزراء، الذي قاوم دعوات المجتمع العلمي لتشديد القيود الاجتماعية، أنه في الوقت الحالي ستبقي حكومته على ما يسمى بالخطة "باء" المطبقة في 8 ديسمبر/ كانون الأول.تشمل هذه الخطة، ارتداء الأقنعة الإجباري في وسائل النقل العام والأماكن المغلقة وإظهار شهادات التطعيم أو النتائج السلبية لاختبارات الإصابة بالفيروس، من أجل دخول الملاهي الليلية أو حضور الأحداث الكبيرة، بالإضافة إلى العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك.وشدد جونسون على أن "الطريق إلى الأمام بالنسبة للبلد ككل هو الاستمرار في المسار الذي تسير فيه"، ومع ذلك، أكد أن الحكومة تبقي جميع الإجراءات قيد المراجعة.ولدى سؤاله عن الإلزام بارتداء الأقنعة في مدارس إنجلترا الصادر عن وزارة التعليم، قال جونسون إن التوجيه لن يكون ساريا لمدة يوم أكثر من اللازم.وزعم أنه رغم كون متحور "أوميكرون" أقل خطورة من المتحورات السابقة، وأنه "يدخل عددا أقل من الأشخاص" إلى وحدات العناية المركزة، فإنه سيكون من "الحماقة المطلقة" القول إن الوباء انتهى كليا.

https://arabic.sputniknews.com/20211213/جونسون-يرفع-حالة-الطوارئ-في-بريطانيا-للمستوى-الرابع-بسبب-تضاعف-حالات-أوميكرون-1053881568.html

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العالم, فيروس كورونا, أوميكرون