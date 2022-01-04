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https://arabic.sputniknews.com/20220104/أطباء-الرئيس-البرازيلي-بولسونارو-ليس-بحاجة-لعملية-جراحية-1054944452.html
أطباء الرئيس البرازيلي: بولسونارو ليس بحاجة لعملية جراحية
أطباء الرئيس البرازيلي: بولسونارو ليس بحاجة لعملية جراحية
كشف أطباء الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الثلاثاء، حقيقة خضوعه لعملية جراحية بعد إصابته بانسداد معوي. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T18:00+0000
2022-01-04T18:00+0000
2022-01-04T18:00+0000
البرازيل
الرئيس
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وكان الرئيس البرازيلي قد شعر بألم في منطقة البطن خلال عطلة بمناسبة العام الجديد، وتم نقله للمستشفى في ساو باولو يوم أمس الاثنين على متن الطائرة الرئاسية.ونقلت وكالة فرانس برس عن الأطباء أن الانسداد المعوي الجزئي تمت إزالته وأنه "يتحسن بشكل مرض" إلا أنه سيلتزم حمية سائلة ويبقى في المستشفى في الوقت الحاضر.وفي بداية الأمر ذكر الأطباء أن الرئيس قد يحتاج إلى جراحة، إلا أن كبير الجراحين أنطونيو لويز ماسيدو، الذي أجرى للرئيس عمليات جراحية في السابق، قال إنه من غير الضروري إجراء جراحة جديدة.وقال مستشفى فيلا نوفا ستار في بيان إن الرئيس جاير ميسياس بولسونارو ليس بحاجة لإجراء جراحة.يعاني الرئيس اليميني المتطرف من مشكلات صحية منذ محاولة اغتياله طعنا في منطقة البطن في أيلول/سبتمبر 2018 خلال حملة انتخابية أوصلته إلى السلطة.وكان بولسونارو قد أدخل في تموز/يوليو الماضي إلى المستشفى للعلاج من انسداد معوي أيضا.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/البرازيل-تعلن-عن-حالات-إصابة-بـفلورونا-المكتشف-مطلع-العام-الجديد-1054917027.html
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البرازيل, الرئيس
أطباء الرئيس البرازيلي: بولسونارو ليس بحاجة لعملية جراحية
كشف أطباء الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الثلاثاء، حقيقة خضوعه لعملية جراحية بعد إصابته بانسداد معوي.
وكان
الرئيس البرازيلي
قد شعر بألم في منطقة البطن خلال عطلة بمناسبة العام الجديد، وتم نقله للمستشفى في ساو باولو يوم أمس الاثنين على متن الطائرة الرئاسية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الأطباء أن الانسداد المعوي الجزئي تمت إزالته وأنه "يتحسن بشكل مرض" إلا أنه سيلتزم حمية سائلة ويبقى في المستشفى في الوقت الحاضر.
وفي بداية الأمر ذكر الأطباء أن الرئيس قد يحتاج إلى جراحة، إلا أن كبير الجراحين أنطونيو لويز ماسيدو، الذي أجرى للرئيس عمليات جراحية في السابق، قال إنه من غير الضروري إجراء جراحة جديدة.
وقال
مستشفى فيلا نوفا ستار
في بيان إن الرئيس جاير ميسياس بولسونارو ليس بحاجة لإجراء جراحة.
يعاني الرئيس اليميني المتطرف من مشكلات صحية منذ محاولة اغتياله طعنا في منطقة البطن في أيلول/سبتمبر 2018 خلال حملة انتخابية أوصلته إلى السلطة.
وكان بولسونارو قد أدخل في تموز/يوليو الماضي إلى المستشفى للعلاج من انسداد معوي أيضا.