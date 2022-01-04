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https://arabic.sputniknews.com/20220104/الحرس-الثوري-إيران-لديها-أسلوبها-الخاص-في-الانتقام-لقاسم-سليماني-1054950858.html
الحرس الثوري: إيران لديها أسلوبها الخاص في الانتقام لقاسم سليماني
الحرس الثوري: إيران لديها أسلوبها الخاص في الانتقام لقاسم سليماني
قال العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن كل المتورطين في اغتيال قائد الفيلق السابق، الجنرال قاسم سليماني، تحت مجهر... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T20:43+0000
2022-01-04T20:43+0000
قاسم سليماني
الحرس الثوري
عالم
إيران
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ونقلت وكالة فارس، عن العميد قاآني أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ووزير خارجيته، مايك بومبيو، والآخرين الذين تورطوا معهما في جريمة اغتيال سليماني المعروف والمخفي منهم، هم واضحون بالنسبة لإيران، وهم تحت مجهر جميع الأحرار في العالم.وجاءت تصريحات العميد إسماعيل قاآني في مراسم إحياء ذكرى شهداء الدفاع عن المراقد المقدسة في طهران، اليوم، والتي أكد خلالها أن "الطريق الذي كان يسلكه شهداؤنا الشامخون والذي ما يزال متواصلا، هو طريق الشموخ والعزة".وشدد قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني على أن الخروج الأمريكي من المنطقة قد تحقق جزء كبير منه، فقد كان لدى الأمريكيين، في وقت من الأوقات، ما يزيد على 150 ألف شخص في المنطقة، والآن لم يبق منهم سوى 2500 شخص فقط.وأكد العميد قاآني أن لدى إيران أسلوبها الخاص في الانتقام، ونهجها وأسلوبها الخاص والمختلف عن نهج المجرمين، متوعدا الثأر لدم سليماني، بشكل أساسي، مشيرا إلى أن "الطريق المجيد للمقاومة سيستمر وسيف المقاومة سيزيل العوائق".يذكر أنه في 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/الأمين-العام-لـالجهاد-الإسلامي-يكشف-دور-سليماني-في-استهداف-تل-أبيب-1054937959.html
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قاسم سليماني, الحرس الثوري, عالم, إيران

الحرس الثوري: إيران لديها أسلوبها الخاص في الانتقام لقاسم سليماني

20:43 GMT 04.01.2022
© REUTERS / Wana News Agencyصورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Wana News Agency
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قال العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن كل المتورطين في اغتيال قائد الفيلق السابق، الجنرال قاسم سليماني، تحت مجهر أحرار العالم.
ونقلت وكالة فارس، عن العميد قاآني أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ووزير خارجيته، مايك بومبيو، والآخرين الذين تورطوا معهما في جريمة اغتيال سليماني المعروف والمخفي منهم، هم واضحون بالنسبة لإيران، وهم تحت مجهر جميع الأحرار في العالم.
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، بيروت، لبنان 3 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
الأمين العام لـ"الجهاد الإسلامي" يكشف دور سليماني في استهداف تل أبيب
15:32 GMT
وجاءت تصريحات العميد إسماعيل قاآني في مراسم إحياء ذكرى شهداء الدفاع عن المراقد المقدسة في طهران، اليوم، والتي أكد خلالها أن "الطريق الذي كان يسلكه شهداؤنا الشامخون والذي ما يزال متواصلا، هو طريق الشموخ والعزة".
وشدد قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني على أن الخروج الأمريكي من المنطقة قد تحقق جزء كبير منه، فقد كان لدى الأمريكيين، في وقت من الأوقات، ما يزيد على 150 ألف شخص في المنطقة، والآن لم يبق منهم سوى 2500 شخص فقط.
وأكد العميد قاآني أن لدى إيران أسلوبها الخاص في الانتقام، ونهجها وأسلوبها الخاص والمختلف عن نهج المجرمين، متوعدا الثأر لدم سليماني، بشكل أساسي، مشيرا إلى أن "الطريق المجيد للمقاومة سيستمر وسيف المقاومة سيزيل العوائق".
يذكر أنه في 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
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